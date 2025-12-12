Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Tú Tài: Đối thủ trượt thầu vì dùng xe lu sai quy trình [Kỳ 2]

Tại các gói thầu do Công ty Tú Tài trúng thầu, kịch bản thường thấy là đối thủ cạnh tranh bị loại vì lỗi kỹ thuật cơ bản. Điển hình, có nhà thầu đề xuất dùng xe lu 10 tấn đầm nén mương bê tông, dẫn đến bị loại, nhường sân chơi cho Tú Tài.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thành công "thần tốc" của Công ty TNHH Tú Tài có sự đóng góp không nhỏ từ những bên mời thầu quen thuộc như Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc hay Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín.

Tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Đi sâu phân tích hiệu quả kinh tế tại Quyết định số 162/QĐ-BQLDA ngày 28/11/2025, gói thầu "Xây dựng + Đảm bảo an toàn giao thông" (Dự án Lý Tự Trọng đến QL55) có giá gói thầu được phê duyệt là 9.178.764.495 đồng. Công ty TNHH Tú Tài trúng thầu với giá 9.145.541.998 đồng.

Như vậy, tại gói thầu quy mô hơn 9 tỷ đồng này, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước chỉ là 33.222.497 đồng. Tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp, chỉ đạt khoảng 0,36%. Đây là con số biết nói, cho thấy mức độ cạnh tranh về giá tại gói thầu này là cực kỳ thấp, chưa đạt được mục tiêu tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

1-9326.jpg
Ảnh minh họa

Đối thủ "ngã ngựa" vì dùng xe lu sai quy trình

Phân tích Báo cáo đánh giá E-HSDT tại các gói thầu Công ty Tú Tài trúng thầu, PV nhận thấy nhiều đối thủ bị loại vì những lỗi kỹ thuật đáng tiếc.

Cụ thể, tại gói thầu thuộc Quyết định số 167/QĐ-BQLDA ngày 05/12/2025 (Dự án Mương thoát nước ấp 4 Hòa Bình), Công ty TNHH Tú Tài có một đối thủ cạnh tranh là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hồng Phúc (MST: 3500434272).

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 180/BC-ĐT ngày 31/7/2025 do Tổ chuyên gia của Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Đức Tín lập, nhà thầu Hồng Phúc bị đánh giá "Không đạt" về kỹ thuật. Nguyên nhân được chỉ ra rất chi tiết: Tại công tác đắp đất mương yêu cầu dùng đầm cóc (đầm tay 70kg) để bảo vệ kết cấu mương bê tông, nhưng nhà thầu lại đề xuất phương pháp đầm cách mép mương 30-50cm, dẫn đến phần đất sát mương không được đầm nén.

Nghiêm trọng hơn, tại công tác thi công nền đường đá dăm nước (chiều rộng thi công hẹp 20cm, dọc theo mương), nhà thầu Hồng Phúc lại bố trí thiết bị thi công gồm "máy rải, xe lu rung 10T, xe đầm 10T - 16T". Tổ chuyên gia nhận định việc dùng xe lu tải trọng lớn thi công sát mương bê tông là không khả thi và sai tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN 9504:2012.

Nhờ đối thủ bị loại ở bước kỹ thuật, Công ty Tú Tài (được đánh giá Đạt kỹ thuật) đã trúng thầu với giá 3.772.171.342 đồng (giá dự toán 4.046.550.822 đồng).

Việc các đối thủ cạnh tranh liên tục bị loại, để lại "sân chơi" độc diễn cho Công ty TNHH Tú Tài trúng thầu đặt ra nhiều nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Chuyên gia cảnh báo rủi ro pháp lý khi nhà thầu "ôm" quá nhiều dự án

#Tú Tài #thầu xây dựng #xe lu #đấu thầu #loại thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Tú Tài: Trúng thầu "dồn dập" 4 gói thầu hơn 22 tỷ đồng trong 8 ngày [Kỳ 1]

Chỉ trong 8 ngày (từ 28/11 đến 05/12/2025), Công ty Tú Tài liên tiếp được Ban QLDA ĐTXD khu vực Xuyên Mộc phê duyệt trúng 4 gói thầu xây lắp. Việc trúng thầu với mật độ dày đặc ngay sau khi địa phương sáp nhập về TP HCM thu hút sự chú ý đặc biệt.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, thị trường xây lắp tại xã Xuyên Mộc (đơn vị hành chính vừa chính thức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15) đang diễn ra vô cùng sôi động. Nổi bật trong bức tranh đầu tư công tại đây là sự bứt phá của Công ty TNHH Tú Tài (Mã số doanh nghiệp: 3501248790; địa chỉ trụ sở: Số 8/1 Ấp Nhân Trí, Xã Xuyên Mộc, TP HCM).

1-9326.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu của Công ty Tú Tài: Vì sao đối thủ liên tục bị loại? [Kỳ 4]

Phân tích hồ sơ một số gói thầu điển hình cho thấy các đối thủ của Công ty TNHH Tú Tài thường bị loại ngay từ vòng đánh giá năng lực, kinh nghiệm hoặc kỹ thuật. Kịch bản nhà thầu này "một mình một ngựa về đích" đã trở nên quen thuộc, làm dấy lên nghi ngại về việc liệu có sự cài cắm tiêu chí trong hồ sơ mời thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một trong những yếu tố quan trọng giúp Công ty TNHH Tú Tài duy trì tỷ lệ trúng thầu cao tại các bên mời thầu "ruột" là việc các đối thủ cạnh tranh thường xuyên không vượt qua được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT). Điều này dẫn đến tình trạng Công ty TNHH Tú Tài là nhà thầu duy nhất vượt qua vòng kỹ thuật và bước vào vòng đánh giá tài chính.

Mổ xẻ gói thầu điển hình: Đối thủ bị loại vì nhân sự và thiết bị

Xem chi tiết

Bạn đọc

Giải mã mối quan hệ "sân nhà" giữa Công ty Tú Tài và các "đối tác" ruột [Kỳ 3]

Dữ liệu lịch sử đấu thầu hé lộ mối quan hệ đặc biệt khăng khít giữa Công ty TNHH Tú Tài và một số bên mời thầu. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phương và gần 90% tại Công ty TNHH TMĐT và PTXD Thiện Phúc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sự thành công của Công ty TNHH Tú Tài trên thị trường đấu thầu không dàn trải mà tập trung cao độ vào một nhóm các bên mời thầu (BMT) cụ thể đã được phản ánh qua bài viết: Công ty Tú Tài trúng gói thầu gần 12,5 tỷ tại Ban QLDA khu vực Xuyên Mộc [Kỳ 1]"Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]. Phân tích dữ liệu của 131 gói thầu mà doanh nghiệp này từng tham gia cho thấy một "hệ sinh thái" quen thuộc, nơi Công ty TNHH Tú Tài dường như luôn nắm giữ lợi thế vượt trội.

Tỷ lệ trúng thầu gần 90% tại Công ty Thiện Phúc

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới