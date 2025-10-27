Công ty Tân Tiến TV trúng gói thầu xây trường tại Vĩnh Long: Tiết kiệm...606 đồng

Gói thầu xây dựng trường học trị giá 1,64 tỷ tại huyện Cầu Ngang (Vĩnh Long) được chỉ định thầu rút gọn, với mức giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 606 đồng.

Mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang (Vĩnh Long) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Long Sơn A và Trường Mẫu giáo Long Sơn". Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, được Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 11/04/2025, với tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng.

Gói thầu 1,64 tỷ, tiết kiệm 606 đồng

Theo các tài liệu, chi phí xây dựng của dự án được duyệt là 1.644.770.606 đồng. Đây cũng chính là giá của Gói thầu số 04 được công bố. Gói thầu áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn".

Ngày 09/10/2025, ông Dương Phong Phú - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang, đã ký Quyết định số 08/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tân Tiến TV (MST: 2100656656).

Quyết định số 08/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu là 1.644.770.000 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu là 1.644.770.606 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 606 đồng (sáu trăm lẻ sáu đồng). Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt xấp xỉ 0,000037%.

Đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, Gói thầu số 04 là gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết Luật Đấu thầu), gói thầu này đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu. Việc bên mời thầu áp dụng quy trình "chỉ định thầu rút gọn" (theo Điều 80 của Nghị định này) là phù hợp về mặt hạn mức và hình thức.

Mặc dù vậy, kết quả tiết kiệm 606 đồng đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế - một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023.

Nhà thầu quen mặt với tỷ lệ trúng 100%

Tìm hiểu về đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Tân Tiến TV có địa chỉ tại Ấp Sóc Mới, xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh , được sáp nhập theo Nghị quyết 1687/NQ-UBTVQH15). Doanh nghiệp có quy mô nhỏ, do ông Nguyễn Long Truyền làm Giám đốc.

Dữ liệu thống kê cho thấy, Công ty TNHH Tân Tiến TV là một nhà thầu hoạt động khá tích cực. Tính đến nay, công ty đã tham gia 23 gói thầu và trúng 20 gói, đạt tỷ lệ thắng 87%.

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Tân Tiến TV tham gia 11 gói thầu, trúng 9 gói và trượt 2 gói. Đa số các gói thầu trúng trong năm 2025 đều qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tân Tiến TV dường như là "gương mặt thân quen" và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100%) tại nhiều bên mời thầu.

Cụ thể, tại UBND Xã Long Sơn (nay thuộc xã Hiệp Mỹ), Công ty Tân Tiến TV tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây là 4.767.276.000 đồng. Dữ liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán tại bên mời thầu này là 99,18%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm trung bình cho ngân sách chỉ là 0,82%.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều bên mời thầu khác. Tại UBND Xã Thạnh Hòa Sơn, công ty tham gia 2 gói, trúng cả 2 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,06%. Tại UBND Xã Nhị Trường, tham gia 2 gói, trúng cả 2 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,09%. Tại UBND Xã Kim Hòa, tham gia 2 gói, trúng cả 2 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,03%.

Tại UBND Xã Trường Thọ, công ty tham gia và trúng 1 gói với tỷ lệ giá trúng thầu/dự toán là 100% (tiết kiệm 0 đồng). Gói thầu vừa trúng tại Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang cũng có tỷ lệ 100% (nếu làm tròn), thực tế tiết kiệm 606 đồng.

Hiệu quả kinh tế ở đâu?

Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế trong mua sắm công. Việc cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu quy mô nhỏ (như xây lắp dưới 2 tỷ đồng) nhằm giảm tải thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, quy trình chỉ định thầu rút gọn (theo Khoản 3, Điều 80 Nghị định 214/2025) vẫn yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu "thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế". Quyết định 08/QĐ-BQL cũng có nhắc đến "Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 08 tháng 10 năm 2025".

Việc một nhà thầu trúng 100% số gói thầu tham dự tại hàng loạt bên mời thầu, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ ở mức 0,82%, 0,09%, 0,03% hay thậm chí là 0,000037% (606 đồng), đặt ra câu hỏi về việc quá trình thương thảo hợp đồng để đảm bảo "hiệu quả kinh tế" đã thực sự được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc hay chưa, hay chỉ là động tác hoàn thiện thủ tục pháp lý?