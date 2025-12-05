Hà Nội

Bạn đọc

Bệnh viện ĐK Đồng Tháp: Vietmed trúng gói thầu thiết bị y tế gần 3 tỷ đồng

Chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu, gói mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp vừa gọi tên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vietmed với mức tiết kiệm ngân sách khoảng 2,2%.

Hải Nam

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/11/2025, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đa khoa Đồng Tháp, ông Tạ Tùng Lâm đã ký Quyết định số 1339/QĐ-BVĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Sửa chữa và thay thế phụ kiện cho hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla".

qdpd-bvdkdongthap.jpg
Quyết định số 1339/QĐ-BVĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Sửa chữa và thay thế phụ kiện cho hệ thống cộng hưởng từ 1.5 Tesla" (NGuồn: MSC)

Gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cùng tên (Mã KHLCNT: PL2500234813), được phê duyệt tại Quyết định số 700/QĐ-BVĐT ngày 25/9/2025. Dự toán mua sắm được phê duyệt là 2.900.000.000 đồng, sử dụng nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. Hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

"Một mình một ngựa" về đích

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu ngày 10/10/2025 cho thấy, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là (gọi tắt là Công ty Vietmed). Không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào xuất hiện tại gói thầu trị giá gần 3 tỷ đồng này.

bbmt-bvdkdt.jpg
Nguồn: MSC

Do là nhà thầu duy nhất, Công ty Vietmed không gặp trở ngại nào trong quá trình cạnh tranh về giá hay kỹ thuật với các đơn vị khác. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 506/BCĐG-TCG ngày 23/10/2025 của Tổ chuyên gia, nhà thầu Vietmed được đánh giá đạt yêu cầu về kỹ thuật.

Kết quả, Công ty Vietmed được phê duyệt trúng thầu với giá 2.835.000.000 đồng. So với giá gói thầu là 2.900.000.000 đồng, ngân sách của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tiết kiệm được 65.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 2,24%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Theo Quyết định số 1339/QĐ-BVĐT, các hạng mục hàng hóa chính bao gồm: Bộ nguồn tạo chênh từ (Gradient power amplifier), Bộ nguồn khuếch đại tín hiệu điện, Bộ khuếch đại sóng RF, và Bo mạch điều khiển bàn bệnh nhân. Các thiết bị này được yêu cầu có xuất xứ từ Đức, bảo hành 06 tháng.

Năng lực của Công ty Vietmed

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vietmed được thành lập ngày 10/02/2015, có mã số thuế 0313134964. Địa chỉ đăng ký kinh doanh hiện tại đặt tại số 89 Đường A4, Phường Bảy Hiền, TP HCM.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Vietmed được ghi nhận đã tham gia nhiều gói thầu trong lĩnh vực cung cấp, sửa chữa trang thiết bị y tế tại TP HCM và các tỉnh phía Nam. Việc doanh nghiệp này thường xuyên tham gia và trúng thầu các gói thầu cung cấp vật tư y tế cho thấy vị thế nhất định của đơn vị trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, tại gói thầu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, việc chỉ có duy nhất Công ty Vietmed tham dự dù đấu thầu rộng rãi qua mạng đã đặt ra dấu hỏi về sức hút của gói thầu. Liệu các tiêu chí trong E-HSMT có thực sự "mở" để thu hút đa dạng nhà thầu, hay thị trường cung cấp linh kiện đặc thù cho máy MRI 1.5 Tesla quá hẹp khiến chỉ có Vietmed đủ năng lực tham gia?

Góc nhìn pháp lý và chuyên gia

Trao đổi về vấn đề chỉ có một nhà thầu tham dự, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành như Nghị định 214/2025/NĐ-CP luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

"Khi một gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh mà chỉ có 01 nhà thầu tham dự, dù pháp luật cho phép chủ đầu tư xem xét xử lý tình huống để tiếp tục đánh giá (nếu đáp ứng yêu cầu), nhưng về bản chất, tính cạnh tranh về giá đã bị giảm sút. Chủ đầu tư cần rà soát kỹ lưỡng E-HSMT xem có cài cắm các tiêu chí hạn chế nhà thầu hay không, đồng thời trong quá trình thương thảo hợp đồng cần nỗ lực đàm phán để có mức giá tốt nhất cho ngân sách nhà nước", Luật sư Lập nhận định.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, "Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình".

