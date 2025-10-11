Hà Nội

Xã hội

Bàng hoàng phát hiện thi thể người đàn ông dưới hồ nước sau lũ

Trong quá trình đi kiểm tra hệ thống điện ở Lạng Sơn, nhân viên ngành điện đã phát hiện một thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, sáng 11/10, một nhân viên ngành điện trong lúc đi kiểm tra hệ thống điện tại khu vực An Thịnh, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ.

thi-the-lang-son.jpg
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm tử thi và xác minh nhân thân nạn nhân. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông L.V.H. (trú tại khu An Thịnh, xã Hữu Lũng). Thi thể sau đó được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Ông Cao Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng cho biết, qua xác minh ban đầu, vụ việc không liên quan đến mưa lũ vừa qua. Ông Hòa cho hay: "Khu vực hồ Huyện nước đã rút từ 2 ngày trước. Hôm qua (10/10), hàng xóm vẫn thấy ông H. dọn dẹp nhà sau khi nước tràn vào”.

Được biết, thời gian gần đây, trên địa bàn các xã Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Yên Bình, Vân Nham... có mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ. Dù nước lũ đã rút, nhưng nhiều khu vực vẫn còn lớp bùn dày, trơn trượt, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân. Chính quyền và các lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ và ổn định đời sống.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông

Nguồn: ĐTHĐT.
