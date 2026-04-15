Gắp thành công 3 bàn chải đánh răng trong bụng bệnh nhân

Ngày 15/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp ở bệnh nhân có bệnh lý tâm thần, với đặc điểm dị vật kích thước lớn.

Nam bệnh nhân được chăm sóc trong bệnh viện.

Theo đó, bệnh nhân nam L.V.B. (29 tuổi, trú tại TP Huế) có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại, hiện duy trì điều trị bằng thuốc hướng thần theo chỉ định chuyên khoa.

Trong quá trình theo dõi, người bệnh tự nuốt 3 bàn chải đánh răng và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy cơ cao gặp biến chứng đường tiêu hóa.

3 bàn chải đánh răng được gắp ra thành công.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp đã tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi đường tiêu hóa. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Được biết, đây là trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 dị vật dài và cứng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có nguy cơ cao mắc kẹt trong ống tiêu hóa, gây tổn thương niêm mạc.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt, tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.