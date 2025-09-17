Công ty Tiền Phong liên tiếp trúng thầu tại Cái Bè: Năng lực thật sự thế nào?

: Chỉ trong một ngày, Công ty TNHH MTV Tiền Phong được phê duyệt trúng hai gói thầu của Ban QLDA ĐTXD khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp. Lịch sử đấu thầu cho thấy một tỷ lệ trúng thầu đáng chú ý, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và minh bạch.

Chỉ trong một ngày, Công ty TNHH MTV Tiền Phong được phê duyệt trúng hai gói thầu trị giá hàng tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp mời thầu. Đáng chú ý, lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này cho thấy một tỷ lệ trúng thầu cao bất thường, trong đó có gói thầu chỉ có một mình tham gia, đặt ra những câu hỏi lớn về tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Trúng hai gói thầu trong một ngày

Theo các tài liệu phóng viên có được, ngày 05/09/2025, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 (viết tắt là Ban QLDA ĐTXD khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp) đã ký hai quyết định liên tiếp phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH MTV Tiền Phong (MSDN: 1201582494 ).

Cụ thể, tại Quyết định số 154/QĐ-BQLDAKV3, Công ty TNHH MTV Tiền Phong đã trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp đường Đông Đất Sét Hậu Hòa, với giá trúng thầu là 2.852.624.000 đồng. Gói thầu này có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500239598, giá dự toán được duyệt là 2.951.249.858 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước đạt khoảng 3,34%.

Một phần Quyết định số 154/QĐ-BQLDAKV3. Nguồn MSC

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 413/BCĐG-HTVL ngày 24/06/2025 của Công ty TNHH ĐT và TVXD Hạ Tầng Vĩnh Long cho thấy, gói thầu này có 2 nhà thầu tham gia. Nhà thầu còn lại là Công ty TNHH Một Thành Viên Xây dựng Hương Ngân (MSDN: 2100560305 ) đã bị loại vì "không đạt yêu cầu kỹ thuật".

Cùng ngày 05/09/2025, tại Quyết định số 152/QĐ-BQLDAKV3, ông Nguyễn Hoàng Khuyên cũng đã phê duyệt cho Công ty TNHH MTV Tiền Phong trúng gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Cầu Đập Chánh Bản. Gói thầu này có mã TBMT là IB2500239993, giá trúng thầu là 1.124.955.000 đồng, so với giá dự toán 1.150.451.412 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,2%.

Điều đặc biệt đáng lưu ý ở gói thầu này là chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Tiền Phong tham gia và sau đó trúng thầu. Đơn vị lập báo cáo đánh giá E-HSDT cho gói thầu này cũng chính là Công ty TNHH ĐT và TVXD Hạ Tầng Vĩnh Long.

Việc một nhà thầu trúng liên tiếp hai gói thầu của cùng một chủ đầu tư trong một ngày, với một gói chỉ có sự tham gia của duy nhất nhà thầu này, đã làm dấy lên những băn khoăn trong dư luận về tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp.

Tỷ lệ trúng thầu đáng kinh ngạc và "hệ sinh thái" quen thuộc

Công ty TNHH MTV Tiền Phong, do ông Nguyễn Thanh Phong làm giám đốc, có địa chỉ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ, được thành lập từ tháng 5/2018. Dù mới hoạt động hơn 7 năm, doanh nghiệp này đã cho thấy một lịch sử đấu thầu "đáng nể".

Theo dữ liệu đấu thầu, tính đến ngày 05/09/2025, Công ty TNHH MTV Tiền Phong đã tham gia 29 gói thầu, trong đó trúng tới 24 gói, chỉ trượt 4 gói và 1 gói chưa có kết quả. Tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 82%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là 33.366.198.220 đồng.

Phân tích sâu hơn cho thấy một mối quan hệ mật thiết giữa Công ty TNHH MTV Tiền Phong và một số chủ đầu tư nhất định. Đứng đầu danh sách là Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Cái Bè (nay là Ban QLDA ĐTXD khu vực 3). Tại bên mời thầu này, Tiền Phong đã tham gia 8 gói thầu và trúng tới 7 gói. Một "khách hàng ruột" khác là UBND xã An Lục Long, nơi Tiền Phong tham gia 12 gói thầu và trúng cả 12.

