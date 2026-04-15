Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Gia đình ở New Zealand tìm thấy chai chứa thông điệp cách đây hơn 20 năm

Một gia đình ở New Zealand tìm thấy chiếc chai chứa thông điệp tại bãi biển. Nội dung trong chai được cho là viết vào năm 2002.

Tâm Anh (TH)

Neisha Rhind, 48 tuổi, cho biết con trai Kaea, 10 tuổi, đã tìm thấy chiếc chai Jack Daniels phủ đầy hà khi cả gia đình có mặt tại bãi biển Ocean Beach, Tairua, New Zealand.

"Con trai tôi kiểm tra xem những thứ bị sóng thủy triều cuốn trôi lên bờ biển. Ban đầu, Kaea nghĩ đó là một viên gạch bê tông nhưng khi nhặt lên thì nhận ra đó là một cái chai", cô Rhind chia sẻ với 1 News.

chaiii-1.jpg
Chiếc chai chứa thông điệp được tìm thấy tại bãi biển Ocean Beach, Tairua. Ảnh: Uwe Paesler/EPA.

Bên trong chiếc chai chứa một thông điệp đề ngày 17/2/2002 do người tên Jack viết. Nội dung thông điệp có nhắc đến việc câu cá. Thế nhưng, do bị nước ngấm vào bên trong chai nên phần lớn nội dung trong thông điệp bị ảnh hưởng, trở nên khó đọc rõ chữ.

Cô Rhind cho biết đã đăng ảnh chai rượu và mẩu giấy chứa thông điệp hơn 20 năm tuổi mà con trai Kaea tìm thấy lên một trang Facebook địa phương. Cô hy vọng sẽ có thể tìm ra danh tính chính xác của người viết thông điệp nhét trong chiếc chai cũng như muốn biết toàn bộ nội dung viết trên tờ giấy đó.

Đến nay, gia đình cô Rhind vẫn nhận được bất kỳ thông tin nào có thể giúp giải mã những bí ẩn liên quan đến chiếc chai chứa bức thông điệp viết từ năm 2002.

#Phát hiện tại bãi biển New Zealand #Thông điệp viết năm 2002 #Bí ẩn chiếc chai cổ #chiếc chai chứa thông điệp #bãi biển

Bài liên quan

Kho tri thức

Nóng: Tìm thấy chiếc chai chứa thông điệp khoảng 200 tuổi

Các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật tàn tích của một ngôi làng cổ của người Gaul ở thị trấn Dieppe, Pháp. Tại đây, họ tìm thấy một chiếc chai chứa thông điệp khoảng 200 tuổi.

 Trong cuộc khai quật tàn tích của một ngôi làng cổ của người Gaul ở thị trấn Dieppe, Pháp, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một chiếc chai chứa thông điệp khoảng 200 tuổi. 
Kho tri thức

Hàng trăm đôi giày da cổ đại trôi dạt vào bãi biển Anh

Hàng trăm đôi giày da cổ bí ẩn đã trôi dạt vào một bãi biển ở Anh. Liệu những đôi giày này có liên quan đến một vụ đắm tàu ​​​​thế kỷ 19?

Trong khi thực hiện dự án phục hồi các vũng đá ven biển tại Ogmore-By-Sea thuộc thung lũng Glamorgan (Nam Xứ Wales), các thành viên thuộc nhóm phi lợi nhuận Beach Academy bất ngờ tìm thấy hàng loạt vật thể lạ.
Các kỹ thuật làm sạch, thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, chúng là 200 đôi giày da cổ.
Kho tri thức

Bạch tuộc '7 chân' cực hiếm trôi dạt vào bờ biển Scotland

Một số người dân ở Scotland đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con bạch tuộc "7 chân" cực hiếm gặp trôi dạt vào bãi biển địa phương.

Xác một con bạch tuộc "7 chân" đã được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển theo cửa sông Ythan gần Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Forvie, Newburgh, Aberdeenshire, Scotland.
Con bạch tuộc có kích thước khá ấn tượng. Chỉ riêng một xúc tu của nó đã dài khoảng 51 cm. Các nhà nghiên cứu cho rằng sinh vật biển sâu này là một cá thể cái.
Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới