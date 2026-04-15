Thoát vị bẹn nghẹt, cẩn trọng tránh biến chứng nguy hiểm

Bệnh viện 19/8 đã phẫu thuật cấp cứu thành công ca thoát vị bẹn nghẹt nguy hiểm cho người đàn ông đang đi làm đồng thì bị khối thoát vị sa xuống đột ngột.

Bệnh nhân nam L.V.T, 65 tuổi, làm nông nghiệp, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau nhiều, khối căng to vùng bẹn – bìu phải, kích thước gần bằng bát tô.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tiếp nhận và xử trí phẫu thuật cấp cứu tại Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

BS Lê Văn Thực, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, bệnh nhân đã phát hiện khối thoát vị bẹn từ lâu. Ban đầu, khối nhỏ, có thể “lên xuống được”, không đau nên chủ quan, không đi khám hay điều trị dẫn đến diễn biến nguy hiểm.

Trong một lần lao động nặng (làm vườn), khối thoát vị sa xuống đột ngột, căng to nhanh, đau và không tự lên được – dấu hiệu điển hình của thoát vị bẹn nghẹt, một biến chứng ngoại khoa cấp cứu.

Trong phẫu thuật các bác sĩ ghi nhận túi thoát vị chứa quai ruột non. Rất may mắn, ruột vẫn còn hồng, chưa hoại tử.

Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng giải phóng chèn ép, đưa ruột trở lại ổ bụng và xử lý triệt để lỗ thoát vị, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Sau mổ bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Theo BS Lê Văn Thực, thoát vị bẹn là bệnh lý ngoại khoa thường gặp, đặc biệt ở nam giới lớn tuổi. Dù ban đầu không đau, không khó chịu, nhưng bệnh không tự khỏi và có thể tiến triển thành thoát vị nghẹt bất cứ lúc nào.

Thoát vị bẹn nghẹt gây hoại tử ruột đe dọa tính mạng - Ảnh BVCC

Khi bị nghẹt: Máu nuôi ruột bị cản trở; Nguy cơ hoại tử ruột; Có thể phải cắt đoạn ruột; Thậm chí đe dọa tính mạng.

Yếu tố dễ gây nghẹt: Lao động nặng; Ho kéo dài; Táo bón, rặn nhiều.

“Khi thấy khối phồng vùng bẹn (to lên khi đứng, nhỏ lại khi nằm), hãy đi khám sớm. Phẫu thuật khi chưa biến chứng thường đơn giản – an toàn – hiệu quả cao hơn rất nhiều so với mổ cấp cứu. Đừng coi thường thoát vị bẹn. Phát hiện sớm – điều trị sớm là cách tốt nhất để tránh những hậu quả đáng tiếc”, BS Lê Văn Thực khuyến cáo.

