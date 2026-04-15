Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kỳ thú loài cây thủy sinh nhìn đáng sợ đang nuôi sống hàng triệu người

Giữa những mặt nước tĩnh lặng của ao hồ châu Á, cây khiếm thực vươn mình với gai nhọn và hoa tím, vừa dữ dội vừa quyến rũ.

T.B (tổng hợp)

Cây khiếm thực (Euryale ferox) là một loài thực vật thủy sinh đặc biệt thuộc họ Súng, phân bố chủ yếu ở Ấn Độ, Trung Quốc và một số vùng Đông Nam Á. Thoạt nhìn, nó gợi nhớ đến hoa súng, nhưng chỉ cần tiến lại gần, người ta sẽ nhận ra sự khác biệt rõ rệt: toàn bộ bề mặt lá, cuống và thậm chí cả quả đều được phủ đầy gai nhọn.

Những chiếc lá khổng lồ nổi trên mặt nước, có thể đạt đường kính hơn một mét, giống như những “tấm khiên” xanh với lớp gai phòng thủ dày đặc, khiến bất kỳ sinh vật nào cũng phải dè chừng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Hoa của khiếm thực mang màu tím pha lam khá hiếm gặp trong thế giới thực vật thủy sinh. Chúng nở đơn độc, thấp sát mặt nước và thường chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Sau khi hoa tàn, quả phát triển thành dạng cầu gai, bên trong chứa nhiều hạt – chính là phần có giá trị kinh tế cao nhất của cây. Những hạt này, khi được thu hoạch và chế biến, trở thành “makhana” (hạt hồ đào nước), một loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Ấn Độ và y học cổ truyền châu Á.

Ảnh: iNaturalist.

Điều thú vị là khiếm thực không chỉ “phòng thủ” bằng gai, mà còn có cơ chế thích nghi sinh học đáng kinh ngạc. Mặt dưới của lá thường có màu tím đỏ, giúp hấp thụ ánh sáng tốt hơn trong môi trường nước đục. Lớp mô xốp bên trong giúp lá nổi vững trên mặt nước dù kích thước rất lớn. Tất cả những đặc điểm này khiến Euryale ferox trở thành một trong những loài thực vật thủy sinh độc đáo nhất thế giới.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong Đông y, hạt khiếm thực được xem là vị thuốc bổ, có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng thận và cải thiện sức khỏe tổng thể. Ngày nay, makhana còn được ưa chuộng như một món ăn vặt lành mạnh, ít calo nhưng giàu protein và khoáng chất. Ở nhiều vùng nông thôn Ấn Độ, việc trồng và thu hoạch khiếm thực đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng, dù quá trình này khá vất vả do phải làm việc trực tiếp trong các ao đầy gai nhọn.

Khi nhìn vào khiếm thực, người ta dễ liên tưởng đến một nghịch lý thú vị của tự nhiên: vẻ ngoài gai góc, thậm chí có phần “đe dọa”, lại ẩn chứa bên trong những hạt dinh dưỡng quý giá. Nó là minh chứng rằng trong thế giới tự nhiên, sự khắc nghiệt và hào phóng đôi khi luôn song hành, tạo nên những sinh thể vừa kỳ lạ vừa đáng trân trọng.

Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật khủng khiếp được mệnh danh ‘chó sói’ của kỷ nguyên khủng long

Sinh sống trên những đồng bằng cổ đại Bắc Mỹ, khủng long Albertosaurus hiện lên như một kẻ săn mồi nhanh nhẹn, sắc sảo và đầy tính tổ chức đáng kinh ngạc.

Albertosaurus là một chi khủng long ăn thịt thuộc họ Tyrannosauridae, sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, khoảng 70 triệu năm trước, trên vùng đất ngày nay là Canada. Dù có họ hàng gần với “chúa tể khủng long” Tyrannosaurus rex, Albertosaurus lại sở hữu thân hình nhẹ hơn, dài khoảng 8–10 mét và nặng chừng 2–3 tấn, giúp nó trở thành một kẻ săn mồi nhanh nhẹn hơn trong hệ sinh thái cổ đại.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loài cá 'máu nóng' giữa đại dương, sinh vật phá vỡ quy luật tự nhiên

Giữa đại dương sâu thẳm lạnh giá, cá mặt trăng vây đỏ lấp lánh như một đốm lửa sống, thách thức mọi quy luật sinh tồn.

Cá mặt trăng vây đỏ (Lampris guttatus) là một trong những loài cá biển kỳ lạ và ấn tượng nhất từng được con người phát hiện. Với thân hình tròn dẹt như một chiếc đĩa lớn, phủ bởi lớp vảy ánh kim chuyển sắc xanh, bạc và tím, cùng các vây đỏ rực nổi bật, loài cá này trông như bước ra từ một thế giới viễn tưởng hơn là đại dương thực.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Cái mũi kinh dị của sinh vật 'ngoài hành tinh' chui lên từ lòng đất

Giữa những vùng đất ẩm ướt ở Bắc Mỹ, có một sinh vật nhỏ bé với chiếc mũi kỳ lạ trông như đến từ một thế giới khác.

Chuột chũi mũi sao (Condylura cristata) là một trong những loài động vật kỳ dị và đặc biệt nhất trong thế giới thú có vú. Sinh sống chủ yếu ở các vùng đầm lầy, đất ẩm và ven suối tại Bắc Mỹ, loài này nổi bật với chiếc mũi có cấu trúc như một “ngôi sao” gồm 22 xúc tu nhỏ màu hồng xòe ra xung quanh. Đây không phải là đặc điểm trang trí, mà là một trong những cơ quan cảm giác tinh vi nhất trong tự nhiên.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới