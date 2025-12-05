Bệnh viện ĐK Đồng Tháp: Vietmed trúng gói thầu thiết bị y tế gần 3 tỷ đồng

Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, gói mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp vừa gọi tên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vietmed với mức tiết kiệm ngân sách khoảng 2,2%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/11/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đa khoa Đồng Tháp, ông Tạ Tùng Lâm đã ký Quyết định số 1339/QĐ-BVĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Sửa chữa và thay thế phụ kiện cho hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla".

Quyết định số 1339/QĐ-BVĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Sửa chữa và thay thế phụ kiện cho hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla" (NGuồn: MSC)

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên (Mã KHLCNT: PL2500234813), được phê duyệt tại Quyết định số 700/QĐ-BVĐT ngày 25/9/2025. Dự toán mua sắm được phê duyệt là 2.900.000.000 đồng, sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

"Một mình một ngựa" về đích

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 10/10/2025 cho thấy, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là (gọi tắt là Công ty Vietmed). Không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào xuất hiện tại gói thầu trị giá gần 3 tỷ đồng này.

Nguồn: MSC

Do là nhà thầu duy nhất, Công ty Vietmed không gặp trở ngại nào trong quá trình cạnh tranh về giá hay kỹ thuật với các đơn vị khác. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 506/BCĐG-TCG ngày 23/10/2025 của Tổ chuyên gia, nhà thầu Vietmed được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Kết quả, Công ty Vietmed được phê duyệt trúng thầu với giá 2.835.000.000 đồng. So với giá gói thầu là 2.900.000.000 đồng, ngân sách của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tiết kiệm được 65.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,24%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Theo Quyết định số 1339/QĐ-BVĐT, các hạng mục hàng hóa chính bao gồm: Bộ nguồn tạo chênh từ (Gradient power amplifier), Bộ nguồn khuếch đại tín hiệu điện, Bộ khuếch đại sóng RF, và Bo mạch điều khiển bàn bệnh nhân. Các thiết bị này được yêu cầu có xuất xứ từ Đức, bảo hành 06 tháng.

Năng lực của Công ty Vietmed

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vietmed được thành lập ngày 10/02/2015, có mã số thuế 0313134964. Địa chỉ đăng ký kinh doanh hiện tại đặt tại số 89 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP HCM.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Vietmed được ghi nhận đã tham gia nhiều gói thầu trong lĩnh vực cung cấp, sửa chữa trang thiết bị y tế tại TP HCM và các tỉnh phía Nam. Việc doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng thầu các gói thầu cung cấp vật tư y tế cho thấy vị thế nhất định của đơn vị trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, tại gói thầu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, việc chỉ có duy nhất Công ty Vietmed tham dự dù đấu thầu rộng rãi qua mạng đã đặt ra dấu hỏi về sức hút của gói thầu. Liệu các tiêu chí trong E-HSMT có thực sự "mở" để thu hút đa dạng nhà thầu, hay thị trường cung cấp linh kiện đặc thù cho máy MRI 1.5 Tesla quá hẹp khiến chỉ có Vietmed đủ năng lực tham gia?

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Trao đổi về vấn đề chỉ có một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Khi một gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh mà chỉ có 01 nhà thầu tham dự, dù pháp luật cho phép chủ đầu tư xem xét xử lý tình huống để tiếp tục đánh giá (nếu đáp ứng yêu cầu), nhưng về bản chất, tính cạnh tranh về giá đã bị giảm sút. Chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng E-HSMT xem có cài cắm các tiêu chí hạn chế nhà thầu hay không, đồng thời trong quá trình thương thảo hợp đồng cần nỗ lực đàm phán để có mức giá tốt nhất cho ngân sách nhà nước", Luật sư Lập nhận định.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình".

Việc các gói thầu xuất hiện tình trạng "một mình một ngựa" diễn ra thường xuyên có thể là chỉ dấu cho thấy thị trường tại khu vực đó hoặc lĩnh vực đó chưa thực sự cạnh tranh, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cần có những giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo hiệu quả chi tiêu công.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.