Lấy đa u xơ chèn ép ổ bụng gây nhiều biến chứng cho bệnh nhân 60 tuổi

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Lão Khoa Hà Nội vừa can thiệp phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân nữ (60 tuổi) gặp biến chứng do khối đa u xơ tử cung kích thước lớn chèn ép ổ bụng.

Chủ quan bỏ qua thăm khám, người bệnh đối mặt với nhiều biến chứng

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thường xuyên đau tức vùng bụng dưới, cảm giác nặng bụng, đầy hơi và táo bón kéo dài, làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết đã từng phát hiện đa u xơ tử cung từ lâu nhưng do chủ quan nên không đi thăm khám và theo dõi định kỳ.

Qua quá trình thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc đa u xơ tử cung. Đáng chú ý, khối u lớn nhất có kích thước lên tới 110x90mm đã phát triển và chèn ép lên các tạng xung quanh, là nguyên nhân trực tiếp gây ra chuỗi triệu chứng khó chịu nêu trên.

Sau khi tiến hành hội chẩn chuyên môn và nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng từ các chuyên gia, bệnh nhân cùng gia đình đã quyết định lựa chọn phương án phẫu thuật cắt tử cung bán phần. Ca phẫu thuật đã được thực hiện an toàn, giải quyết triệt để tình trạng chèn ép, giúp người bệnh thoát khỏi những cơn đau và nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Ê - kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tránh nhầm lẫn với triệu chứng tiền mãn kinh

Từ thực tế ca bệnh trên, các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Lão Khoa Hà Nội cho đưa ra khuyến cáo quan trọng đối với chị em phụ nữ, đặc biệt là những người đang bước vào độ tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh:

Tránh tâm lý nhầm lẫn triệu chứng: Ở giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể trải qua nhiều thay đổi về nội tiết tố. Người bệnh rất dễ nhầm lẫn các triệu chứng thực thể do khối u chèn ép (như nặng bụng, rối loạn tiêu hóa, đau tức vùng chậu) với các dấu hiệu sinh lý thông thường của thời kỳ tiền mãn kinh, dẫn đến tâm lý chịu đựng và bỏ qua thời điểm vàng để điều trị.

Chủ động thăm khám phụ khoa định kỳ: Phụ nữ nên duy trì thói quen khám sức khỏe và siêu âm phụ khoa định kỳ ít nhất 6 tháng/lần. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất để tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý như u xơ tử cung, u nang buồng trứng ngay từ khi khối u còn nhỏ và chưa gây ra triệu chứng.

Theo dõi sát sao khi đã có tiền sử bệnh: Với những trường hợp đã được chẩn đoán có u xơ, việc tuân thủ lịch hẹn tái khám của bác sĩ là bắt buộc. Điều này giúp đánh giá chính xác tốc độ phát triển của khối u, từ đó có chỉ định can thiệp y khoa kịp thời trước khi khối u gây ra các biến chứng chèn ép phức tạp.

Hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người phụ nữ thân yêu. Đừng để sự chủ quan hay những triệu chứng âm thầm cản trở niềm vui sống mỗi ngày.

