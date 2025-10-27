Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty Tân Tiến TV trúng gói thầu xây trường tại Vĩnh Long: Tiết kiệm...606 đồng

Gói thầu xây dựng trường học trị giá 1,64 tỷ tại huyện Cầu Ngang (Vĩnh Long) được chỉ định thầu rút gọn, với mức giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu 606 đồng.

Hải Đăng - Mai Oanh

Mới đây, Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang (Vĩnh Long) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 04: Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học Long Sơn A và Trường Mẫu giáo Long Sơn". Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, được Chủ tịch UBND huyện Cầu Ngang phê duyệt tại Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 11/04/2025, với tổng mức đầu tư 1,9 tỷ đồng.

Gói thầu 1,64 tỷ, tiết kiệm 606 đồng

Theo các tài liệu, chi phí xây dựng của dự án được duyệt là 1.644.770.606 đồng. Đây cũng chính là giá của Gói thầu số 04 được công bố. Gói thầu áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn".

Ngày 09/10/2025, ông Dương Phong Phú - Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang, đã ký Quyết định số 08/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tân Tiến TV (MST: 2100656656).

qd-8874.jpg
Quyết định số 08/QĐ-BQL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Giá trúng thầu là 1.644.770.000 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu là 1.644.770.606 đồng, giá trúng thầu thấp hơn 606 đồng (sáu trăm lẻ sáu đồng). Tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt xấp xỉ 0,000037%.

Đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành, Gói thầu số 04 là gói thầu xây lắp có giá trị dưới 2 tỷ đồng. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 78 của Nghị định 214/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết Luật Đấu thầu), gói thầu này đủ điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu. Việc bên mời thầu áp dụng quy trình "chỉ định thầu rút gọn" (theo Điều 80 của Nghị định này) là phù hợp về mặt hạn mức và hình thức.

Mặc dù vậy, kết quả tiết kiệm 606 đồng đặt ra câu hỏi về hiệu quả kinh tế - một trong những mục tiêu cốt lõi của Luật Đấu thầu 2023.

Nhà thầu quen mặt với tỷ lệ trúng 100%

Tìm hiểu về đơn vị trúng thầu, Công ty TNHH Tân Tiến TV có địa chỉ tại Ấp Sóc Mới, xã Hiệp Mỹ, tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ cũ tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh , được sáp nhập theo Nghị quyết 1687/NQ-UBTVQH15). Doanh nghiệp có quy mô nhỏ, do ông Nguyễn Long Truyền làm Giám đốc.

Dữ liệu thống kê cho thấy, Công ty TNHH Tân Tiến TV là một nhà thầu hoạt động khá tích cực. Tính đến nay, công ty đã tham gia 23 gói thầu và trúng 20 gói, đạt tỷ lệ thắng 87%.

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Tân Tiến TV tham gia 11 gói thầu, trúng 9 gói và trượt 2 gói. Đa số các gói thầu trúng trong năm 2025 đều qua hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tân Tiến TV dường như là "gương mặt thân quen" và đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100%) tại nhiều bên mời thầu.

Cụ thể, tại UBND Xã Long Sơn (nay thuộc xã Hiệp Mỹ), Công ty Tân Tiến TV tham gia 8 gói thầu và trúng cả 8 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây là 4.767.276.000 đồng. Dữ liệu phân tích cho thấy, tỷ lệ trung bình giữa giá trúng thầu và giá dự toán tại bên mời thầu này là 99,18%, đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm trung bình cho ngân sách chỉ là 0,82%.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều bên mời thầu khác. Tại UBND Xã Thạnh Hòa Sơn, công ty tham gia 2 gói, trúng cả 2 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,06%. Tại UBND Xã Nhị Trường, tham gia 2 gói, trúng cả 2 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,09%. Tại UBND Xã Kim Hòa, tham gia 2 gói, trúng cả 2 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình 0,03%.

Tại UBND Xã Trường Thọ, công ty tham gia và trúng 1 gói với tỷ lệ giá trúng thầu/dự toán là 100% (tiết kiệm 0 đồng). Gói thầu vừa trúng tại Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang cũng có tỷ lệ 100% (nếu làm tròn), thực tế tiết kiệm 606 đồng.

Hiệu quả kinh tế ở đâu?

Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm tăng cường tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế trong mua sắm công. Việc cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu quy mô nhỏ (như xây lắp dưới 2 tỷ đồng) nhằm giảm tải thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ.

Tuy nhiên, quy trình chỉ định thầu rút gọn (theo Khoản 3, Điều 80 Nghị định 214/2025) vẫn yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu "thương thảo về giá, bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế". Quyết định 08/QĐ-BQL cũng có nhắc đến "Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 08 tháng 10 năm 2025".

Việc một nhà thầu trúng 100% số gói thầu tham dự tại hàng loạt bên mời thầu, với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ ở mức 0,82%, 0,09%, 0,03% hay thậm chí là 0,000037% (606 đồng), đặt ra câu hỏi về việc quá trình thương thảo hợp đồng để đảm bảo "hiệu quả kinh tế" đã thực sự được các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc hay chưa, hay chỉ là động tác hoàn thiện thủ tục pháp lý?

#Vĩnh Long #Ban Quản lý dự án khu vực Cầu Ngang #Trường Tiểu học Long Sơn A #Trường Mẫu giáo Long Sơn #Thi công xây dựng công trình #Công ty TNHH Tân Tiến TV

Bài liên quan

Bạn đọc

Gói thầu gần 10 tỷ ở Phú Mỹ (TP HCM): Nhà thầu duy nhất 'về đích', tiết kiệm 'khiêm tốn'?

Công ty Bình Minh trúng gói thầu xây lắp tại Ban QLDA ĐTXD KV Phú Mỹ (TPHCM) với giá cao nhất trong các nhà thầu được đánh giá, tỷ lệ tiết kiệm 5,92%. Đáng chú ý, đơn vị tư vấn đánh giá có tên gọi tương tự.

Mới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ (TP HCM) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (gói số 06), thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo các tuyến đường Khu phố Ông Trịnh (Mã TBMT: IB2500278474). Theo Quyết định số 107/QĐ-DA ký ngày 08/10/2025 bởi ông Võ Văn Trung - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD khu vực Phú Mỹ, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư Phát triển xây dựng Bình Minh (MST: 3502419470, địa chỉ tại TP HCM, sau đây gọi tắt là Công ty Bình Minh).

qd-9006.jpg
Quyết định số 107/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Xây lắp (gói số 06), thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo các tuyến đường Khu phố Ông Trịnh. Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD khu vực 5 Tây Ninh: 6 nhà thầu 'so kè', tiết kiệm 17,5%

Công ty TNHH Hồng Phượng Tây Ninh đã vượt qua 5 đối thủ, trúng gói thầu tại Tây Ninh sau khi giảm giá 17%, đạt tỷ lệ tiết kiệm đáng chú ý.

Hoạt động đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế là mục tiêu được quy định rõ tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Thực tế ghi nhận tại Gói thầu số 1: Xây lắp (bao gồm Xây dựng + ĐBGT) (Mã E-TBMT: IB2500372514-00) thuộc công trình Đường tổ 6, 7 ấp Phước Lợi 1 (tỉnh Tây Ninh) đã cho thấy một bức tranh cạnh tranh rõ nét.

Gói thầu này do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 5 (Ban QLDA KV5) làm chủ đầu tư, đồng thời là bên mời thầu. Đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT là Công ty TNHH MTV Dương Hoàng Nam.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Sao Việt trúng thầu tại Cà Mau: Nhà thầu giá thấp hơn bị loại vì kỹ thuật?

Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Sao Việt vừa trúng gói thầu hơn 4,2 tỷ đồng tại Cà Mau, dù giá dự thầu cao hơn đối thủ. Nhà thầu giá thấp bị loại do không đáp ứng kỹ thuật.

Mới đây, Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Trang bị vật tư xử lý bất thường hệ thống Tuabin khí Nhà máy điện Cà Mau 1&2" (Mã TBMT: IB2500337469-00). Theo Quyết định phê duyệt số 790/QĐ-ĐLDKCM-KHVT ngày 25/09/2025, do ông Đoàn Công Đức, Giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau ký ngày 26/09/2025, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp Sao Việt (MST: 0306006016).

qd.jpg
Quyết định số 790/QĐ-ĐLDKCM-KHVT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Trang bị vật tư xử lý bất thường hệ thống Tuabin khí Nhà máy điện Cà Mau 1&2". Nguồn: MSC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới