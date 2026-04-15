Gia đình ở New Zealand tìm thấy chai chứa thông điệp cách đây hơn 20 năm

Một gia đình ở New Zealand tìm thấy chiếc chai chứa thông điệp tại bãi biển. Nội dung trong chai được cho là viết vào năm 2002.

Neisha Rhind, 48 tuổi, cho biết con trai Kaea, 10 tuổi, đã tìm thấy chiếc chai Jack Daniels phủ đầy hà khi cả gia đình có mặt tại bãi biển Ocean Beach, Tairua, New Zealand.

"Con trai tôi kiểm tra xem những thứ bị sóng thủy triều cuốn trôi lên bờ biển. Ban đầu, Kaea nghĩ đó là một viên gạch bê tông nhưng khi nhặt lên thì nhận ra đó là một cái chai", cô Rhind chia sẻ với 1 News.

Chiếc chai chứa thông điệp được tìm thấy tại bãi biển Ocean Beach, Tairua. Ảnh: Uwe Paesler/EPA.

Bên trong chiếc chai chứa một thông điệp đề ngày 17/2/2002 do người tên Jack viết. Nội dung thông điệp có nhắc đến việc câu cá. Thế nhưng, do bị nước ngấm vào bên trong chai nên phần lớn nội dung trong thông điệp bị ảnh hưởng, trở nên khó đọc rõ chữ.

Cô Rhind cho biết đã đăng ảnh chai rượu và mẩu giấy chứa thông điệp hơn 20 năm tuổi mà con trai Kaea tìm thấy lên một trang Facebook địa phương. Cô hy vọng sẽ có thể tìm ra danh tính chính xác của người viết thông điệp nhét trong chiếc chai cũng như muốn biết toàn bộ nội dung viết trên tờ giấy đó.

Đến nay, gia đình cô Rhind vẫn nhận được bất kỳ thông tin nào có thể giúp giải mã những bí ẩn liên quan đến chiếc chai chứa bức thông điệp viết từ năm 2002.