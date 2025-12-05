Cà Mau: Gói giám sát thi công tuyến đường N5 về tay Công Nghệ Mới [Kỳ 1]

Tuyến đường N5 (giai đoạn 1) KCN Khánh An (Cà Mau), với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng, đã có kết quả lựa chọn nhà thầu cho các gói giám sát và thi công.

Một mình tham dự, trúng thầu

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường N5 (giai đoạn 1) Khu công nghiệp Khánh An được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 17/3/2025, có tổng chiều dài khoảng 1.200m. Địa điểm xây dựng tại KCN Khánh An, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau; với tổng mức đầu tư 65,157 tỷ đồng.

Đến ngày 10/10/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 39/QĐ-BQL phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường N5 (giai đoạn 1) KCN Khánh An; với 8 gói thầu, tổng giá trị 61,033 tỷ đồng.

Trích một phần Quyết định số 54/QĐ-BQL. Nguồn MSC.

Tiếp đó, ngày 21/10/2025, đơn vị này phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 16 & số 17 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường N5 (giai đoạn 1) KCN Khánh An tại Quyết định số 46/QĐ-BQL.

Gói thầu được hoàn thành đóng mở thầu ngày 10/11/2025, theo Biên bản mở thầu, gói thầu có giá dự toán 1,351 tỷ đồng. Duy nhất Công ty TNHH TM DV Xây dựng Công Nghệ Mới (Công ty Công Nghệ Mới) tham dự gói thầu trên.

Kết quả, ngày 20/11/2025, ông Dương Hoàng Nam – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau ký Quyết định số 54/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 13: Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 16 & số 17 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án trên cho đơn vị trúng thầu là Công ty Công Nghệ mới, với giá 900 triệu đồng.

Trước đó hai ngày, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau đã ban hành các quyết định quan trọng liên quan đến hai gói thầu thi công chính của dự án. Cụ thể, ngày 18/11/2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói thầu số 16: Thi công xây dựng tuyến đường N5 (giai đoạn 1) KCN Khánh An (Km0+000-Km0+732.70) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án trên cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Hiệp Thành, với giá 36,465 tỷ đồng.

Cùng thời gian trên, Liên danh Anh Khôi- Hưng Long (Công ty TNHH MTV Anh Khôi - Công ty cổ phần Cơ điện Xây dựng và Thương mại Hưng Long) cũng được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau phê duyệt kết quả trúng thầu cho gói thầu số 17: Thi công xây dựng tuyến đường N5 (giai đoạn 1) KCN Khánh An (Km0+732.70-Km1+200) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án như trên; với giá trúng thầu 22,076 tỷ đồng (theo Quyết định số 52/QĐ-BQL ngày 18/11/2025).

Một tuyến đường tại KCN Khánh An. Ảnh internet.

Đáng chú ý, cả 2 gói thầu thi công số 16 và 17 chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu. Điều này khiến quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra nhanh chóng, song cũng đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh khi triển khai đấu thầu qua mạng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc đầu tư xây dựng tuyến đường N5 (giai đoạn 1) KCN Khánh An nhằm từng bước góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, cải thiện môi trường đầu tư, đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia hoạt động xây dựng, sản xuất, vận chuyển vật tư, hàng hóa. Đồng thời, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

