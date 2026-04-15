Gắp thành công 3 bàn chải đánh răng trong bụng bệnh nhân

Bệnh viện Trung ương Huế xử lý thành công dị vật hiếm gặp ở bệnh nhân tâm thần, giúp anh nhanh chóng hồi phục sau khi nuốt 3 bàn chải đánh răng.

Ngày 15/4, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật đường tiêu hóa hiếm gặp ở bệnh nhân có bệnh lý tâm thần, với đặc điểm dị vật kích thước lớn.

Nam bệnh nhân được chăm sóc trong bệnh viện.

Nam bệnh nhân được chăm sóc trong bệnh viện.

Theo đó, bệnh nhân nam L.V.B. (29 tuổi, trú tại TP Huế) có tiền sử rối loạn tâm thần, từng sử dụng chất kích thích và có hành vi tự gây hại, hiện duy trì điều trị bằng thuốc hướng thần theo chỉ định chuyên khoa.

Trong quá trình theo dõi, người bệnh tự nuốt 3 bàn chải đánh răng và được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng nguy cơ cao gặp biến chứng đường tiêu hóa.

3 bàn chải đánh răng được gắp ra thành công.

3 bàn chải đánh răng được gắp ra thành công.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp. Ê-kíp đã tiến hành gắp thành công toàn bộ 3 dị vật ra khỏi đường tiêu hóa. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, không ghi nhận biến chứng.

Được biết, đây là trường hợp hiếm gặp trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam khi bệnh nhân nuốt cùng lúc 3 dị vật dài và cứng. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có nguy cơ cao mắc kẹt trong ống tiêu hóa, gây tổn thương niêm mạc.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân ổn định, hồi phục tốt, tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Sống Khỏe

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vừa phẫu thuật điều trị ung thư amidan thành công cho người bệnh, tiếp tục khẳng định năng lực thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp trong điều trị ung thư vùng đầu cổ, mở ra cơ hội điều trị triệt căn và tiên lượng tốt cho người bệnh.

Bệnh nhân Hoàng V C (55 tuổi, ở phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) được phát hiện ung thư amidan trái khi đi khám tại Bệnh viện Bãi Cháy dù không có triệu chứng đau họng, nuốt nghẹn.

Nhận biết, điều trị đau dây thần kinh mặt hiệu quả từ sớm

Đau dây thần kinh số V nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt ở người cao tuổi.

dein-giat.jpg
Kiểm tra và điều trị tình trạng đau cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Cụ bà 85 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ, vừa được điều trị thành công tại Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê sau nhiều ngày chịu đựng những cơn đau buốt dữ dội vùng mặt phải.

Chủ quan sưng góc hàm không đau nào ngờ u tuyến nước bọt mang tai

Khi phát hiện bất kỳ khối bất thường nào vùng mang tai – góc hàm, người dân nên đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

U tuyến nước bọt mang tai là bệnh lý có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, thường không gây đau nên dễ khiến người bệnh chủ quan.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển nhanh và chèn ép các cấu trúc xung quanh, người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng khó chịu, ảnh hưởng thẩm mỹ và chức năng vùng mặt.

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…
