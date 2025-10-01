Giải mã mối quan hệ "sân nhà" giữa Công ty Tú Tài và các "đối tác" ruột [Kỳ 3]

Dữ liệu lịch sử đấu thầu hé lộ mối quan hệ đặc biệt khăng khít giữa Công ty TNHH Tú Tài và một số bên mời thầu. Đáng chú ý nhất là tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phương và gần 90% tại Công ty TNHH TMĐT và PTXD Thiện Phúc.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, sự thành công của Công ty TNHH Tú Tài trên thị trường đấu thầu không dàn trải mà tập trung cao độ vào một nhóm các bên mời thầu (BMT) cụ thể đã được phản ánh qua bài viết: Công ty Tú Tài trúng gói thầu gần 12,5 tỷ tại Ban QLDA khu vực Xuyên Mộc [Kỳ 1] và "Cơn mưa" trúng thầu năm 2025 của Công ty Tú Tài tại TP HCM [Kỳ 2]. Phân tích dữ liệu của 131 gói thầu mà doanh nghiệp này từng tham gia cho thấy một "hệ sinh thái" quen thuộc, nơi Công ty TNHH Tú Tài dường như luôn nắm giữ lợi thế vượt trội.

Tỷ lệ trúng thầu gần 90% tại Công ty Thiện Phúc

Đứng đầu danh sách các BMT mà Công ty TNHH Tú Tài có quan hệ mật thiết nhất xét về giá trị gói thầu là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Xây dựng Thiện Phúc (Công ty Thiện Phúc).

Thống kê lịch sử đầu thầu cho thấy, Công ty TNHH Tú Tài đã tham gia 33 gói thầu do Công ty Thiện Phúc làm bên mời thầu. Kết quả là Công ty TNHH Tú Tài đã trúng tới 29 gói, chỉ trượt 2 gói và 2 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu đạt mức rất cao là 87,8%.

Tổng giá trị trúng thầu mà Công ty TNHH Tú Tài nhận được từ các gói thầu do Công ty Thiện Phúc mời lên tới 185.788.657.801 đồng. Con số này chiếm khoảng 43,8% tổng giá trị trúng thầu của Công ty TNHH Tú Tài từ trước đến nay.

Mối quan hệ này đặc biệt nổi bật trong năm 2025, khi Công ty Thiện Phúc là BMT cho 25/35 gói thầu mà Công ty TNHH Tú Tài đã trúng. Sự gắn bó mật thiết giữa nhà thầu và bên mời thầu trong một thời gian dài với tỷ lệ thành công cao như vậy đặt ra câu hỏi về tính khách quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Liệu sự ưu ái có tồn tại khi một nhà thầu liên tục được lựa chọn với tỷ lệ áp đảo như vậy?

Kỷ lục "bách chiến bách thắng" tại Công ty An Phương: Tỷ lệ 100%

Mặc dù Công ty Thiện Phúc chiếm tỷ trọng lớn về giá trị, nhưng kỷ lục về tỷ lệ trúng thầu của Công ty TNHH Tú Tài lại thuộc về một đơn vị tư vấn khác: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Phương (Công ty An Phương).

Dữ liệu ghi nhận một con số đáng kinh ngạc và cực kỳ hiếm gặp trong lĩnh vực đấu thầu cạnh tranh: Công ty TNHH Tú Tài đã tham gia 23 gói thầu do Công ty An Phương mời thầu và trúng cả 23 gói. Tỷ lệ trúng thầu đạt tuyệt đối 100%.

Tổng giá trị của 23 gói thầu này là 79.994.659.584 đồng. Các gói thầu này diễn ra chủ yếu trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2022, bao gồm nhiều loại hình từ xây dựng đến dịch vụ công ích.

Việc một nhà thầu duy trì thành tích "bách chiến bách thắng" tại một BMT qua 23 gói thầu liên tiếp không thể không làm dấy lên những nghi vấn sâu sắc về mối quan hệ giữa hai bên. Sự trùng hợp ngẫu nhiên khó có thể xảy ra liên tục 23 lần.

Liệu năng lực của Công ty TNHH Tú Tài có thực sự vượt trội đến mức không có bất kỳ đối thủ nào có thể cạnh tranh trong suốt 23 gói thầu đó, hay có những yếu tố phi năng lực nào khác ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn nhà thầu? Điều này gợi lên nghi vấn về khả năng có sự sắp đặt trong quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).

"Hệ sinh thái" tại Xuyên Mộc

Cần lưu ý rằng, các công ty tư vấn như Thiện Phúc hay An Phương hoạt động dựa trên sự ủy quyền của Chủ đầu tư. Trong hầu hết các dự án mà Công ty TNHH Tú Tài trúng thầu tại Xuyên Mộc cũ, Chủ đầu tư thường là các cơ quan nhà nước tại địa phương, nổi bật nhất là Ban QLDA ĐTXD khu vực Xuyên Mộc.

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Tú Tài cũng tham gia trực tiếp 21 gói thầu do Ban QLDA ĐTXD khu vực Xuyên Mộc (và các tên gọi cũ) mời thầu và trúng 12 gói.

Sự lặp lại của bộ ba: Chủ đầu tư (Ban QLDA ĐTXD khu vực Xuyên Mộc/UBND các xã) – Bên mời thầu (Công ty Thiện Phúc/Công ty An Phương) – Nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH Tú Tài) đã tạo nên một mô hình "sân nhà" quen thuộc tại huyện Xuyên Mộc cũ trong nhiều năm qua.

Mô hình này đặt ra câu hỏi về vai trò giám sát của Chủ đầu tư đối với hoạt động của các đơn vị tư vấn mà mình thuê. Liệu Chủ đầu tư có thực sự kiểm soát được quá trình xây dựng hồ sơ mời thầu để đảm bảo tính khách quan, hay đã phó mặc cho đơn vị tư vấn, dẫn đến nguy cơ hình thành các mối quan hệ thiếu minh bạch? Để làm rõ những nghi vấn này, việc phân tích chi tiết quy trình đấu thầu và cách thức các đối thủ bị loại là điều cần thiết.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