Một điểm chung đáng chú ý là tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu mà doanh nghiệp này trúng khá thấp. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 97,01%, đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được trung bình chưa tới 3%. Con số này đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế mà các gói thầu mang lại.

Hoạt động đấu thầu năm 2025: "Bách phát bách trúng"

Tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH MTV Tiền Phong dường như đang có một năm thắng lợi rực rỡ. Thống kê sơ bộ cho thấy doanh nghiệp này đã được công bố trúng ít nhất 7 gói thầu với tổng giá trị gần 7 tỷ đồng.

Bảng danh sách các gói thầu trúng trong năm 2025:

STT

Tên gói thầu

Bên mời thầu (Chủ đầu tư)

Giá trúng thầu (đồng)

Ngày phê duyệt

Tỷ lệ tiết kiệm (%)

1

Thi công xây dựng (DA: Nâng cấp đường Đông Đất Sét Hậu Hòa)

Ban QLDA ĐTXD khu vực 3

2.852.624.000

05/09/2025

~3,34%

2

Thi công xây dựng (DA: Cầu Đập Chánh Bản)

Ban QLDA ĐTXD khu vực 3

1.124.955.000

05/09/2025

~2,2%

3

Gói thầu xây lắp đường liên ấp Song Tân - Cầu Ván

UBND xã An Lục Long

938.352.000

18/04/2025

(Không có giá dự toán)

4

Gói thầu xây lắp công trình đường ấp Cầu Đôi

UBND xã An Lục Long

837.861.000

18/04/2025

(Không có giá dự toán)

5

Gói thầu 1: Thi công xây dựng

Ban QLDA và PTQĐ huyện Cái Bè

340.586.000

09/01/2025

(Không có giá dự toán)

6

Gói thầu 1: Thi công xây dựng

Ban QLDA và PTQĐ huyện Cái Bè

544.674.000

09/01/2025

(Không có giá dự toán)

7

Gói thầu 1: Thi công xây dựng

Ban QLDA và PTQĐ huyện Cái Bè

360.521.000

09/01/2025

(Không có giá dự toán)



Việc trúng nhiều gói thầu trong một thời gian ngắn, đặc biệt là các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc chỉ có một nhà thầu tham gia, luôn là những dấu hiệu cần được các chủ đầu tư quan tâm, rà soát để đảm bảo môi trường đấu thầu lành mạnh.

Góc nhìn từ các chuyên gia pháp lý

Trao đổi với phóng viên về các quy định pháp luật hiện hành với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Võ Quang Vinh, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho biết: “Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn đã tạo ra một hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ nhằm đảm bảo 3 mục tiêu cốt lõi: cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham gia, dù không vi phạm trực tiếp quy định về số lượng tối thiểu, nhưng nó chưa thể hiện được tính cạnh tranh. Tương tự, tỷ lệ tiết kiệm thấp cũng là một chỉ số cần xem xét kỹ lưỡng về quá trình lập dự toán, phát hành hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu”.

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt phân tích thêm: “Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, vai trò của đơn vị tư vấn đấu thầu là rất quan trọng, đòi hỏi sự độc lập và khách quan tuyệt đối. Việc một đơn vị tư vấn lặp đi lặp lại trong các gói thầu mà một nhà thầu cụ thể thường xuyên trúng có thể tạo ra những nghi ngại. Cần phải làm rõ liệu hồ sơ mời thầu có cài cắm các tiêu chí gây hạn chế cạnh tranh hay không. Thông tư 79/2025/TT-BTC cũng quy định rất rõ về việc quản lý, sử dụng chi phí đầu tư công, đòi hỏi các chủ đầu tư phải có trách nhiệm cao nhất trong việc đảm bảo hiệu quả nguồn vốn ngân sách”.

Những phân tích trên cho thấy những "quy luật" và sự lặp lại trong hoạt động trúng thầu của Công ty TNHH MTV Tiền Phong tại một số chủ đầu tư nhất định đang đặt ra câu hỏi cần được làm sáng tỏ. Liệu năng lực của nhà thầu có thực sự vượt trội, hay có những yếu tố nào khác đằng sau chuỗi thành tích ấn tượng này? Dư luận và các chủ đầu tư cần có cái nhìn toàn diện để đảm bảo môi trường đầu tư công tại địa phương thực sự cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả.