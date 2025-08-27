Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy tìm đối tượng nghi cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành ở Đà Nẵng

Nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Thanh Hà

Sáng 27/8, thông tin từ Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cướp tiệm vàng PNJ ở đường Núi Thành.

Thông tin ban đầu, tối nay (26/8), nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

cuop-tiem-vang-21343536.jpg
Sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, đối tượng tháo chạy ra đường và tẩu thoát.

Theo người dân, sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, kẻ này tháo chạy ra đường và tẩu thoát.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét nghi phạm.

#truy tìm #tiệm vàng #áo Grab xanh #Công an #TP Đà Nẵng

Bài liên quan

Xã hội

Truy bắt nhanh đối tượng dùng hung khí cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh

Sau khi vào hỏi mua chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ, chủ cửa hàng đưa nhẫn cho Nam xem thì đối tượng bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy.

Ngày 17/8, Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) thông tin đơn vị vừa bắt giữ đối tượng táo tợn dùng hung khí cướp tiệm vàng, khiến chủ tiệm bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 16/8, tại cửa hàng vàng bạc T.Đ (Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ cướp.

cuop-tiem-vang-than-van-nam-17553985131961479388402-23-0-473-720-crop-17553985161601000160998.jpg
Đối tượng Thân Văn Nam thời điểm bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Video

Quyết không buông tên cướp, nữ nhân viên tiệm vàng bị kéo lê trên đường

Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc đã bắt giữ được nghi can cướp tiệm vàng trên đường Võ Văn Vân.

Nghi can thực hiện vụ cướp giật được xác định là Trần Anh Dũng (31 tuổi).

Trước đó, trưa 29/7 Trần Anh Dũng giả khách vào tiệm vàng Kim Phát Nguyên 3 trên đường Võ Văn Vân, vờ hỏi mua nhẫn rồi cầm ra xe máy bỏ chạy.

Xem chi tiết

Xã hội

Đánh bạc online bị thua, nam thanh niên đi cướp tiệm vàng

Do đánh bạc online thua hơn 300 triệu đồng nên Phong nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để lấy tiền đánh bạc gỡ lại.

Ngày 7/7, Công an TP Hà Nội cho biết, chưa đầy 6 tiếng kể từ khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Ngô Đăng Phong (​​SN 2001, thường trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tiệm vàng trên phường Giảng Võ, TP Hà Nội.

capture.png
Đối tượng Ngô Đăng Phong.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới