Cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng – nghi phạm người nước ngoài, xử sao?

Khoảng 18h45 ngày 26/8, West Dale James mặc áo xanh Grab, đeo khẩu trang che mặt đi bộ đến tiệm vàng trên đường Núi Thành. Đối tượng dùng cây đục kim loại đánh nhiều cái vào sau đầu anh Nguyễn Ngọc Th (SN 1977) khiến nhân viên bảo vệ tiệm vàng này bị thương.

Sau đó, đối tượng xông vào tiệm vàng, dùng búa đinh đập vỡ hai tủ kính, lấy nhiều trang sức bỏ vào balo rồi nhanh chóng bỏ chạy vào ngõ nhỏ, sau đó điều khiển xe mô tô để tẩu thoát.

Đối tượng Dale James.

Tài sản West Dale James chiếm đoạt tại tiệm vàng gồm 20 sản phẩm trang sức vàng các loại, trong đó 11 sản phẩm có gắn kim cương, tổng giá trị gần 833 triệu đồng.

Dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp nhìn nhận, hành vi của West Dale James có dấu hiệu của nhiều tội danh, trong đó có thể xử lý về tội cướp tài sản và tội giết người.

Theo luật sư Cường, đoạn clip ghi lại vụ việc cho thấy, đối tượng mặc quần áo Grab, mang theo hung khí vào hiệu vàng rồi tấn công bảo vệ, sử dụng hung khí tấn công vào những vùng trọng yếu của nạn nhân như vùng đầu phải cổ rồi cướp tài sản. Sau khi tấn công bảo vệ, tên cướp táo tợn xông vào bên trong và nhanh chóng vơ nhiều nữ trang bỏ vào túi sau đó tẩu thoát.

Sau khi vụ cướp tiệm vàng xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác định làm rõ sự việc, xác định đây là một vụ cướp táo tợn, đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm nên đã tiến hành truy xét và đã bắt giữ được đối tượng gây án.

Với diễn biến sự việc trên, hành vi của đối tượng này có dấu hiệu của tội cướp tài sản được quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự.

Pháp luật quy định cướp tài sản là hành vi sử dụng vũ lực để chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức điều khiển hành vi của mình, biết rõ hành vi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác là trái pháp luật Việt Nam nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản.

Hành vi được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam nên vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam và phải chịu trách nhiệm theo quy định tại điều 168 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Pháp luật Việt Nam quy định, người Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch sinh sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý hình sự theo pháp luật Việt Nam.

Đối tượng thực hiện hành vi tội phạm về trật tự xã hội và không mang thân phận ngoại giao nên không được giải quyết theo con đường ngoại giao mà sẽ giải quyết theo pháp luật Việt Nam. Bởi vậy, đối tượng này sẽ bị khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử về tội cướp tài sản theo quy định của pháp luật Việt Nam. Với tội cướp tài sản, hình phạt thấp nhất là 3 năm tù, cao nhất là tù chung thân phải tùy thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi và giá trị tài sản chiếm đoạt.

Hiện trường vụ cướp.

Ngoài hành vi cướp tài sản, đối tượng này còn có hành vi sử dụng vũ lực để tấn công, đánh vào vùng đầu, vùng cổ của người bảo vệ.

Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ tính chất nguy hiểm của hành vi này, nếu hành vi có thể dẫn đến chết người sẽ xử lý hình sự đối tượng này thêm tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự kể cả trong trường hợp nạn nhân không chết.