Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ đánh bạc bị tuyên hơn 3 năm tù

Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra tại khách sạn Pullman, Hà Nội.

Trong vụ án này có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc. Quá trình xét xử, 5 bị cáo xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe, trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ. Trong số những người tham gia đánh bạc có nhiều người là cựu cán bộ nhà nước, doanh nhân, bác sĩ, ca sĩ và luật sư.

Tại phiên tòa xét xử, hầu hết các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn, hối hận về những hành vi sai phạm của bản thân. Các bị cáo mong Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án nhẹ nhất để họ được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) bị cáo buộc đã đánh bạc 74 lần trong 4 tháng giữa năm 2024. Số tiền bị cáo Đức dùng để đánh bạc lên tới hơn 4,26 triệu USD (tương đương hơn 112 tỷ đồng) và thua 284.259 USD (tương đương gần 7 tỷ đồng).

Bị cáo Ngô Ngọc Đức tại tòa. (Ảnh: HN).

Được nói lời sau cùng, bị cáo Ngô Ngọc Đức, bày tỏ sự hối hận và day dứt, bị cáo đã suy nghĩ đơn giản, chưa đầy đủ. Hiện gia đình, người thân của bị cáo đang trong hoàn cảnh khó khăn và bản thân đang phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật. Bị cáo mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình.

Trình bày lời sau cùng, bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) nói: “Qua một năm và thời gian xét xử, tôi nhận ra sai phạm của mình, tôi rất hối hận. Tôi xin nhận bản luận tội của đại diện Viện Kiểm sát, xin cám ơn HĐXX vì đã cho tôi hưởng chính sách khoan hồng và nhân văn của pháp luật”.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà tại phiên tòa. (Ảnh: NH).

Trong vụ án, ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc đánh bạc một lần tại King Club, tổng số tiền 2.600 USD. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị tuyên phạt nam ca sĩ này 100 triệu đồng, hình phạt bổ sung từ 40 - 50 triệu đồng.

Nhiều bị cáo khác khi được quyền nói lời sau cùng tại tòa, đã bật khóc nức nở, đa phần các bị cáo đều bày tỏ ân hận và mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, hứa không bao giờ tái phạm.

Các bị cáo tại tòa. (Ảnh: TN).

Chủ tọa phiên tòa đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an toàn công cộng, trật tự công cộng, phần nào là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác tác động xấu đến đạo đức, lối sống, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, hạnh phúc của gia đình, xã hội. Do đó, việc đưa các bị cáo ra xét xử trước pháp luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa tội phạm.

Đối với nhóm tội tổ chức đánh bạc là Cho Choo Keun bị tuyên phạt 4 năm tù; Shim Hawn Hee bị phạt 2 năm tù; Choi Jin Bok bị phạt 3 năm 6 tháng tù. Hai người còn lại là Phan Trường Giang - Giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng 30 tháng tù và Nguyễn Đình Lâm - Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng 3 năm tù treo.

5 bị cáo ở tội trên đều bị phạt thêm mỗi người 100 triệu đồng.

136 người còn lại bị truy tố về tội đánh bạc, trong đó bị cáo Bùi Văn Huynh (trú Hải Dương (cũ) bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Bị cáo Bùi Văn Huynh, người đánh bạc với tổng số tiền nhiều nhất (hơn 16 triệu USD). Bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, cũng trú Hải Dương) bị tuyên 4 năm 6 tháng, phạt bổ sung 50 triệu đồng, do đánh bạc hơn 10,7 triệu USD.

Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, về tội đánh bạc. Bị cáo Dũng đánh bạc 95 lần với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là hơn 7 triệu USD. Bị cáo Dũng xin xét xử vắng mặt ngay từ đầu phiên tòa.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ) bị phạt 3 năm tù với tội danh đánh bạc. Trong các bị cáo còn lại, hơn 60 người được hưởng án treo, hơn 40 người bị tuyên phạt tiền.