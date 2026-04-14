Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ngôi nhà LG “tự làm hết việc” gây choáng 2026

Số hóa - Xe

LG trình diễn Zero Labor Home - ngôi nhà nơi mọi thiết bị tự vận hành nhờ AI, cảm biến và robot, giúp con người gần như không cần làm việc nhà.

Tại LG InnoFest APAC 2026, LG Electronics đã giới thiệu mô hình “Zero Labor Home”, tái định nghĩa cách con người sống trong kỷ nguyên nhà thông minh. (Ảnh: Genk)
Không còn dừng ở điều khiển từ xa, hệ sinh thái này hướng tới khả năng “tự hiểu và tự làm”, nơi thiết bị tự vận hành dựa trên thói quen sinh hoạt của người dùng. (Ảnh: Genk)
Trung tâm của hệ thống là ThinQ On, đóng vai trò như “bộ não” kết nối và điều phối toàn bộ thiết bị trong nhà theo thời gian thực. (Ảnh: Genk)
Khi người dùng bước vào nhà, cảm biến sẽ tự động kích hoạt hàng loạt hành động như bật đèn, kéo rèm, phát nhạc và điều chỉnh không gian phù hợp. (Ảnh: Genk)
Hệ thống còn theo dõi nhiệt độ, độ ẩm để điều chỉnh điều hòa, đồng thời tối ưu điện năng thông qua các cảm biến chuyển động và môi trường. (Ảnh: Genk)
Ngoài ra, các “kịch bản thông minh” cho phép kích hoạt nhiều thiết bị cùng lúc, chẳng hạn chỉ với một thao tác có thể bật TV, điều hòa và máy lọc không khí phục vụ tập luyện. (Ảnh: Genk)
Một điểm nhấn đáng chú ý là robot LG CLOiD Robot, đóng vai trò trợ lý vật lý với khả năng hỗ trợ việc nhà như lấy đồ, dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn. (Ảnh: Genk)
Với Zero Labor Home, LG đang hướng tới tương lai nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ mà còn chủ động phục vụ, giúp con người giải phóng thời gian để tận hưởng cuộc sống. (Ảnh: Genk)
GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT