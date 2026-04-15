Ghép giác mạc mang lại ánh sáng cho hai người bị bệnh lý giác mạc nặng

Kỹ thuật ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh mà còn góp phần giảm tải tuyến trung ương, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại.

Thúy Nga

Lần đầu tiên tại tuyến tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã triển khai kỹ thuật ghép giác mạc mang lại ánh sáng cho 2 người bệnh bị thị lực suy giảm nghiêm trọng.

”Đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, đồng thời từng bước phát triển các kỹ thuật ghép đa mô, tạng nhằm mang lại cơ hội điều trị chất lượng cao cho người dân Quảng Ninh ngay tại địa phương” – đó là định hướng được TS.BS.Trần Anh Cường, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, nhấn mạnh khi triển khai những ca ghép thận đầu tiên.

Thăm khám cho bệnh nhân ghép giác mạc -Ảnh BVCC

Một năm sau ca ghép thận đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh, Ngày 14/4/2026, Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí tiếp tục phối hợp với các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Mắt Trung ương lần đầu tiên triển khai kỹ thuật ghép giác mạc tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc từng bước triển khai kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực nhãn khoa. Đây là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện kỹ thuật này.

Hai người bệnh triển khai ghép là nam 54 tuổi và 60 tuổi, có địa chỉ thường trú tại Quảng Ninh. Hai người bệnh được chỉ định ghép giác mạc đều mắc các bệnh lý giác mạc nặng, thị lực suy giảm nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Sau khi thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn cùng các chuyên gia Bệnh viện Mắt Trung ương người bệnh đủ điều kiện để triển khai ghép giác mạc.

Ê- kíp thực hiện ghép giác mạc cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau hơn 4 giờ đồng hồ, các Bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí phối hợp với các chuyên gia đầu ngành trong ghép giác mạc của Bệnh viện Mắt Trung ương triển khai ca phẫu thuật ghép giác mạc cho 2 người bệnh diễn ra thuận lợi, giác mạc ghép trong, bám tốt, bước đầu cho kết quả tích cực. Sau phẫu thuật người bệnh tiếp tục được chăm sóc đặc biệt.

Việc liên tiếp làm chủ các kỹ thuật ghép đa tạng, đặc biệt là dấu mốc lần đầu thực hiện ghép giác mạc, là thành quả của quá trình đầu tư bài bản, đồng bộ về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và hoàn thiện quy trình chuyên môn trong triển khai lấy – ghép đa tạng tại Bệnh viện Việt Nam – Thuỵ Điển Uông Bí.

Đặc biệt, kỹ thuật ghép giác mạc không chỉ mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh mà còn góp phần giảm tải cho tuyến trung ương, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại.

Xử lý giác mạc trước khi ghép - Ảnh BVCC

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ người dân.

Bệnh viện từng bước chuyển giao kỹ thuật và triển khai đưa ghép giác mạc và ghép thận trở thành kỹ thuật thường quy, tiến tới phát triển ghép các mô, tạng khác như gan, phổi…

Qua đó, chúng tôi kỳ vọng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân trong tỉnh và khu vực lân cận”, TS.BS Trần Anh Cường, Giám đốc bệnh viện chia sẻ.

Sống Khỏe

Ca ghép giác mạc in 3D đầu tiên trên người, giúp bệnh nhân mù lấy lại thị lực

Công nghệ in 3D từ tế bào người giúp phục hồi thị lực, giảm phụ thuộc vào giác mạc hiến tặng, mở ra bước ngoặt trong y học tái tạo.

Vừa qua, y học thế giới ghi nhận bước đột phá khi lần đầu tiên ghép thành công giác mạc in 3D từ tế bào người nuôi cấy, giúp một bệnh nhân bị mù do bệnh giác mạc lấy lại được thị lực, mở ra chương mới cho y học tái tạo và hy vọng cho hàng triệu người mù trên toàn cầu. Công nghệ này sử dụng kỹ thuật in sinh học 3D để tạo ra giác mạc nhân tạo, mô phỏng cấu trúc tự nhiên, có độ tinh khiết cao, giúp quá trình hồi phục tốt hơn và giảm nguy cơ biến chứng so với phương pháp truyền thống, giải quyết vấn đề khan hiếm giác mạc hiến tặng.

Theo thông tin trên daibieunhandan.vn, cứ 70 người cần ghép giác mạc thì chỉ có một giác mạc hiến tặng. Giờ đây, một bước đột phá trong công nghệ in sinh học 3D đang thắp lên hy vọng cho hàng triệu người mù trên toàn thế giới.

Sống Khỏe

Tìm lại ánh sáng sau 20 năm mất thị lực vì rách giác mạc

Người gặp vấn đề về bệnh lý giác mạc có thể biến chứng gây sẹo, suy giảm thị lực. Do đó người bệnh nên theo dõi kỹ, điều trị sớm bảo đảm chất lượng thị lực.

Bà Hương, 64 tuổi, rách giác mạc gây sẹo đục khiến mắt phải không thể nhìn, được ghép giác mạc thành công, tìm lại ánh sáng sau 20 năm.

Rách giác mạc sau chấn thương mắt, sẹo đục hình thành lâu năm

Sống Khỏe

Bé 1 tháng tuổi nhập viện vì gia đình nhỏ nước cốt chanh vào mắt

Việc nhỏ sữa mẹ, nước cốt chanh vào mắt trẻ có thể gây tổn thương giác mạc, viêm nhiễm nặng và ảnh hưởng lâu dài đến thị lực của bé.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận bệnh nhi H.Q.N, 1 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng hai mắt sưng nề, khó mở, chảy nhiều dịch mủ.

Theo gia đình, sau sinh trẻ có biểu hiện đỏ mắt, tăng tiết gỉ mắt. Dù đã được chăm sóc và xử trí tại nhà, tình trạng không cải thiện mà ngày càng nặng hơn trong những ngày gần đây, buộc gia đình phải đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám.

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…
