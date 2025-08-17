Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Truy bắt nhanh đối tượng dùng hung khí cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh

Sau khi vào hỏi mua chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ, chủ cửa hàng đưa nhẫn cho Nam xem thì đối tượng bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy.

Gia Đạt

Ngày 17/8, Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) thông tin đơn vị vừa bắt giữ đối tượng táo tợn dùng hung khí cướp tiệm vàng, khiến chủ tiệm bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 16/8, tại cửa hàng vàng bạc T.Đ (Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ cướp.

cuop-tiem-vang-than-van-nam-17553985131961479388402-23-0-473-720-crop-17553985161601000160998.jpg
Đối tượng Thân Văn Nam thời điểm bị bắt giữ.

Cụ thể, một nam thanh niên cao lớn, mặc áo thun màu xanh và quần short đen, đã vào cửa hàng T.Đ hỏi mua một chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ. Khi chủ cửa hàng là chị Nguyễn Thị H. đưa nhẫn cho xem, đối tượng bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, anh Đỗ Thành Đ. (chồng chị H.) lập tức đuổi theo và nhanh chóng khống chế được đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, đối tượng đã rút dao chống trả khiến anh Đ. bị thương nhẹ ở tay.

Mặc dù có cơ hội khống chế hoàn toàn đối tượng, nhưng do biết đây là người cùng địa phương và để tránh va chạm, anh Đ. đã thả đối tượng ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Nếnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm kẻ gây án.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thân Văn Nam (sinh năm 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh), trước đó đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an phường Nếnh đã làm việc với gia đình nạn nhân, lấy lời khai của đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Phát hiện thi thể trôi sông

Nguồn: ĐTHĐT.
#cướp tiệm vàng #Bắc Ninh #truy bắt tội phạm #hung khí #cướp giật #đối tượng

Bài liên quan

TP Hồ Chí Minh: Sẵn sàng chào mừng đại lễ Vesak 2025

Học viện Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh cùng nhiều ngôi chùa và khu vực công cộng rực rỡ sắc màu cờ hoa, đèn lồng và biểu ngữ, tạo nên không gian ấm áp, trang nghiêm chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2025.

TP Ho Chi Minh: San sang chao mung dai le Vesak 2025
 Để chuẩn bị cho đại lễ Vesak 2025, tuyến đường đi vào Học viện Phật giáo Việt Nam TP Hồ Chí Minh (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) rực rỡ cờ hoa chào mừng.
Xem chi tiết

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 30/4

Đường phố Hà Nội khoác lên màu áo mới với rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ha Noi ruc ro co hoa chao mung ky niem 30/4

Ghi nhận tại các tuyến phố Hà Nội trong những ngày tháng 4 lịch sử, hàng loạt cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng, nổi bật khắp phố phường. 
Ha Noi ruc ro co hoa chao mung ky niem 30/4-Hinh-2

Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, các băng rôn khổ lớn chào mừng đại lễ "50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước" được bố trí đẹp mắt, thu hút sự chú ý từ người dân và du khách. 
Xem chi tiết

Ngã ba Đồng Lộc rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại lễ 30/4

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã trang trí cờ đỏ sao vàng rực rỡ, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và tạo ấn tượng mạnh với du khách.

Nga ba Dong Loc ruc ro co hoa chao mung Dai le 30/4
Nhiều tuyến đường trong khuôn viên Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được trang trí hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 
Nga ba Dong Loc ruc ro co hoa chao mung Dai le 30/4-Hinh-2
 Cờ hoa được bài trí rực rỡ tại khu vực Tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới