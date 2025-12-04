Hà Nội

Bạn đọc

Công ty Trường Sơn: "Một mình một ngựa" trúng thầu tại Tân Đông Hiệp và hồ sơ năng lực "bất bại"

Là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng gói thầu xây lắp hơn 2,2 tỷ đồng tại phường Tân Đông Hiệp, Công ty Trường Sơn tiếp tục nối dài danh sách các gói thầu trúng trong năm 2025. Đáng chú ý, doanh nghiệp này sở hữu lịch sử trúng thầu "bất bại" tại nhiều chủ đầu tư khác.

Hải Đăng - Hà Linh

Ngày 19/11/2025, ông Trần Minh Hiếu – Phó Chủ tịch UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ký Quyết định số 4462/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng", thuộc dự án đường Tân Hiệp/1 và Tân Hiệp/1/1.

qd-8211.jpg
Quyết định số 4462/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng", thuộc dự án đường Tân Hiệp/1 và Tân Hiệp/1/1. Nguồn: MSC

Theo quyết định này, Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Trường Sơn (gọi tắt là Công ty Trường Sơn) là đơn vị trúng thầu. Gói thầu có giá dự toán 2.266.886.730 đồng, giá trúng thầu là 2.221.400.264 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu hơn 2,2 tỷ đồng này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước khoảng 45 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 2%.

Kịch bản "một mình một ngựa"

Theo Biên bản mở thầu đã được công bố, gói thầu (Mã TBMT: IB2500430161) đóng thầu vào hồi 16:00 ngày 16/10/2025. Đáng chú ý, đến thời điểm đóng thầu, duy nhất Công ty Trường Sơn nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT).

Việc chỉ có một nhà thầu tham dự khiến tính cạnh tranh của gói thầu trở thành vấn đề đáng quan tâm. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 1296/BC-2025/AIC ngày 07/11/2025 do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC lập, Công ty Trường Sơn đã dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính.

Cụ thể, tại bước đánh giá năng lực kinh nghiệm, nhà thầu được đánh giá "Đạt" ở tất cả các tiêu chí mà không gặp phải bất kỳ sự cạnh tranh hay so sánh nào từ các đối thủ khác. Đây là thực trạng khá phổ biến trong đấu thầu hiện nay, khi nhiều gói thầu đầu tư công dù tổ chức đấu thầu rộng rãi nhưng thực tế chỉ thu hút được một nhà thầu tham dự, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường không cao.

Năng lực trúng thầu và những con số "biết nói"

Theo dữ liệu phân tích từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Trường Sơn (Mã số doanh nghiệp: 3702108063) là một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực xây lắp, đặc biệt là tại khu vực phía Nam.

Tính riêng trong năm 2025, nhà thầu này đã tham gia khoảng 10 gói thầu, trong đó được ghi nhận trúng 6 gói. Trước khi trúng gói thầu tại Tân Đông Hiệp, vào tháng 6/2025, Công ty Trường Sơn đã liên tiếp trúng 2 gói thầu thi công xây dựng do UBND phường An Phú (TP. Thuận An, Bình Dương cũ) làm chủ đầu tư với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Tại UBND phường An Phú, nhà thầu này cũng ghi nhận tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 2/2 gói tham gia.

Đáng chú ý hơn cả là mối quan hệ "đặc biệt" giữa Công ty Trường Sơn và Chi cục Hải quan Khu vực XVI. Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia 16 gói thầu tại bên mời thầu này và trúng tuyệt đối 16/16 gói. Đây là một tỷ lệ trúng thầu "trong mơ" đối với bất kỳ doanh nghiệp xây dựng nào, đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham dự.

Không chỉ vậy, tại Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng BA, Công ty Trường Sơn cũng giữ vững thành tích "bất bại" khi trúng 7/7 gói thầu từng tham gia.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đề cao tính minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu trong tình trạng "một mình một chợ" hoặc có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại một số chủ đầu tư nhất định là những tín hiệu cần được các cơ quan chức năng, đơn vị giám sát lưu tâm, nhằm đảm bảo vốn ngân sách được sử dụng một cách hiệu quả nhất.

Bạn đọc

Tân Đông Hiệp, TP HCM: Gói thầu gần 7 tỷ đồng, tiết kiệm "nhỏ giọt" 7,8 triệu đồng

Với giá trúng thầu hơn 6,69 tỷ đồng, Liên danh Khang Phú - Thái Bình Dương trở thành đơn vị duy nhất tham gia và trúng gói thầu tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM). Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức 0,11%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/11/2025, UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)" thuộc công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường (Cây Da và Cây Da/10)".

qd.jpg
Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng. Nguồn:MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Đức Thịnh trúng gói thầu gần 45 tỷ đồng tại xã An Khánh: Vì sao chỉ một mình tham dự?

Vượt qua vòng đánh giá E-HSDT khi là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH thiết kế xây dựng và thương mại Đức Thịnh vừa được UBND xã An Khánh phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 44,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "siêu thấp".

Những ngày cuối tháng 11/2025, hoạt động đấu thầu trên địa bàn Hoài Đức (TP Hà Nội) tiếp tục ghi nhận sự sôi động với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, bên cạnh không khí khẩn trương triển khai dự án, câu chuyện về tính cạnh tranh trong đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và sự xuất hiện dày đặc của một số gương mặt nhà thầu "quen thuộc" vẫn là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây nhất, tại xã An Khánh, một gói thầu xây lắp quy mô lớn đã tìm được đơn vị thi công trong bối cảnh chỉ có duy nhất một nhà thầu đăng ký tham dự và trúng thầu sát giá.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Để hoạt động đấu thầu minh bạch và hiệu quả hơn: Góc nhìn từ các gói thầu Nam Long Thịnh [Kỳ 5]

Từ hiện tượng nhà thầu quen mặt, trúng thầu sát giá, các chuyên gia pháp lý và đấu thầu kiến nghị cần tăng cường giám sát, loại bỏ rào cản kỹ thuật để đảm bảo tính cạnh tranh thực chất.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, loạt bài phân tích về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Nam Long Thịnh đã chỉ ra những dấu hiệu đáng lo ngại về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế. Hiện tượng nhà thầu "quen mặt", trúng thầu liên tiếp với tỷ lệ tiết kiệm thấp không chỉ là vấn đề riêng lẻ mà còn phản ánh những khoảng trống trong công tác quản lý hoạt động đấu thầu. Để kiến tạo một môi trường đấu thầu lành mạnh, việc đối chiếu với các quy định pháp luật và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia là hết sức cần thiết.

Khung pháp lý và những hành vi bị cấm

Xem chi tiết

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Hậu An Phát trúng gói thầu hơn 2 tỷ tại ĐH Ngoại thương CSII: Dấu ấn chuỗi "bất bại" năm 2025

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh nhờ ưu thế về giá, Công ty Hậu An Phát vừa được Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương phê duyệt trúng gói thầu mua sắm thiết bị. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 13 liên tiếp mà doanh nghiệp này chiến thắng trong năm 2025, duy trì mạch trúng thầu tuyệt đối 100%.

