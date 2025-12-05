Cấp nước Chợ Lớn: Gói xây lắp gần 2,6 tỷ đồng thu hút 2 nhà thầu tham gia

Theo biên bản mở thầu ngày 1/12, gói thầu thuộc DA đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước phường Chánh Hưng, Phú Định (TP HCM) với 2 nhà thầu tham gia.

Dự án trên có tổng mức đầu tư 2,973 tỷ đồng do Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn phê duyệt theo Quyết định 1118/QĐ-CNCL-KT ngày 14/10/2025. Dự án với mục tiêu thay thế và nâng cấp các tuyến ống lâu năm để chống thất thoát, thất thu và tăng cường lượng nước cung cấp, nâng cao áp lực cho khu vực; tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý, đấu nối cấp nước cho các đối tượng sử dụng nước trong tương lai, phát triển và tăng số lượng khách hàng gắn đồng hồ nước. Đồng thời, dự án còn có phần nối kín mạng lưới đảm bảo điều hòa áp lực mạng lưới cấp nước và an toàn cấp nước cho khu vực, thuận tiện cho việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước tại khu vực.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình với giá 2,594 tỷ đồng do Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn trực tiếp mời thầu. Theo biên bản mở thầu đã công bố ngày 1/12, gói thầu thu hút 2 nhà thầu: Liên danh Công ty Trí Dũng – Nam Khang (Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Trí Dũng – Liên danh chính) với giá dự thầu 2,516 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Lộc với giá dự thầu 2,565 tỷ đồng.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Xây dựng Trí Dũng địa chỉ tại Phường Thủ Đức, TP HCM chưa ghi nhận trúng thầu.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Lộc địa chỉ tại Phường Phước Long, TP HCM; đã trúng 32/72 gói thầu, 2 gói chưa có kết quả với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm liên danh) hơn 68,89 tỷ đồng (trên 7 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Từ năm 2022 đến tháng 8/2025, công ty trúng 6 gói thầu tại Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn. Ngoài ra, công ty còn trúng thầu tại Công ty CP Cấp nước Bến Thành, Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, Công ty CP Cấp nước Nhà Bè…

Trong đó phải kể đến:

Gói thầu cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng công trình được Công ty CP Cấp nước Bến Thành chỉ định thầu với giá 1,68 tỷ đồng thực hiện trong 30 ngày;

Tại Công ty CP Cấp nước Thủ Đức, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Lộc liên tục trúng thầu theo hình thức “chỉ định thầu rút gọn”:

Gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình "Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 359 đường Lã Xuân Oai, hẻm 4 đường Lò Lu phường Long Phước với giá 1,27 tỷ đồng thực hiện trong 15 ngày;

Gói thầu cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc dự án Sửa chữa tuyến ống cấp nước phối hợp với công trình “Nâng cấp, cải tạo mặt đường, lắp đặt hệ thống thoát nước hẻm 4,6,7 đường 6, phường Linh Xuân” với giá 1,17 tỷ đồng thực hiện trong 15 ngày…

Giám đốc Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, ông Huỳnh Anh Tuấn đã ký Quyết định phê duyệt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Lộc trúng gói thầu thuộc dự án Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước phường 8, 10 quận 5 (đợt 2) với giá 3,65 tỷ đồng. Nguồn: MSC

Tại Công ty CP Cấp nước Chợ Lớn, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đức Lộc trúng gói thầu thuộc dự án Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước phường 8, 10 quận 5 (đợt 2) với giá 3,65 tỷ đồng thực hiện trong 93 ngày. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng Nam Khang, Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Nhân Việt bị loại.

Gói thầu Cung cấp vật tư và thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đầu tư thay mới và nâng cấp tuyến ống cấp nước phường 11, 13 quận 6 với giá 2,432 tỷ đồng thực hiện trong 64 ngày…