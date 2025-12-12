Công ty Tú Tài: Đối thủ trượt thầu vì dùng xe lu sai quy trình [Kỳ 2]

Tại các gói thầu do Công ty Tú Tài trúng thầu, kịch bản thường thấy là đối thủ cạnh tranh bị loại vì lỗi kỹ thuật cơ bản. Điển hình, có nhà thầu đề xuất dùng xe lu 10 tấn đầm nén mương bê tông, dẫn đến bị loại, nhường sân chơi cho Tú Tài.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thành công "thần tốc" của Công ty TNHH Tú Tài có sự đóng góp không nhỏ từ những bên mời thầu quen thuộc như Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc hay Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín.

Tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Đi sâu phân tích hiệu quả kinh tế tại Quyết định số 162/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025, gói thầu "Xây dựng + Đảm bảo an toàn giao thông" (Dự án Lý Tự Trọng đến QL55) có giá gói thầu được phê duyệt là 9.178.764.495 đồng. Công ty TNHH Tú Tài trúng thầu với giá 9.145.541.998 đồng.

Như vậy, tại gói thầu quy mô hơn 9 tỷ đồng này, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ là 33.222.497 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, chỉ đạt khoảng 0,36%. Đây là con số biết nói, cho thấy mức độ cạnh tranh về giá tại gói thầu này là cực kỳ thấp, chưa đạt được mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Đối thủ "ngã ngựa" vì dùng xe lu sai quy trình

Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT tại các gói thầu Công ty Tú Tài trúng thầu, PV nhận thấy nhiều đối thủ bị loại vì những lỗi kỹ thuật đáng tiếc.

Cụ thể, tại gói thầu thuộc Quyết định số 167/QĐ-BQLDA ngày 05/12/2025 (Dự án Mương thoát nước ấp 4 Hòa Bình), Công ty TNHH Tú Tài có một đối thủ cạnh tranh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Phúc (MST: 3500434272).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 180/BC-ĐT ngày 31/7/2025 do Tổ chuyên gia của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín lập, nhà thầu Hồng Phúc bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật. Nguyên nhân được chỉ ra rất chi tiết: Tại công tác đắp đất mương yêu cầu dùng đầm cóc (đầm tay 70kg) để bảo vệ kết cấu mương bê tông, nhưng nhà thầu lại đề xuất phương pháp đầm cách mép mương 30-50cm, dẫn đến phần đất sát mương không được đầm nén.

Nghiêm trọng hơn, tại công tác thi công nền đường đá dăm nước (chiều rộng thi công hẹp 20cm, dọc theo mương), nhà thầu Hồng Phúc lại bố trí thiết bị thi công gồm "máy rải, xe lu rung 10T, xe đầm 10T - 16T". Tổ chuyên gia nhận định việc dùng xe lu tải trọng lớn thi công sát mương bê tông là không khả thi và sai tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 9504:2012.

Nhờ đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật, Công ty Tú Tài (được đánh giá Đạt kỹ thuật) đã trúng thầu với giá 3.772.171.342 đồng (giá dự toán 4.046.550.822 đồng).

Việc các đối thủ cạnh tranh liên tục bị loại, để lại "sân chơi" độc diễn cho Công ty TNHH Tú Tài trúng thầu đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu này.