Việc các gói thầu xuất hiện tình trạng "một mình một ngựa" diễn ra thường xuyên có thể là chỉ dấu cho thấy thị trường tại khu vực đó hoặc lĩnh vực đó chưa thực sự cạnh tranh, đòi hỏi cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu cần có những giám sát chặt chẽ hơn để đảm bảo hiệu quả chi tiêu công.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

Bạn đọc

Bệnh viện Từ Dũ: Liên danh An Định - Lý Sơn Sa Kỳ trúng gói thầu thiết bị y tế tiết kiệm 11%

Qua đấu thầu rộng rãi, Bệnh viện Từ Dũ đã phê duyệt cho Liên danh An Định - Lý Sơn Sa Kỳ trúng gói thầu nội thất phòng Lab với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 11%. Đáng chú ý, đây là nhà thầu duy nhất tham dự.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 21/11/2025, ông Hồng Công Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã ký Quyết định số 3360/QĐ-BVTD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm, lắp đặt nội thất phòng LAB và Đơn vị thủ thuật hỗ trợ sinh sản thuộc khoa Hiếm muộn lầu 8 khu B".

Đây là gói thầu thuộc dự toán mua sắm cùng tên, sử dụng nguồn thu sự nghiệp hoặc Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện. Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu máy đo độ loãng xương BV Củ Chi: Ít cạnh tranh, tiết kiệm 0,55%

Gói thầu mua sắm máy đo độ loãng xương của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi (TP HCM) chỉ duy nhất Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế Nam An dự thầu.

Gói thầu tiền tỷ chỉ một nhà thầu “độc diễn”

Tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm máy đo độ loãng xương của Bệnh viện Đa khoa Củ Chi với dự toán hơn 1 tỷ đồng do Bệnh viện Đa khoa Củ Chi phê duyệt tại Quyết định 391/QĐ-BVCC ngày 04/11/2025.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Tư vấn Xây dựng T.P và "duyên" chỉ định thầu tại TAND KV7 TP HCM

Trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng T.P liên tiếp được Tòa án nhân dân khu vực 7 - TP HCM chỉ định thầu 2 gói xây lắp với tổng giá trị gần 3,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhà thầu này sở hữu tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, hoạt động đấu thầu và sử dụng ngân sách nhà nước tại Tòa án nhân dân khu vực 7 - Thành phố Hồ Chí Minh (TAND KV7) thời gian qua ghi nhận sự xuất hiện dày đặc của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng T.P (Công ty T.P). Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã được chỉ định thầu liên tiếp hai gói thầu xây dựng tại đơn vị này.

"Cú đúp" chỉ định thầu trong 3 tháng

Xem chi tiết

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

TP HCM: Solar Cons trúng liên tiếp 2 gói thầu tại Bắc Tân Uyên, tiết kiệm ngân sách "khiêm tốn"

Chỉ trong hai ngày 13 và 14/11/2025, Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng Solar Cons liên tiếp được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Tân Uyên lựa chọn thực hiện hai gói thầu nâng cấp đường giao thông với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách tại các gói thầu này đều ở mức dưới 0,5%.

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Công ty Dream trúng thầu hơn 3,4 tỷ đồng tại ĐH Đồng Tháp: Đối thủ trượt vì lỗi "sơ đẳng"

Vượt qua đối thủ có giá dự thầu thấp hơn nhờ lợi thế kỹ thuật, Công ty Dream vừa được Trường Đại học Đồng Tháp lựa chọn thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị phòng họp hiện đại. Đáng chú ý, đây là một trong chuỗi các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng liên tiếp tại khu vực phía Nam trong năm 2025.

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.