Thoát vị bẹn nghẹt, cẩn trọng tránh biến chứng nguy hiểm

Bệnh viện 19/8 cảnh báo về thoát vị bẹn, nhấn mạnh tầm quan trọng của khám sớm để tránh biến chứng nặng nề.

Bệnh viện 19/8 đã phẫu thuật cấp cứu thành công ca thoát vị bẹn nghẹt nguy hiểm cho người đàn ông đang đi làm đồng thì bị khối thoát vị sa xuống đột ngột.

Bệnh nhân nam L.V.T, 65 tuổi, làm nông nghiệp, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau nhiều, khối căng to vùng bẹn – bìu phải, kích thước gần bằng bát tô.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tiếp nhận và xử trí phẫu thuật cấp cứu tại Khoa Ngoại Tổng hợp – Bệnh viện 19-8, Bộ Công an.

BS Lê Văn Thực, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, bệnh nhân đã phát hiện khối thoát vị bẹn từ lâu. Ban đầu, khối nhỏ, có thể “lên xuống được”, không đau nên chủ quan, không đi khám hay điều trị dẫn đến diễn biến nguy hiểm.

Trong một lần lao động nặng (làm vườn), khối thoát vị sa xuống đột ngột, căng to nhanh, đau và không tự lên được – dấu hiệu điển hình của thoát vị bẹn nghẹt, một biến chứng ngoại khoa cấp cứu.

Trong phẫu thuật các bác sĩ ghi nhận túi thoát vị chứa quai ruột non. Rất may mắn, ruột vẫn còn hồng, chưa hoại tử.

Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng giải phóng chèn ép, đưa ruột trở lại ổ bụng và xử lý triệt để lỗ thoát vị, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Sau mổ bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại khoa.

Theo BS Lê Văn Thực, thoát vị bẹn là bệnh lý ngoại khoa thường gặp, đặc biệt ở nam giới lớn tuổi. Dù ban đầu không đau, không khó chịu, nhưng bệnh không tự khỏi và có thể tiến triển thành thoát vị nghẹt bất cứ lúc nào.

Thoát vị bẹn nghẹt gây hoại tử ruột đe dọa tính mạng - Ảnh BVCC

Khi bị nghẹt: Máu nuôi ruột bị cản trở; Nguy cơ hoại tử ruột; Có thể phải cắt đoạn ruột; Thậm chí đe dọa tính mạng.

Yếu tố dễ gây nghẹt: Lao động nặng; Ho kéo dài; Táo bón, rặn nhiều.

“Khi thấy khối phồng vùng bẹn (to lên khi đứng, nhỏ lại khi nằm), hãy đi khám sớm. Phẫu thuật khi chưa biến chứng thường đơn giản – an toàn – hiệu quả cao hơn rất nhiều so với mổ cấp cứu.

Đừng coi thường thoát vị bẹn. Phát hiện sớm – điều trị sớm là cách tốt nhất để tránh những hậu quả đáng tiếc”, BS Lê Văn Thực khuyến cáo.

#Nguy hiểm của thoát vị bẹn #Phẫu thuật cấp cứu thoát vị #Biến chứng nghẹt ruột #Nguy cơ hoại tử ruột #Yếu tố gây thoát vị nghẹt

Kỹ thuật nội soi không sẹo giúp bé gái điều trị thoát vị bẹn

Bệnh viện Nhi đồng 2 thực hiện thành công kỹ thuật nội soi không sẹo, giúp trẻ nhanh hồi phục và hạn chế nguy cơ phẫu thuật lần hai.

Lần đầu tiên, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện thành công kỹ thuật nội soi không sẹo điều trị thoát vị bẹn ở bé gái.

Thoát vị bẹn ở bé gái là một bệnh lý ngoại khoa thường gặp, xảy ra khi ống phúc tinh mạc (còn gọi là ống Nuck) không đóng sau sinh, tạo đường thông giữa ổ bụng và ống bẹn, khiến các tạng như ruột hoặc buồng trứng có thể chui xuống vùng bẹn hoặc môi lớn.

Phẫu thuật nội soi đặt lưới giúp bệnh nhân thoát vị bẹn nhanh hồi phục

Với người cao tuổi, việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, hạn chế đau đớn và thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh.

Trong dòng chảy phát triển không ngừng của y học hiện đại, việc ứng dụng các kỹ thuật ít xâm lấn, giúp mang lại hiệu quả điều trị tối ưu và chất lượng cuộc sống cao cho người bệnh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Tại Trung tâm Y tế Khu vực Yên Lập, kỹ thuật Phẫu thuật Nội soi đặt lưới nhân tạo trong điều trị thoát vị bẹn đã trở thành một dấu ấn chuyên môn nổi bật, minh chứng cho sự làm chủ công nghệ và tay nghề đỉnh cao của đội ngũ y bác sĩ, những người đã dày dặn kinh nghiệm xử lý nhiều trường hợp thoát vị bẹn phức tạp, đa dạng về thể loại và độ tuổi.

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Đi khám sức khỏe phát hiện ung thư amidan

Người dân cần chủ động thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt khi có dấu hiệu bất thường vùng tai mũi họng, đau họng kéo dài, nuốt vướng, khàn tiếng, nổi hạch cổ…