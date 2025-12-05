Phường Bình Tân, TP HCM: Chỉ định thầu cho Tây Nam Việt và bài toán tiết kiệm "sát chuẩn" 5%

Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân đã hoàn tất việc chỉ định thầu gói xây lắp trị giá gần 2 tỷ đồng cho Công ty Tây Nam Việt. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm của gói thầu đạt mức 5,12%, vừa đủ đáp ứng quy định tối thiểu của Nghị định mới.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác chỉnh trang đô thị và nâng cấp cơ sở vật chất hành chính cấp cơ sở đang được TP HCM đẩy mạnh trong giai đoạn cuối năm 2025. Tại phường Bình Tân (TP HCM), dự án "Sửa chữa các Trụ sở Văn phòng Khu phố trên địa bàn phường Bình Tân năm 2025" cũng vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu. Điều đáng quan tâm không chỉ nằm ở tính cấp thiết của dự án mà còn ở quy trình lựa chọn nhà thầu diễn ra nhanh chóng và việc tuân thủ các quy định mới về quản lý chi phí đầu tư.

Quy trình lựa chọn nhà thầu "thần tốc"

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, dự án này được phê duyệt Quyết định đầu tư số 4312/QĐ-UBND vào ngày 10/11/2025 do ông Lại Tiến Lực - Chủ tịch UBND phường Bình Tân ký. Dự án có tổng mức đầu tư là 2.239.556.000 đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách phường (nguồn chi thường xuyên).

Chỉ một ngày sau đó, ngày 11/11/2025, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân đã ký Quyết định số 96/QĐ-VP phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT). Theo đó, phần công việc lớn nhất là Gói thầu Xây dựng có giá gói thầu được duyệt là 1.955.284.918 đồng, áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đến ngày 17/11/2025, tức là chưa đầy một tuần sau khi KHLCNT được duyệt, Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Tân đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Tây Nam Việt.

Quyết định số 101/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Việc hoàn tất các thủ tục pháp lý từ bước duyệt dự án đến khi có kết quả chỉ định thầu chỉ gói gọn trong 07 ngày cho thấy sự khẩn trương của chủ đầu tư trong việc triển khai dự án, nhằm kịp thời đưa các trụ sở văn phòng khu phố vào hoạt động phục vụ người dân.

Bài toán tiết kiệm 5% trong chỉ định thầu

Một điểm nhấn quan trọng trong hồ sơ gói thầu này là giá trị trúng thầu. Cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Tây Nam Việt trúng thầu với giá 1.855.221.000 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 1.955.284.918 đồng, ngân sách phường đã tiết kiệm được 100.063.918 đồng.

Tỷ lệ tiết kiệm này tương đương khoảng 5,12%.

Con số này không phải là ngẫu nhiên. Chiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu, đối với gói thầu xây lắp thuộc trường hợp chỉ định thầu, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để "bảo đảm tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu".

Như vậy, mức giảm giá của Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Tây Nam Việt đưa ra là vừa đủ để đáp ứng điều kiện cần của quy định pháp luật hiện hành. Điều này cho thấy sự am hiểu và tuân thủ chặt chẽ các quy định mới của cả Chủ đầu tư và Nhà thầu trong quá trình thương thảo hợp đồng. Tuy nhiên, dư luận cũng đặt câu hỏi liệu mức tiết kiệm này đã thực sự tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn nhà nước hay chỉ dừng lại ở mức đối phó với quy định "sàn" 5%?

Chân dung nhà thầu Tây Nam Việt

Đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Tây Nam Việt không phải là cái tên xa lạ trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực TP HCM.

Theo dữ liệu doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 08/05/2013, có mã số thuế 0312267739, địa chỉ trụ sở đăng ký tại số 21 Đường 15a, Phường An Lạc, TP HCM. Như vậy, đây là một doanh nghiệp "bản địa", đóng chân ngay trên địa bàn quận Bình Tân, nơi dự án được triển khai.

Trong lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty TNHH Xây dựng Hạ tầng Tây Nam Việt đã từng tham gia và trúng nhiều gói thầu xây lắp quy mô nhỏ và vừa. Việc trúng gói thầu sửa chữa trụ sở khu phố lần này bổ sung thêm vào hồ sơ năng lực của đơn vị, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn trong việc thi công đảm bảo chất lượng.

Gói thầu có thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Với đặc thù là sửa chữa các trụ sở văn phòng khu phố (thường nằm phân tán tại nhiều vị trí khác nhau trong phường), công tác tổ chức thi công đòi hỏi sự linh hoạt và phối hợp chặt chẽ để không ảnh hưởng đến hoạt động hành chính tại cơ sở cũng như sinh hoạt của người dân xung quanh.

Góc nhìn từ chuyên gia và pháp lý

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập nhận định: "Việc Nghị định 214/2025/NĐ-CP đưa ra con số định lượng cụ thể về tỷ lệ tiết kiệm tối thiểu 5% đối với chỉ định thầu xây lắp là một bước tiến nhằm kiểm soát chi phí đầu tư, tránh tình trạng chỉ định thầu với giá sát giá gói thầu gây thất thoát. Trong trường hợp này, tỷ lệ 5,12% là hợp lệ. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần lưu ý rằng giá trị cốt lõi không chỉ nằm ở con số tiết kiệm ban đầu mà còn ở chất lượng công trình sau khi hoàn thành."

Đồng quan điểm, Chuyên gia Đỗ Phạm Giang chia sẻ thêm: "Các dự án sửa chữa nhỏ, thời gian ngắn thường tiềm ẩn rủi ro về chất lượng nếu không được giám sát kỹ. Với hợp đồng trọn gói và thời gian thi công chỉ 1,5 tháng cho nhiều điểm thi công, năng lực huy động nhân sự và vật tư của nhà thầu Tây Nam Việt sẽ là yếu tố quyết định. Chủ đầu tư cần công khai, minh bạch quá trình nghiệm thu để người dân giám sát."

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15) luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn tuy giúp đẩy nhanh tiến độ nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền phê duyệt.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về tiến độ cũng như chất lượng thực hiện gói thầu này.