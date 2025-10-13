Hà Nội

Xã hội

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công lĩnh 7 năm tù

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội vừa xét xử phúc thẩm với Thái Hồng Công, cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn và các đồng phạm.

Thiên Tuấn

Trước đó, hồi tháng 6/2025, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt ông Thái Hồng Công án 9 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

image.png
Thái Hồng Công khi còn đường chức.

Cùng tội danh, tòa sơ thẩm phạt Hoàng Văn Chung, cựu Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn 7 năm tù; Bế Hải Đường, cựu Quản giáo 20 tháng tù; Hoàng Đăng Tú, nguyên là chiến sĩ nghĩa vụ án 15 tháng tù.

Bị cáo Đỗ Ngọc Bình, cựu Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, bị phạt 18 tháng tù treo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi”.

Trong vụ án, Bùi Minh Ngọc (SN 1985, ở Thái Nguyên) bị phạt 13 năm tù về tội “Đưa hối lộ”, tổng hợp án tử hình về ma túy tuyên năm 2020 là tử hình. Bạn gái Ngọc là Trịnh Thanh Huyền (SN 1988, ở Lạng Sơn) bị phạt 36 tháng tù về cùng tội danh.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Thị Thắm (SN 1983, ở Hà Tĩnh) bị phạt 7 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Bùi Minh Ngọc kháng cáo kêu oan; ông Đỗ Ngọc Bình không kháng cáo. Các bị cáo còn lại đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm mới diễn ra, bị cáo Bùi Minh Ngọc xin rút đơn kháng cáo kêu oan và được tòa chấp thuận, ra quyết định đình chỉ xét xử.

Bị cáo Thái Hồng Công giữ kháng cáo xin giảm nhẹ, xin tòa xem xét bản thân có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp nhiều cho an ninh, trật tự tại Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Bị cáo Hoàng Văn Chung xin giảm nhẹ với lý do số tiền 250 triệu đồng ông nhận từ Trịnh Thanh Huyền là để xây sân thể thao cho trại tạm giam, không sử dụng mục đích cá nhân. Các bị cáo Bế Hải Đường, Hoàng Đăng Tú cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thị Thắm trình bày đã nộp 7,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả tại phiên sơ thẩm và sau đó có nộp thêm 800 triệu đồng. Còn Trịnh Thanh Huyền lấy lý do đang nuôi con nhỏ để xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau xét xử, tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho ông Thái Hồng Công từ 9 năm tù xuống 7 năm tù; Hoàng Văn Chung từ 7 năm tù xuống 6 năm tù; Bế Hải Đường từ 20 tháng tù xuống 15 tháng tù.

Các bị cáo Trịnh Thanh Huyền và Hoàng Đăng Tú được chuyển hình phạt từ tù giam sang án treo.

