Công ty XD Công trình và Mỏ - QN: "Một mình một ngựa" trúng gói thầu hơn 18 tỷ tại Than Dương Huy

Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với mức tiết kiệm "siêu nhỏ" 0,42%. Thương vụ hơn 18 tỷ đồng giữa Công ty Than Dương Huy - TKV và Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN đang thu hút sự chú ý của dư luận về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Mới đây, Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy - TKV (bên mời thầu) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp chuyên ngành hầm lò có giá trị lớn. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát khi cái tên "quen mặt" trong lĩnh vực xây dựng mỏ tại Quảng Ninh tiếp tục được xướng tên.

Trúng thầu sát giá, tiết kiệm "tượng trưng"

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 13371 ngày 28/11/2025 do lãnh đạo Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy - TKV ký ban hành, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN.

Nguồn MSC

Cụ thể, doanh nghiệp này trúng gói thầu có mã số IB2500437647-00: "Xén lò Dọc vỉa mức -100 vỉa 10 khu ĐB và Xén lò Xuyên vỉa mức -100 khu ĐB.II". Đây là gói thầu thuộc dự án phục vụ chi phí sản xuất, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, giá dự toán của gói thầu được phê duyệt là 18.218.946.536 đồng. Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN đã dự thầu và trúng thầu với giá 18.141.418.250 đồng.

Như vậy, so với giá dự toán, ngân sách của chủ đầu tư chỉ tiết kiệm được khoảng hơn 77 triệu đồng thông qua hoạt động đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm đạt mức khiêm tốn khoảng 0,42%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 223 ngày.

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu đã được công bố, đến thời điểm đóng thầu (10:30 ngày 16/10/2025), Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Việc không có đối thủ cạnh tranh đã giúp doanh nghiệp này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá kỹ thuật để tiến tới thương thảo và ký kết hợp đồng.

Năm 2025 "bội thu" của nhà thầu đất mỏ

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN có địa chỉ trụ sở chính tại Tổ 2, Khu Nam Sơn, Phường Cửa Ông, Quảng Ninh. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Văn Đằng, giữ chức vụ Giám đốc.

Dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, năm 2025 là một năm hoạt động cực kỳ hiệu quả của nhà thầu này. Tính đến đầu tháng 12/2025, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN đã tham gia và trúng thầu ít nhất 6 gói thầu lớn, với tổng giá trị trúng thầu lên tới hơn 109 tỷ đồng. Điều đặc biệt là tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 của doanh nghiệp này đang ở mức tuyệt đối: 100%.

Trước khi trúng gói thầu hơn 18 tỷ đồng tại Than Dương Huy nói trên, vào ngày 05/11/2025, doanh nghiệp này cũng được Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Nam Mẫu - TKV phê duyệt trúng "Gói thầu số 1: Thuê công đoạn đào lò Thượng TG-VT V4 mức +50/+125 T.IIa-:-T.IIIa..." với giá trúng hơn 17,2 tỷ đồng.

Xa hơn một chút, vào ngày 01/7/2025, tại Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Khe Chàm - TKV, nhà thầu này cũng "ẵm" trọn "Gói thầu số 3: Thi công đào chống lò ngầm TG mức -160/-280..." với giá trị gần 17 tỷ đồng.

Có thể thấy, địa bàn hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN tập trung chủ yếu vào 3 đơn vị thành viên của TKV là: Than Dương Huy, Than Nam Mẫu và Than Khe Chàm. Mối quan hệ "đối tác chiến lược" này được thể hiện qua tần suất trúng thầu dày đặc và quy luật "một mình một ngựa" thường xuyên lặp lại.

Góc nhìn chuyên gia về tính cạnh tranh

Trao đổi về hiện trạng nhiều gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp và ít nhà thầu tham dự, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh. Khi một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư với kịch bản duy nhất tham dự và giá trúng sát giá dự toán, cơ quan chức năng cần lưu ý giám sát kỹ quy trình lập hồ sơ mời thầu, xem xét có hay không các tiêu chí kỹ thuật mang tính 'cài cắm' làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ: "Việc nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp trong một thời gian ngắn đặt ra bài toán lớn về năng lực thi công thực tế. Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ nhân sự chủ chốt, máy móc thiết bị thi công, đảm bảo nhà thầu không huy động trùng lặp nhân sự cho các gói thầu diễn ra cùng thời điểm, gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình theo đúng quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP."

Với khối lượng công việc trúng thầu dồn dập trong năm 2025 trị giá hơn 100 tỷ đồng, liệu Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN có đảm bảo nguồn lực để triển khai đồng bộ các dự án tại Than Dương Huy, Than Nam Mẫu và Than Khe Chàm đúng tiến độ cam kết? Đây là câu hỏi mà dư luận đang chờ đợi câu trả lời từ phía chủ đầu tư và nhà thầu.

