Cô gái 34 tuổi mang khối u tương đương thai 8 tháng

Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thành công bóc khối u xơ tử cung tương đương thai 8 tháng, giữ lại tử cung cho người phụ nữ 34 tuổi.

Một người phụ nữ 34 tuổi, đã hai lần sinh mổ, mang trong mình khối u xơ tử cung suốt nhiều năm mà không ngờ rằng, đến khi nhập viện, khối u đã phát triển tới kích thước tương đương thai 8 tháng. Không chỉ gây đau đớn kéo dài, khối u còn chèn ép đại tràng, khiến người bệnh thường xuyên táo bón, suy giảm chất lượng sống và đứng trước nguy cơ phải cắt tử cung.

Tại cơ sở y tế tuyến trước, phương án điều trị được đưa ra là cắt tử cung – một lựa chọn triệt để nhằm loại bỏ hoàn toàn bệnh lý. Tuy nhiên, với mong muốn được sinh thêm con, người bệnh đã tìm đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mang theo hy vọng mong manh giữ lại tử cung.

Ê- kíp phẫu thuật lấy u và bảo tồn tử cung cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Khối u “khổng lồ” và hy vọng giữ lại tử cung

Bệnh nhân L.T.H.G (Thanh Hóa) được phát hiện u xơ cơ tử cung từ năm 2020. Theo thời gian, khối u liên tục phát triển, đến thời điểm nhập viện đã đạt kích thước khoảng 168 x 119 x 210 mm, nằm sâu ở thành sau tử cung – vị trí giải phẫu khó tiếp cận, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ chảy máu lớn khi can thiệp.

Đây được đánh giá là một trường hợp phức tạp với nhiều yếu tố bất lợi: khối u kích thước lớn, vị trí nằm sâu phía sau tử cung, tiền sử hai lần mổ lấy thai khiến cấu trúc giải phẫu thay đổi, cùng với đó là nguy cơ phải cắt tử cung trong quá trình phẫu thuật.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn kỹ lưỡng, cân nhắc giữa lợi ích bảo tồn tử cung và nguy cơ an toàn cho người bệnh. Cuối cùng, ê-kíp thống nhất lựa chọn phương án bóc u xơ với mục tiêu bảo tồn tử cung, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình mổ.

Chia sẻ về quyết định phẫu thuật, PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn, Phẫu thuật viên chính cho biết: “Với những khối u lớn và vị trí phức tạp như vậy, thông thường chúng tôi sẽ lựa chọn đường mổ dọc để thuận lợi cho việc bộc lộ và thao tác. Tuy nhiên, trong trường hợp này, ê-kíp đã quyết định tiếp cận qua đường mổ ngang theo vết sẹo cũ nhằm đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho người bệnh. Đây là lựa chọn khó hơn, đòi hỏi kỹ thuật cao và sự kiểm soát chặt chẽ trong suốt cuộc mổ".

Thực tế trong phòng mổ đã cho thấy rõ mức độ thách thức: khối u lớn, nằm sâu phía sau khiến việc tiếp cận bị hạn chế; không thể bóc tách trọn khối mà buộc phải tiến hành từng bước, từng phần; đồng thời phải kiểm soát chảy máu liên tục để đảm bảo an toàn.

Sau hơn 2 giờ phẫu thuật căng thẳng, khối u xơ nặng 2,7kg đã được lấy ra hoàn toàn. Điều quan trọng nhất, tử cung của người bệnh được bảo tồn nguyên vẹn.

Theo ThS.BS Đàm Thị Quỳnh Liên, Phó Trưởng khoa Phụ Ngoại, Bệnh viện phụ sản Trung ương cho biết: “U xơ cơ tử cung là bệnh lý lành tính và rất thường gặp ở phụ nữ. Phần lớn các trường hợp có thể theo dõi định kỳ mà chưa cần can thiệp.

Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn hoặc gây triệu chứng, việc lựa chọn phương pháp điều trị cần được cân nhắc kỹ lưỡng, dựa trên tuổi, nhu cầu sinh sản và tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Với những phụ nữ còn mong muốn sinh con, chúng tôi luôn ưu tiên các giải pháp bảo tồn trong khả năng cho phép, nhưng đồng thời cũng phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu”.

Khối u nặng 2700g đã được bóc tách thành công - Ảnh BVCC

U xơ cơ tử cung – không quá nguy hiểm, nhưng không nên chủ quan

ThS.BS Đàm Thị Quỳnh Liên phân tích, u xơ cơ tử cung là bệnh lý lành tính, song có thể gây ra nhiều hệ lụy như rong kinh, cường kinh dẫn đến thiếu máu, đau bụng kéo dài, chèn ép cơ quan lân cận, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản với nguy cơ sẩy thai hoặc sinh non.

Không phải trường hợp nào cũng cần phẫu thuật, tuy nhiên việc thăm khám phụ khoa định kỳ đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và theo dõi sự phát triển của khối u. Đặc biệt, sau bóc u, người bệnh vẫn cần được theo dõi lâu dài do nguy cơ tái phát; đồng thời cần được tư vấn thời điểm mang thai phù hợp và quản lý thai kỳ tại cơ sở chuyên khoa do liên quan đến sẹo tử cung.

Không phải ca bệnh nào cũng có thể bảo tồn tử cung. Nhưng trong từng trường hợp còn cơ hội, các bác sĩ luôn nỗ lực tối đa để giữ lại không chỉ một cơ quan, mà còn là một lựa chọn – lựa chọn được làm mẹ thêm một lần nữa.

