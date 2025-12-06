Tây Ninh: Công ty 3T được chỉ định thầu "thần tốc" sửa chữa trụ sở xã Đức Huệ

Chỉ 3 ngày sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Công ty TNHH Thiết kế Thi công Xây dựng 3T đã được Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Huệ "chọn mặt gửi vàng" cho gói thầu xây lắp gần 2 tỷ đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 17/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Huệ (tỉnh Tây Ninh) đã hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu cho dự án sửa chữa trụ sở cơ quan. Tốc độ phê duyệt hồ sơ cùng sự xuất hiện của một nhà thầu "quen mặt" với tỷ lệ thắng thầu tuyệt đối đang thu hút sự chú ý của dư luận về tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác chỉ định thầu tại địa phương này.

"Đường đi" của gói thầu gần 2 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 03/11/2025, UBND xã Đức Huệ ban hành Quyết định số 2038/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình "Sửa chữa trụ sở UBND xã Đức Huệ". Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2,3 tỷ đồng, nhằm mục đích đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức xã. Nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách xã.

Chỉ hơn 10 ngày sau, vào ngày 14/11/2025, ông Nguyễn Anh Kiều, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Huệ đã ký Quyết định số 221/QĐ-VP phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Theo đó, gói thầu "Thi công xây dựng Sửa chữa trụ sở UBND xã Đức Huệ" có giá dự toán 1.826.226.000 đồng, được áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, thực hiện trong quý IV/2025.

Điều đáng chú ý nằm ở tốc độ "về đích" của gói thầu này. Chỉ đúng 03 ngày sau khi Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, ngày 17/11/2025, ông Nguyễn Anh Kiều tiếp tục ký Quyết định số 228/QĐ-VP phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu.

Quyết định số 228/QĐ-VP phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Thiết kế Thi công Xây dựng 3T (Công ty 3T). Giá trúng thầu là 1.723.814.000 đồng, giảm khoảng 102 triệu đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5,6%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày (loại hợp đồng trọn gói).

Dư luận đặt câu hỏi: Với một gói thầu xây lắp có giá trị gần 2 tỷ đồng, bao gồm nhiều hạng mục từ xây mới, cải tạo phòng khánh tiết, hệ thống điện nước đến sân bê tông..., liệu khoảng thời gian 3 ngày (bao gồm cả việc thương thảo hợp đồng) có đủ để Chủ đầu tư đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện năng lực tài chính, kỹ thuật và nhân sự của nhà thầu? Hay đây chỉ là thủ tục "hợp thức hóa" cho một đơn vị đã được định sẵn?

Chân dung Công ty 3T: "Tân binh" Tây Ninh và chuỗi chiến thắng tuyệt đối

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Thiết kế Thi công Xây dựng 3T có mã số doanh nghiệp 1102005513. Trụ sở tại Ấp Lập Thành, Xã Hòa Khánh, Tỉnh Tây Ninh. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tuấn Sinh.

Mặc dù được phân loại là doanh nghiệp quy mô siêu nhỏ, nhưng lịch sử đấu thầu của Công ty 3T lại sở hữu những con số "biết nói". Tính đến tháng 11/2025, nhà thầu này đã tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4, đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100%.

Đáng chú ý, kể từ khi chuyển "hộ khẩu" về Tây Ninh, Công ty 3T dường như trở thành đối tác chiến lược của Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Huệ.

Cụ thể, trước khi được chỉ định thầu gói xây lắp nói trên, vào ngày 22/10/2025, Công ty 3T cũng đã được chính đơn vị này phê duyệt trúng gói thầu "Mua sắm trang thiết bị của VP.HĐND & UBND" với giá trúng thầu 475.531.000 đồng (cũng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn).

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng (từ 22/10 đến 17/11/2025), một doanh nghiệp siêu nhỏ đã liên tiếp được Văn phòng HĐND và UBND xã Đức Huệ trao tay 2 gói thầu đầu tư công với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng. Việc trúng thầu liên tiếp ở các lĩnh vực khác nhau (từ mua sắm hàng hóa đến thi công xây lắp) đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực thực tế của nhà thầu này trong việc đảm bảo tiến độ và chất lượng đồng thời các dự án.

Chỉ định thầu rút gọn: Nhanh nhưng cần minh bạch

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023 (và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành năm 2025), hình thức chỉ định thầu rút gọn được áp dụng nhằm đẩy nhanh tiến độ đối với các gói thầu có giá trị trong hạn mức cho phép cụ thể theo Nghị định 214. Tuy nhiên, Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm ngân sách.

"Quy trình rút gọn cho phép cắt giảm một số thủ tục hành chính, nhưng không đồng nghĩa với việc bỏ qua các bước đánh giá năng lực cốt lõi. Việc phê duyệt kế hoạch và kết quả chỉ cách nhau vài ngày là đúng về mặt thủ tục thời gian tối thiểu, nhưng về mặt bản chất, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giải trình nếu nhà thầu được chỉ định không đủ năng lực, dẫn đến chậm tiến độ hoặc chất lượng công trình kém," Luật sư Lập nhấn mạnh.

Cũng theo các chuyên gia đấu thầu, việc một nhà thầu trúng thầu 100% số gói tham gia, đặc biệt là các gói chỉ định thầu tại cùng một chủ đầu tư, là một chỉ dấu cần được giám sát chặt chẽ. Cơ chế chỉ định thầu nếu bị lạm dụng sẽ triệt tiêu tính cạnh tranh, tạo điều kiện cho cơ chế "xin - cho", và có thể dẫn đến thất thoát ngân sách nếu giá trúng thầu không được thẩm định sát thực tế trường.

Với gói thầu tại xã Đức Huệ, dù tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,6%, một con số chấp nhận được trong chỉ định thầu, nhưng sự "thần tốc" trong quy trình và mối quan hệ "thân hữu" tiềm năng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu 3T vẫn là những vấn đề cần được làm rõ.