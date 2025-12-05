Cần Thơ: Công ty Hưng Thịnh Phú được chỉ định gói thầu xây lắp tiền tỷ tại Thới Lai

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Thới Lai (TP Cần Thơ) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp hơn 1,3 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn cho một doanh nghiệp quen thuộc trên địa bàn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 07/11/2025, ông Phan Nguyễn Bảo Khánh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) khu vực Thới Lai (TP Cần Thơ) đã ký Quyết định số 67/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị".

Quyết định số 67/QĐ-BQLDA về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị". Nguồn: MSC

Đây là gói thầu thuộc dự án "Sửa chữa Trụ sở trung tâm văn hóa thể thao huyện", có tổng mức đầu tư được duyệt là hơn 1,69 tỷ đồng (theo Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 22/11/2024 của UBND huyện Thới Lai). Gói thầu được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn.

Được chỉ định thầu gói xây lắp hơn 1,3 tỷ đồng

Căn cứ theo quyết định phê duyệt, đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Hưng Thịnh Phú. Giá trúng thầu là 1.331.907.000 đồng, giảm hơn 140 triệu đồng so với giá gói thầu (1.472.109.690 đồng), tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 9,5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Dự án này nhằm mục đích sửa chữa cơ sở vật chất, bao gồm các hạng mục như phòng làm việc, phòng chức năng, hội trường, nhà vệ sinh, cổng hàng rào... để đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân địa phương.

Được biết, trước đó vào ngày 04/11/2025, Ban QLDA ĐTXD khu vực Thới Lai đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-BQLDA phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án này, trong đó xác định rõ hình thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu rút gọn cho gói xây lắp nêu trên, thực hiện trong Quý IV/2025.

Chân dung nhà thầu "siêu nhỏ" Hưng Thịnh Phú

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng Hưng Thịnh Phú được thành lập ngày 03/01/2009. Doanh nghiệp có mã số thuế 1800771081, đăng ký trụ sở chính tại Ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai, Thành phố Cần Thơ. Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc công ty là ông Phạm Quang Lữ.

Dù đã hoạt động hơn 15 năm, nhưng Hưng Thịnh Phú đăng ký quy mô là "Doanh nghiệp siêu nhỏ". Lĩnh vực kinh doanh chính theo đăng ký là chế biến, bảo quản thủy sản, tuy nhiên trên hệ thống mạng đấu thầu, doanh nghiệp này kê khai hàng loạt ngành nghề xây dựng như: Xây dựng nhà để ở, công trình đường bộ, công trình điện, cấp thoát nước...

Về lịch sử đấu thầu, dữ liệu thống kê cho thấy Công ty Hưng Thịnh Phú đã tham gia 18 gói thầu, trong đó trúng 12 gói, trượt 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu ghi nhận khoảng hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chỉ khoảng 8 tỷ đồng, phần lớn giá trị còn lại đến từ các gói thầu liên danh (hơn 21 tỷ đồng).

Tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối tại Ban QLDA Thới Lai

Phân tích sâu hơn về lịch sử hoạt động, có thể thấy Công ty Hưng Thịnh Phú là một nhà thầu mang đậm tính chất "địa phương". Doanh nghiệp này chủ yếu tham gia và trúng thầu các gói thầu trên địa bàn TP Cần Thơ, đặc biệt là tại huyện Thới Lai cũ, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở.

Đáng chú ý, Hưng Thịnh Phú có mối quan hệ "đặc biệt" với Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Thới Lai (nay là Ban QLDA ĐTXD khu vực Thới Lai). Dữ liệu cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 5 gói thầu do đơn vị này mời thầu và trúng cả 5 gói, đạt tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối 100%.

Các gói thầu mà Hưng Thịnh Phú được Ban QLDA Thới Lai "chọn mặt gửi vàng" thường có quy mô nhỏ, dưới 1,5 tỷ đồng và thường được áp dụng hình thức chỉ định thầu hoặc chỉ định thầu rút gọn.

Đơn cử, ngoài gói thầu vừa trúng nêu trên, ngày 12/06/2024, Hưng Thịnh Phú cũng được Ban này phê duyệt trúng gói thầu "Chi phí xây dựng" (trị giá hơn 354 triệu đồng). Trước đó, trong năm 2023, doanh nghiệp này liên tiếp được chỉ định thầu 3 gói xây lắp khác với giá trị lần lượt là 943 triệu đồng, 971 triệu đồng và 826 triệu đồng.

Bức tranh hoạt động năm 2025: Thắng sân nhà, thua sân khách

Tính riêng trong năm 2025, Công ty Hưng Thịnh Phú đã tham gia 5 gói thầu. Kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt: Nhà thầu này trúng 3 gói và trượt 2 gói.

Cụ thể, bên cạnh gói thầu chỉ định tại Ban QLDA Thới Lai, Hưng Thịnh Phú trúng thầu "Thi công xây dựng" (vai trò liên danh phụ) do Công ty TNHH Đầu tư GSL Bình An mời thầu (giá trúng hơn 4,3 tỷ đồng) và gói thầu "Chi phí xây dựng" (vai trò liên danh chính) do Công ty TNHH Xây dựng GPM Hậu Giang mời thầu (giá trúng hơn 5,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên, khi bước ra các sân chơi đấu thầu rộng rãi có tính cạnh tranh cao hơn, Hưng Thịnh Phú lại tỏ ra hụt hơi. Điển hình là việc trượt gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Gia Minh mời thầu (mở thầu tháng 5/2025) và gói thầu do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Huy Thắng mời thầu (mở thầu tháng 4/2025).

Trao đổi về vấn đề chỉ định thầu rút gọn, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, hình thức chỉ định thầu rút gọn được áp dụng đối với gói thầu thuộc hạn mức chỉ định thầu (không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn...). Tuy nhiên, đối với các trường hợp đặc biệt khác hoặc dự án cấp bách, hạn mức có thể thay đổi tùy thuộc vào tính chất nguồn vốn và quyết định của cấp có thẩm quyền.

"Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu, đặc biệt là qua hình thức chỉ định thầu tại một chủ đầu tư duy nhất, dù đúng quy trình pháp lý, vẫn đặt ra yêu cầu cao về việc giám sát chất lượng và tiến độ. Chủ đầu tư cần đảm bảo nhà thầu có đủ năng lực thực sự để thực hiện cùng lúc nhiều gói thầu hoặc các gói thầu kế tiếp nhau, tránh tình trạng 'ôm' việc nhưng thi công cầm chừng, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư công," Luật sư Lập nhận định.

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang chia sẻ: "Tỷ lệ tiết kiệm 9,5% trong gói thầu chỉ định rút gọn tại Thới Lai là một con số tích cực so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, tính minh bạch không chỉ nằm ở giá trúng thầu mà còn ở chất lượng công trình sau bàn giao. Cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát khâu nghiệm thu đối với các nhà thầu 'quen mặt' để đảm bảo ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất."