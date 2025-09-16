An Giang: Năng lực nhà thầu Minh Huy qua gói thầu 4,1 tỷ đồng

Công ty TNHH MTV Thiết bị Trường học Minh Huy vừa được chỉ định thực hiện gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng tại An Giang. Đáng chú ý, đây là gói thầu thứ 3 liên tiếp trong năm 2025 mà doanh nghiệp này trúng thầu qua hình thức chỉ định rút gọn.

Vừa qua, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang đã phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho Gói thầu số 05 trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH MTV Thiết bị Trường học Minh Huy. Quyết định này đã thu hút sự quan tâm của dư luận về năng lực cũng như lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này.

Gói thầu hơn 4,1 tỷ đồng được chỉ định "gấp"

Ngày 28/8/2025, ông Huỳnh Xuân Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang (Bên mời thầu), đã ký Quyết định số 377/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 05: Cung cấp các thiết bị khác.

Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà ở học viên và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho nhà lưu trú công vụ của công chức, viên chức, người lao động tỉnh An Giang (sau khi sáp nhập tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang).

Theo quyết định, đơn vị được chỉ định thầu là Công ty TNHH MTV Thiết bị Trường học Minh Huy (MSDN: 1702154161) với giá trúng thầu là 4.142.258.000 đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày theo hình thức hợp đồng trọn gói.

Trước đó, tại Quyết định số 329/QĐ-BQL ngày 15/8/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu số 05 có giá dự toán là 4.486.450.000 đồng. Như vậy, so với giá dự toán, giá trúng thầu đã tiết kiệm được khoảng 344 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 7,67%. Gói thầu được thực hiện bằng nguồn vốn dự phòng Ngân sách tỉnh năm 2025.

Lý do áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn được đưa ra trong các văn bản liên quan là do tính cấp bách của dự án, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho các cơ quan, tổ chức khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo Công điện số 95/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

"Cú nhảy vọt" của Công ty Minh Huy trong năm 2025

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Thiết bị Trường học Minh Huy được thành lập ngày 19/02/2019, có trụ sở tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, do ông Lê Minh Huy làm người đại diện pháp luật.

Từ khi thành lập đến nay, dữ liệu ghi nhận công ty đã tham gia 11 gói thầu, trong đó trúng 6 gói. Tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là hơn 9,18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động đấu thầu của Công ty Minh Huy có sự tăng trưởng đột biến trong năm 2025. Chỉ trong vòng 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8), doanh nghiệp này đã liên tiếp được chỉ định thầu rút gọn 3 gói thầu, bao gồm:

1. Gói thầu số 03 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực An Minh mời thầu, trúng ngày 29/06/2025 với giá 372.689.196 đồng.

2. Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị do Trường trung học phổ thông Thạnh Đông mời thầu, trúng ngày 31/07/2025 với giá 292.060.000 đồng.

3. Gói thầu số 05: Cung cấp các thiết bị khác do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang mời thầu, trúng ngày 28/08/2025 với giá 4.142.258.000 đồng.

Một điểm chung của cả 3 gói thầu này là đều được thực hiện qua hình thức chỉ định thầu rút gọn. Gói thầu vừa trúng tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang có giá trị lớn gần bằng tổng giá trị của 5 gói thầu mà công ty đã trúng trong suốt lịch sử hoạt động trước đó.

Chỉ định thầu và vấn đề hiệu quả kinh tế

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu được quy định chặt chẽ trong Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn nhằm đáp ứng các yêu cầu đặc thù hoặc cấp bách mà các hình thức lựa chọn nhà thầu khác không thể đáp ứng.

Cụ thể, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, tại Điều 78, khoản 2, điểm đ có quy định về việc chỉ định thầu đối với "Gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ... có yêu cầu cấp bách về tiến độ để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước". Việc áp dụng hình thức này cho Gói thầu số 05 có đầy đủ cơ sở pháp lý.

Tuy nhiên, một trong những mục tiêu quan trọng của công tác đấu thầu là đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu theo hình thức chỉ định thầu, dù đúng quy định, cũng có thể làm dấy lên những băn khoăn về tính cạnh tranh trong môi trường đấu thầu tại địa phương.

Trao đổi về vấn đề này với Báo Tri thức và Cuộc sống dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP HCM cho rằng: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã có những quy định rất cụ thể về các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Mục đích là tạo hành lang pháp lý linh hoạt cho các tình huống khẩn cấp, đặc thù. Tuy nhiên, trách nhiệm của chủ đầu tư là rất lớn trong việc chỉ định thầu và đặc biệt là năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được lựa chọn, cũng như thương thảo để có được mức giá tốt nhất, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước."

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang nhận định: "Quy trình chỉ định thầu rút gọn tại Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP được thiết kế để đẩy nhanh tiến độ, nhưng không có nghĩa là xem nhẹ yếu tố hiệu quả kinh tế. Việc thương thảo hợp đồng là bước cuối cùng và cực kỳ quan trọng để đảm bảo giá trúng thầu hợp lý, tiết kiệm cho ngân sách. Dư luận và các cơ quan giám sát cần quan tâm đến kết quả cuối cùng của các gói thầu này, từ chất lượng, tiến độ công trình cho đến hiệu quả tài chính mà nó mang lại."

Sự thành công của một nhà thầu trên thị trường đấu thầu là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, để thị trường phát triển lành mạnh, việc đảm bảo các nguyên tắc cốt lõi của Luật Đấu thầu trong mọi gói thầu, dù ở bất kỳ hình thức lựa chọn nào, vẫn là yêu cầu tiên quyết.

