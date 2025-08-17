Truy bắt nhanh đối tượng dùng hung khí cướp tiệm vàng ở Bắc Ninh

Sau khi vào hỏi mua chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ, chủ cửa hàng đưa nhẫn cho Nam xem thì đối tượng bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy.

Ngày 17/8, Công an phường Nếnh (Bắc Ninh) thông tin đơn vị vừa bắt giữ đối tượng táo tợn dùng hung khí cướp tiệm vàng, khiến chủ tiệm bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h ngày 16/8, tại cửa hàng vàng bạc T.Đ (Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ cướp.

Đối tượng Thân Văn Nam thời điểm bị bắt giữ.

Cụ thể, một nam thanh niên cao lớn, mặc áo thun màu xanh và quần short đen, đã vào cửa hàng T.Đ hỏi mua một chiếc nhẫn vàng loại 2 chỉ. Khi chủ cửa hàng là chị Nguyễn Thị H. đưa nhẫn cho xem, đối tượng bất ngờ giật lấy rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc, anh Đỗ Thành Đ. (chồng chị H.) lập tức đuổi theo và nhanh chóng khống chế được đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, đối tượng đã rút dao chống trả khiến anh Đ. bị thương nhẹ ở tay.

Mặc dù có cơ hội khống chế hoàn toàn đối tượng, nhưng do biết đây là người cùng địa phương và để tránh va chạm, anh Đ. đã thả đối tượng ra. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Nếnh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và truy tìm kẻ gây án.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Thân Văn Nam (sinh năm 1996, trú tại Tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh), trước đó đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện Công an phường Nếnh đã làm việc với gia đình nạn nhân, lấy lời khai của đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

