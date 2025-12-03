Tân Đông Hiệp, TP HCM: Gói thầu gần 7 tỷ đồng, tiết kiệm "nhỏ giọt" 7,8 triệu đồng

Với giá trúng thầu hơn 6,69 tỷ đồng, Liên danh Khang Phú - Thái Bình Dương trở thành đơn vị duy nhất tham gia và trúng gói thầu tại phường Tân Đông Hiệp (TP HCM). Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách chỉ đạt mức 0,11%.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 14/11/2025, UBND phường Tân Đông Hiệp (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)" thuộc công trình "Cải tạo hệ thống thoát nước, hoàn chỉnh mặt đường (Cây Da và Cây Da/10)".

Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Xây dựng. Nguồn:MSC

Điệp khúc "Một mình một chợ"

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn từ Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh, được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng. Tuy nhiên, theo Biên bản mở thầu, đến thời điểm đóng thầu, chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương.

Việc chỉ có một nhà thầu tham gia đã triệt tiêu tính cạnh tranh về giá, một trong những mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu. Kết quả, Liên danh này đã trúng thầu với giá 6.693.566.663 đồng.

So với giá dự toán gói thầu được duyệt là 6.701.418.627 đồng, mức giá trúng thầu chỉ giảm được 7.851.964 đồng cho ngân sách nhà nước. Tỷ lệ tiết kiệm đạt con số "rất thấp" là 0,11%. Đây là một tỷ lệ khiêm tốn, thường thấy ở các gói thầu thiếu tính cạnh tranh, khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả trong sử dụng vốn đầu tư công tại dự án này.

Thời gian thực hiện hợp đồng được ấn định là 180 ngày. Loại hợp đồng trọn gói.

Năng lực nhà thầu và tần suất trúng thầu "dày đặc"

Theo dữ liệu năng lực được ghi nhận, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 311/30, Đường Nguyễn An Ninh, Khu Phố Thắng Lợi 1, Phường Dĩ An, TP HCM. Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Tổng hợp Thái Bình Dương có địa chỉ tại D2, Đường Số 1, Khu Nhà Ở Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP HCM.

Phân tích dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú đang có "phong độ" trúng thầu rất cao. Chỉ tính riêng trong khoảng thời gian ngắn của tháng 11/2025, ngoài gói thầu tại phường Tân Đông Hiệp kể trên, doanh nghiệp này còn được ghi nhận trúng thầu tại nhiều đơn vị khác.

Cụ thể, ngày 15/11/2025, tại UBND phường Tân Bình, Công ty Khang Phú (trong vai trò Liên danh chính) cũng được phê duyệt trúng gói thầu "Xây dựng (Đã bao gồm chi phí di dời trụ điện hạ thế)" với giá hơn 4,48 tỷ đồng. Trước đó, ngày 07/11/2025, tại UBND Phường Dĩ An, doanh nghiệp này cũng trúng gói thầu xây dựng trị giá hơn 514 triệu đồng.

Việc trúng thầu liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp trong cùng một khoảng thời gian ngắn đặt ra bài toán lớn về khả năng huy động nhân sự, máy móc thiết bị của nhà thầu. Liệu Công ty Khang Phú có đảm bảo thi công đồng loạt các dự án đúng tiến độ và chất lượng cam kết trong E-HSDT, hay sẽ xảy ra tình trạng dàn trải, "vừa làm vừa chạy"?

Trao đổi về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) cho biết: "Theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), mục tiêu của đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có một nhà thầu tham gia, tuy không vi phạm quy định nếu quy trình tổ chức đúng (theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP), nhưng rõ ràng tính cạnh tranh đã bị hạn chế tối đa. Điều này dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách thường rất thấp, như trường hợp 0,11% nêu trên."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát khâu lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT. Cần kiểm tra xem có hay không các tiêu chí 'cài cắm' làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu khác. Đồng thời, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ năng lực thực tế của nhà thầu khi họ thi công cùng lúc nhiều gói thầu, tránh tình trạng bán thầu hoặc chậm tiến độ do thiếu hụt nguồn lực."

Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu phải được công khai minh bạch. Việc báo chí và dư luận giám sát các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp là cần thiết để đảm bảo môi trường đầu tư công lành mạnh.

