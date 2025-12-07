Cứu hộ thành công xe tải chở cá rơi xuống lòng hồ thủy điện Sơn La

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 6/12, xe tải chở cá mang BKS 34C-137.XX do anh Nguyễn Văn T (SN 1994, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển khi di chuyển từ thuyền lên bờ, do địa hình dốc đã bị trôi xuống khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La, tài xế may mắn thoát nạn.

Lực lượng chức năng trục vớt phương tiện đưa lên bờ.

Qua xác minh từ chủ phương tiện tài sản bị nạn gồm 1 xe tải loại 5 tấn, trên xe chở 2,5 tấn cá lăng và một số tài sản khác bị chìm dưới lòng hồ thủy điện Sơn La. Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường phối hợp với Công ty thủy điện Sơn La, Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu nhà máy thủy điện Sơn La thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an xã Mường La và chính quyền địa phương tích cực triển khai công tác cứu hộ.

Do địa hình dốc, nhiều đá ngầm và xe bị trôi ra xa, việc kéo phương tiện bằng tời chuyên dụng không hiệu quả. Chỉ huy đơn vị đã huy động thêm 1 xe cẩu 50 tấn của Công ty TNHH Hữu Đỗ phối hợp thực hiện công tác cứu hộ. CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng, triển khai đội hình lặn để xác định vị trí chính xác xe tải bị nạn, đồng thời buộc cố định cáp vào xe để xe cẩu cẩu xe bị nạn lên bờ.

Sau gần 6 giờ đồng hồ tích cực triển khai liên tục các hoạt động cứu hộ, đến 19h15, các lực lượng đã trục vớt thành công xe tải lên bờ, thu hồi khoảng 1,8 tấn cá.

