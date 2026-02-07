Hà Nội

Sống Khỏe

Hồi sinh bé trai nguy kịch do thuyên tắc mạch máu não

Khi trẻ có bất kỳ triệu chứng thần kinh khởi phát đột ngột như đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật, yếu liệt nửa người… cần cấp cứu ngay.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố HCM đã tiếp nhận bé trai N. H. G. P. (10 tuổi, ngụ Tây Ninh) trong tình trạng nguy kịch.

Khai thác bệnh sử, được biết vào chiều trước hôm nhập viện, sau khi đi chơi cầu lông về, bé than mệt, đau đầu gối trái. Sau đó xuất hiện cơn đau tăng dần toàn cơ thể, kèm nôn ói nhiều và tê chân.

Đến sáng hôm sau, ghi nhận yếu tay chân, đi loạng choạng, không vững, khó nhấc tay chân, yếu nặng dần và gần như liệt 1/2 người bên trái. Tuy nhiên, không ghi nhận chấn thương trước đó. Gia đình ngay lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

tac-mach-nao.png
MRI não và cột sống cổ, ghi nhận tổn thương nhồi máu cấp vùng hành não - Ảnh BVCC

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành MRI não và cột sống cổ, ghi nhận tổn thương nhồi máu cấp vùng hành não. Huyết khối gần như hoàn toàn động mạch đốt sống phải, nguy cơ diễn tiến nặng hơn nếu không can thiệp kịp thời.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa, thống nhất chỉ định chụp DSA để đánh giá mức độ huyết khối, để có phương pháp can thiệp kịp thời.

BSCKII Trần Công Bảo Phụng cùng ê-kíp đã tiến hành thông tim mạch cấp cứu ngay cho bé, luồn ống thông theo đường động mạch đùi đến động mạch đốt sống phải, kết hợp dùng tiêu sợi huyết tại vị trí huyết khối và dùng dụng cụ chuyên biệt hút huyết khối ra ngoài.

Sau can thiệp, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, động mạch tái thông hoàn toàn, tưới máu não tốt. Sau đó, bé được chuyển về khoa Hồi sức ngoại, chức năng vận động cũng hồi phục dần. Sau 1 tuần, bé đã có thể vận động gần như bình thường.

Theo BSCKII Phụng, trước đây đã có những trường hợp nhồi máu não nặng được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng yếu, liệt, hôn mê, thậm chí tử vong.

Hiện nay, nhờ phương pháp can thiệp nội mạch, các bác sĩ đã có thể lấy huyết khối, tái thông tưới máu não, không để lại sẹo và cũng tránh di chứng cho trẻ do nhồi máu gây ra. Trường hợp ca này nếu không được can thiệp kịp thời, bé có thể bị liệt nửa người suốt đời.

tac-mach-nao-1.jpg
Ảnh BVCC

“Điểm khó của ca này là ca đầu tiên của bệnh viện, cũng là một trong những trường hợp đầu tiên và hy hữu đến sớm và được điều trị kịp thời bằng phương pháp can thiệp nội mạch (rất hiếm ở trẻ em).

Nếu can thiệp muộn thì dù lấy được huyết khối, não trẻ cũng không hồi phục. Đồng thời, đối với các bệnh nhi, động mạch rất nhỏ và triệu chứng cũng không đặc hiệu như người lớn nên thường phát hiện trễ, dẫn đến việc can thiệp khá khó khăn”, BS Phụng thông tin thêm.

Qua trường hợp này, BSCKII Phụng khuyến cáo, khi trẻ có bất kỳ triệu chứng thần kinh khởi phát đột ngột, nhất là xuất hiện các tình trạng: Đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật lần đầu, yếu liệt nửa người… cần lập tức đưa trẻ đến cấp cứu ngay, không chờ theo dõi ở nhà.

