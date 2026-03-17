Cứu nguy chi thể tránh hoại tử, cắt cụt cho bệnh nhân bị thanh sắt đập bẹn

Các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp chấn thương mạch máu nghiêm trọng vùng bẹn trái do tai nạn, giúp khôi phục tuần hoàn chi và tránh nguy cơ hoại tử, phải cắt cụt chi cho người bệnh.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân T. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau nhiều vùng bẹn trái sau khi bị một thanh sắt đập trực tiếp vào khu vực này.

Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận thấy chân trái của bệnh nhân có dấu hiệu thiếu máu cấp tính với biểu hiện mất mạch ngoại vi, chi lạnh và đau nhiều. Nhận định đây là tổn thương mạch máu lớn, người bệnh nhanh chóng được chỉ định thực hiện chụp cắt lớp vi tính (CT) mạch máu để đánh giá chính xác tổn thương.

Hình ảnh chụp CT cho thấy vị trí tắc động mạch trước khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch chậu ngoài và động mạch đùi chung trái do chấn thương mạch, làm gián đoạn dòng máu nuôi dưỡng toàn bộ chi dưới bên trái. Đây là tình trạng rất nguy hiểm, nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến hoại tử chi, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật đã quyết định tiến hành mổ cấp cứu nhằm tái lập lưu thông mạch máu. Trong suốt quá trình phẫu thuật, các bác sĩ xác định đoạn động mạch chậu ngoài và động mạch đùi chung trái bị tổn thương nặng, không thể bảo tồn.

Ê-kíp đã tiến hành thay thế đoạn mạch bị tổn thương bằng tĩnh mạch hiển của chính bệnh nhân theo kỹ thuật đảo chiều, giúp tái tạo lại dòng chảy động mạch xuống chi dưới.

Ca phẫu thuật được thực hiện khẩn trương, chính xác và thành công. Sau khi tái thông mạch máu, dòng máu lưu thông trở lại chi dưới trái, mạch ngoại vi được phục hồi rõ rệt. Sau mổ, tình trạng bệnh nhân ổn định, chi trái ấm, mạch bắt rõ, không ghi nhận biến chứng.

BSCKI Bùi Văn Dũng, Phó khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, chấn thương mạch máu vùng bẹn – đùi là tình trạng cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm, bởi khu vực này tập trung nhiều mạch máu lớn cung cấp máu cho toàn bộ chi dưới.

Khi bị tổn thương có thể gây mất máu nghiêm trọng hoặc thiếu máu cấp tính chi. Thời gian “vàng” để xử trí thường chỉ trong vài giờ đầu, nếu chậm trễ nguy cơ hoại tử chi và phải cắt cụt chi rất cao.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Triệt phá nhóm đối tượng mua bán số lượng lớn chất ma túy tại Đồng Nai