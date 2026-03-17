Cứu nguy chi thể tránh hoại tử, cắt cụt cho bệnh nhân bị thanh sắt đập bẹn

Khi bị tổn thương mất máu nghiêm trọng hoặc thiếu máu cấp tính chi, thời gian “vàng” để xử trí thường chỉ trong vài giờ đầu, chậm trễ hoại tử chi, phải cắt cụt.

Thúy Nga

Các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp chấn thương mạch máu nghiêm trọng vùng bẹn trái do tai nạn, giúp khôi phục tuần hoàn chi và tránh nguy cơ hoại tử, phải cắt cụt chi cho người bệnh.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau nhiều vùng bẹn trái sau khi bị một thanh sắt đập trực tiếp vào khu vực này.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận thấy chân trái của bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu cấp tính với biểu hiện mất mạch ngoại vi, chi lạnh và đau nhiều. Nhận định đây là tổn thương mạch máu lớn, người bệnh nhanh chóng được chỉ định thực hiện chụp cắt lớp vi tính (CT) mạch máu để đánh giá chính xác tổn thương.

Hình ảnh chụp CT cho thấy vị trí tắc động mạch trước khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch chậu ngoài và động mạch đùi chung trái do chấn thương mạch, làm gián đoạn dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ chi dưới bên trái. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hoại tử chi, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định tiến hành mổ cấp cứu nhằm tái lập lưu thông mạch máu. Trong suốt quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định đoạn động mạch chậu ngoài và động mạch đùi chung trái bị tổn thương nặng, không thể bảo tồn.

Thăm khám bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ê-kíp đã tiến hành thay thế đoạn mạch bị tổn thương bằng tĩnh mạch hiển của chính bệnh nhân theo kỹ thuật đảo chiều, giúp tái tạo lại dòng chảy động mạch xuống chi dưới.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương, chính xác và thành công. Sau khi tái thông mạch máu, dòng máu lưu thông trở lại chi dưới trái, mạch ngoại vi được phục hồi rõ rệt. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, chi trái ấm, mạch bắt rõ, không ghi nhận biến chứng.

Bệnh nhân hồi phục sau tai nạn - Ảnh BVCC

BSCKI Bùi Văn Dũng, Phó khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, chấn thương mạch máu vùng bẹn – đùi là tình trạng cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, bởi khu vực này tập trung nhiều mạch máu lớn cung cấp máu cho toàn bộ chi dưới.

Khi bị tổn thương có thể gây mất máu nghiêm trọng hoặc thiếu máu cấp tính chi. Thời gian “vàng” để xử trí thường chỉ trong vài giờ đầu, nếu chậm trễ nguy cơ hoại tử chi và phải cắt cụt chi rất cao.

Chấn thương mắt do ngã từ độ cao hơn 3m trong lúc sửa nhà đón Tết

Người lao động sau tai nạn, đặc biệt là tai nạn liên quan đến ngã cao, va đập mạnh vùng đầu – mặt, nên kiểm tra toàn diện, bao gồm cả mắt.

Anh Thành (32 tuổi, Đồng Nai) rơi từ độ cao hơn 3m xuống đất khi đang sửa nhà đón Tết khiến nứt xương sườn, rách 8cm ở lông mày, vỡ nhiều mạch máu nông trong mắt dẫn đến xuất huyết kết mạc.

Tai nạn xảy ra khi anh trượt chân lúc đứng trên xe nâng (dạng cần cẩu) để sửa nhà. Sau cú rơi, anh Thành đập mạnh bên phải mặt xuống đất, choáng và chảy máu vùng lông mày, đau mạn sườn.

Người đàn ông Phú Thọ hồi sinh chân trái sau chấn thương đứt mạch máu khoeo

Bệnh nhân 65 tuổi ở Phú Thọ bị bò đá đứt mạch máu khoeo, được bác sĩ tái lập tuần hoàn, giữ lại chi thể.

Ngày 10/12, đại diện Trung tâm Y tế Khu vực Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa chữa trị thành công cho bệnh nhân 65 tuổi, trú tại xã Minh Đài bị bò đá gây đứt mạch máu khoeo.

Trước đó, người đàn ông này bị bò đá mạnh vào chân trái dẫn tới mất cảm giác, chân sưng nề, cứng.

Cụ ông phải cắt cụt chi dưới vì xơ vữa động mạch gây tắc, hoại tử

Bệnh xơ vữa động mạch chi dưới tiến triển âm thầm, cần phát hiện sớm để tránh hoại tử và cắt cụt, đặc biệt ở người cao tuổi.

Theo VTV, xơ vữa động mạch chi dưới tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua. Một bệnh nhân 80 tuổi tại Phú Thọ phải cắt cụt chi do phát hiện muộn, tổn thương hoại tử nặng.

