Bạn đọc

Công ty Đức Thịnh trúng gói thầu gần 45 tỷ đồng tại xã An Khánh: Vì sao chỉ một mình tham dự?

Vượt qua vòng đánh giá E-HSDT khi là nhà thầu duy nhất tham dự, Công ty TNHH thiết kế xây dựng và thương mại Đức Thịnh vừa được UBND xã An Khánh phê duyệt trúng gói thầu xây lắp hơn 44,6 tỷ đồng với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "siêu thấp".

Hải Đăng

Những ngày cuối tháng 11/2025, hoạt động đấu thầu trên địa bàn Hoài Đức (TP Hà Nội) tiếp tục ghi nhận sự sôi động với việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Tuy nhiên, bên cạnh không khí khẩn trương triển khai dự án, câu chuyện về tính cạnh tranh trong đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách và sự xuất hiện dày đặc của một số gương mặt nhà thầu "quen thuộc" vẫn là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận.

Mới đây nhất, tại xã An Khánh, một gói thầu xây lắp quy mô lớn đã tìm được đơn vị thi công trong bối cảnh chỉ có duy nhất một nhà thầu đăng ký tham dự và trúng thầu sát giá.

3-2501.png
4.png
Quyết định 2609/QĐ-UBND của UBND xã An Khánh. Nguồn MSC

"Độc diễn" tại gói thầu gần 45 tỷ đồng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 20/11/2025, ông Nguyễn Duy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh đã ký Quyết định số 2609/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình, đảm bảo ATGT. Đây là gói thầu chính thuộc dự án Đường giao thông kết nối từ Đại Lộ Thăng Long đến TL423 tại thôn Phương Quan, xã Vân Côn.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 44.721.695.000 đồng, sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Kết quả phê duyệt cho thấy, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thiết kế xây dựng và thương mại Đức Thịnh (gọi tắt là Công ty Đức Thịnh). Giá trúng thầu được phê duyệt là 44.666.860.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 400 ngày.

Đáng chú ý, so với giá gói thầu đưa ra ban đầu, số tiền tiết kiệm được cho ngân sách nhà nước thông qua công tác đấu thầu tại gói thầu này là 54.835.000 đồng. Con số này tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,12%, một mức giảm giá mang tính chất "tượng trưng" thường thấy ở những gói thầu thiếu vắng sự cạnh tranh.

Dữ liệu từ Biên bản mở thầu (ngày 12/11/2025) và Báo cáo đánh giá E-HSDT số 75/BCĐG-GIVA (ngày 13/11/2025) do Công ty TNHH thương mại xây dựng Gia Văn lập cho thấy, Công ty Đức Thịnh là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Do không có đối thủ cạnh tranh, nhà thầu này dễ dàng vượt qua các bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính để "về đích".

Việc các gói thầu quy mô lớn, đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có một nhà thầu tham dự đang là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương. Dù quy trình đúng quy định pháp luật hiện hành (Luật Đấu thầu 2023, Nghị định 214/2025/NĐ-CP), nhưng việc thiếu tính cạnh tranh về giá thường dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, làm giảm đi mục tiêu hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Năng lực và "chuỗi thắng" của Công ty Đức Thịnh năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH thiết kế xây dựng và thương mại Đức Thịnh có mã số doanh nghiệp 0104955131, được thành lập ngày 19/10/2010. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Xuân Dũng. Trụ sở đăng ký của doanh nghiệp trước đóng tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai nay là xã Quốc Oai, Hà Nội.

Dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty Đức Thịnh là một nhà thầu có "sức chiến đấu" đáng nể, đặc biệt tại khu vực ngoại thành Hà Nội như Hoài Đức, Quốc Oai, Phúc Thọ.

Tính riêng trong năm 2025 (tính đến ngày 29/11/2025), nhà thầu này đã tham gia và trúng thầu tuyệt đối 8/8 gói thầu. Một con số ấn tượng phản ánh năng lực trúng thầu 100% của doanh nghiệp này.

Đơn cử, ngoài gói thầu vừa trúng tại xã An Khánh kể trên, trong tháng 6/2025, Công ty Đức Thịnh liên tiếp trúng 2 gói thầu lớn tại Ban quản lý Dự án ĐTXD huyện Hoài Đức. Cụ thể:

  • Ngày 14/6/2025, trúng Gói thầu số 08: Thi công xây dựng công trình với giá hơn 50,2 tỷ đồng (trong vai trò Liên danh chính).
  • Ngày 16/6/2025, trúng tiếp một Gói thầu số 08 khác cũng do Ban này mời thầu với giá hơn 32,3 tỷ đồng (vai trò độc lập).
  • Trước đó, vào tháng 5/2025, đơn vị này cũng trúng Gói thầu số 09 tại Hoài Đức với giá hơn 12,3 tỷ đồng.

Không chỉ "mát tay" tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hoài Đức, Công ty Đức Thịnh còn mở rộng địa bàn sang huyện Phúc Thọ khi trúng Gói thầu số 09 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ mời thầu vào tháng 6/2025, giá trị gần 20 tỷ đồng.

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp quy mô hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn, với tổng giá trị khối lượng công việc đang thực hiện rất lớn, đặt ra bài toán về năng lực quản trị, nhân sự và thiết bị của Công ty Đức Thịnh. Liệu nhà thầu có đảm bảo huy động đủ nguồn lực thực tế để thi công đồng loạt các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng như cam kết trong E-HSDT? Đây là vấn đề cần sự giám sát chặt chẽ từ phía các Chủ đầu tư.

Cần sự giám sát chặt chẽ

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành (như Luật sửa đổi số 90/2025/QH15) luôn đề cao nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một số chủ đầu tư quen thuộc, đặc biệt trong tình trạng "một mình một chợ" với giá trúng thầu sát giá dự toán, là những tín hiệu cần được các cơ quan chức năng, cơ quan thanh tra giám sát lưu tâm. Điều này nhằm đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả nhất, tránh lãng phí và ngăn ngừa các nguy cơ tiêu cực có thể phát sinh trong hoạt động đấu thầu.

Đối với Gói thầu số 10 tại xã An Khánh, với vai trò là Chủ đầu tư, UBND xã An Khánh cần tăng cường công tác giám sát quá trình thực hiện hợp đồng của Công ty Đức Thịnh, đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng các cam kết, tránh tình trạng bán thầu hoặc thi công cầm chừng do dàn trải năng lực.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.

