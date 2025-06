CSGT tìm người thân cho bé trai đi lạc ở bến xe Mỹ Đình

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện một bé trai 6 tuổi đi lạc gần khu vực bến xe Mỹ Đình.

Ngày 18/6, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 9h ngày 17/6, tổ công tác Đội CSGT số 6, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội), thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm), đã phát hiện một bé trai 6 tuổi đi lạc gần khu vực bến xe Mỹ Đình.

Gia đình đến đón cháu Đ tại cơ quan Công an.

Tổ công tác đã đưa cháu bé về trụ sở, động viên, thăm hỏi tuy nhiên cháu bé không nhớ số điện thoại và địa chỉ gia đình, chỉ cung cấp thông tin đang học tại trường Tiểu học Nguyễn Du. Qua xác minh, Đội CSGT số 6 đã nhanh chóng phối hợp với trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm, liên hệ và mời gia đình đến đón cháu bé.

Tại trụ sở Đội CSGT số 6, chị N.T.T (SN: 1978; trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; là mẹ của cháu bé đi lạc) cho biết, con trai chị là cháu N.M.Đ (học lớp 1 trường Tiểu học Nguyễn Du) bị lạc khi đi chơi tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 (số 17 Phạm Hùng, Hà Nội) và đã được lực lượng CSGT giúp đỡ. Chị N.T.T đã viết thư bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới đơn vị và các CBCS đã tận tình hỗ trợ gia đình tìm được con trai bị đi lạc.

