Sức khỏe các nạn nhân vụ cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội giờ ra sao?

Suy hô hấp do hít phải khói, khí độc

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho 4 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại khu vực ngõ 131 Hồng Hà (Hà Nội). Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do hít phải khói, khí độc ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó người lớn tuổi nhất sinh năm 1938 và bệnh nhi nhỏ nhất sinh năm 2025.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu, tổ chức hội chẩn toàn viện với sự tham gia của nhiều chuyên khoa, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí trong tình huống khẩn cấp.

Các phương án hồi sức, đặc biệt là xử trí tổn thương hô hấp do ngạt khói, được chuẩn bị từ sớm nhằm bảo đảm đáp ứng nhanh nhất khi bệnh nhân được chuyển đến. Sự chủ động và phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ y bác sĩ là yếu tố then chốt giúp công tác tiếp nhận, điều trị diễn ra kịp thời, hiệu quả.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn - Ảnh BVCC

Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, trong đó ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ hô hấp. Hai trường hợp nặng là bệnh nhân nữ 88 tuổi (SN 1938) và bệnh nhi 15 tháng tuổi (SN 2025) được chỉ định thở máy, các bệnh nhân còn lại được thở oxy, kết hợp truyền dịch, cân bằng điện giải và theo dõi sát tình trạng hô hấp.

Ngay sau khi đánh giá tình trạng ban đầu, các bác sĩ đã chỉ định nội soi phế quản cho bệnh nhân. Đây là thủ thuật rất quan trọng và gần như là “tiêu chuẩn vàng” trong đánh giá bệnh nhân bỏng đường hô hấp do hỏa hoạn.

Giá trị nội soi không chỉ ở chẩn đoán mà còn ở tiên lượng và điều trị. Bệnh nhân nhanh chóng được làm sạch đường thở, loại bỏ khói bụi và dịch tiết gây cản trở hô hấp, đánh giá tổn thương bỏng đường hô hấp do hít khói, muội than và khí độc, khí nóng.

Các bác sĩ thực hiện nội soi phế quản bằng ống mềm cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Việc can thiệp thủ thuật nội soi phế quản ống mềm được thực hiện kịp thời đã giúp cải thiện rõ rệt tình trạng hô hấp của các bệnh nhân, đáp ứng điều trị tích cực.

Hiện bệnh nhân nhi đang được các bác sĩ theo dõi sát từng chuyển biến lâm sàng. Trong khi đó, bệnh nhân lớn tuổi nhất đã được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, trong các trường hợp hỏa hoạn, tổn thương nghiêm trọng thường không phải do bỏng ngoài da mà chủ yếu do hít phải khói, khí độc gây tổn thương đường hô hấp. Việc xử trí sớm, đặc biệt là đảm bảo thông khí và làm sạch đường thở, có ý nghĩa quyết định trong việc cải thiện tiên lượng người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong các vụ hỏa hoạn, nguy cơ lớn nhất đối với nạn nhân không chỉ là bỏng mà chủ yếu đến từ việc hít phải khói và khí độc (như CO), có thể gây tổn thương phổi cấp, suy hô hấp, thậm chí tử vong nhanh chóng nếu không được xử trí kịp thời.

Nước rửa phổi của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Để hạn chế nguy cơ, người dân cần lưu ý:

Nhanh chóng rời khỏi khu vực có khói theo lối thoát hiểm an toàn, ưu tiên di chuyển thấp người hoặc bò sát sàn để tránh hít phải khói tích tụ ở phía trên.

Dùng khăn ướt, vải ẩm che kín mũi và miệng nhằm giảm bớt lượng khói, khí độc hít vào.

Tuyệt đối không ẩn nấp trong phòng kín nếu không có đường thoát khí, vì khói độc có thể tích tụ nhanh chóng gây ngạt.

Sau khi thoát ra ngoài, nếu có biểu hiện như khó thở, ho nhiều, đau ngực, chóng mặt hoặc lơ mơ, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời, kể cả khi không có vết bỏng ngoài da.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, việc trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình trong các tình huống khẩn cấp.

Thông tin về vụ cháy Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h45 ngày 12/4, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà số 47 ngõ 131 đường Hồng Hà (phường Hồng Hà, Hà Nội). Thời điểm xảy ra cháy, người dân ở lân cận phát hiện khói, lửa bốc ra từ tầng 1 của ngôi nhà. Đây cũng khu vực chứa hàng hoá là mũ bảo hiểm. "Trong nhà có 7 người, khi phát hiện ra cháy có 2 người đã tự thoát ra ngoài an toàn rồi tri hô mọi người ứng cứu", nhân chứng tại hiện trường cho biết. Cũng theo người nhân chứng này, thời điểm xảy ra cháy, hàng xóm xung quanh đã nhanh chóng dắt 3 xe máy ra khỏi nhà và giúp chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 10 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa và đưa 5 người mắc kẹt ở trong nhà ra bên ngoài. Được biết, căn nhà xảy ra cháy cao 5 tầng, 1 tum, có lối ra vào duy nhất là cửa chính. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

