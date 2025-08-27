Truy tìm đối tượng nghi cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành ở Đà Nẵng

Nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Sáng 27/8, thông tin từ Lãnh đạo UBND phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ cướp tiệm vàng PNJ ở đường Núi Thành.



Thông tin ban đầu, tối nay (26/8), nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng. Người này dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng bất thành.

Theo người dân, sau khi lấy trang sức bỏ vào balo, kẻ này tháo chạy ra đường và tẩu thoát.

Lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét nghi phạm.