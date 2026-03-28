5 nhà thầu cạnh tranh gói thầu sửa chữa trụ sở phường Gia Định, lợi thế thuộc về ai?

Với 5 nhà thầu tham dự và những mức chào giá đầy bất ngờ, gói thầu thi công xây dựng tại phường Gia Định (TP HCM) đang thu hút sự quan tâm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Diễn biến bất ngờ từ biên bản mở thầu

Ngày 16/03/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã ghi nhận biên bản mở thầu gói thầu: Thi công xây dựng, thuộc dự án: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND phường Gia Định (TP HCM). Gói thầu này có giá dự toán là 6.855.166.031 đồng, sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách phường. Theo Quyết định số 294/QĐ-VP ngày 25/02/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn là đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Tại thời điểm đóng thầu, có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), bao gồm những cái tên quen thuộc trong làng xây lắp tại TP HCM và các đơn vị có quy mô lớn. Điều đáng chú ý là sự chênh lệch đáng kể giữa giá dự thầu của các đơn vị, mở ra những nghi vấn về chiến lược "đạp giá" để giành ưu thế hoặc khẳng định năng lực vượt trội về tối ưu chi phí.

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Chiến lược giá: Ai đang chiếm "thượng phong"?

Dựa trên biên bản mở thầu ngày 16/03/2026, cơ cấu giá dự thầu của các nhà thầu như sau:

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4: Chào giá 5.893.654.318 đồng (tỷ lệ giảm giá 0%). Đây là mức giá thấp nhất trong số 5 nhà thầu, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 961 triệu đồng (khoảng 14%) so với giá gói thầu.

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Nguyên Phúc: Chào giá 6.821.213.999 đồng (tỷ lệ giảm giá 0%).

Liên danh ACT – Tre Việt: Giá dự thầu sau giảm giá là 6.565.005.302 đồng (đã bao gồm tỷ lệ giảm giá 4%).

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng: Chào giá 6.371.732.234 đồng (tỷ lệ giảm giá 0%).

Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel: Chào giá 6.854.912.834 đồng (tỷ lệ giảm giá 0%), sát nút với giá dự toán gói thầu.

Nếu chỉ xét thuần túy trên yếu tố giá thấp nhất, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 đang nắm lợi thế cực lớn. Tuy nhiên, trong đấu thầu hiện đại theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, giá chỉ là một phần của câu chuyện. Việc đánh giá E-HSDT còn phụ thuộc chặt chẽ vào năng lực, kinh nghiệm và giải pháp kỹ thuật. Câu hỏi đặt ra là liệu mức giá "siêu tiết kiệm" của nhà thầu công ích Quận 4 có đảm bảo được chất lượng công trình theo yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư là Văn phòng HĐND và UBND phường Gia Định hay không?

Phác họa năng lực "anh tài" tham chiến

Nhìn vào danh sách nhà thầu, có thể thấy sự xuất hiện của những đơn vị có bề dày kinh nghiệm đáng nể.

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 4 (MSDN: 0301431835, địa chỉ: 301 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP HCM) là đơn vị có thế mạnh tuyệt đối tại khu vực TP HCM. Tính đến cuối năm 2025, đơn vị này đã tham gia 62 gói thầu, trúng 51 gói với tổng giá trị trúng thầu hơn 529 tỷ đồng. Tỷ lệ trúng thầu cao (trên 80%) cho thấy sự ổn định và uy tín của nhà thầu này trong các dự án công ích và xây lắp dân dụng tại địa phương.

Trong khi đó, Tổng công ty Cổ phần Công trình Viettel (MSDN: 0104753865, địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, Phường Giảng Võ, Hà Nội) là một "gã khổng lồ" với hệ sinh thái đấu thầu xuyên suốt 34 tỉnh thành. Riêng tại TP HCM, đơn vị này đã tham gia thầu tới 388 gói. Năng lực thực chiến của Công trình Viettel trong năm 2025 và quý I/2026 là vô cùng đáng gờm khi tham gia 4.345 gói thầu và trúng tới 1.798 gói. Việc đơn vị này chào giá sát giá dự toán tại một gói thầu cấp phường có thể được xem là một ẩn số về mặt chiến lược kinh doanh.

Một ứng viên khác là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Gia Thắng (MSDN: 0313449611, địa chỉ: Lầu 4 - Gia Thy Building, 158 - 158A Đào Duy Anh, Phường Đức Nhuận, TP HCM). Mặc dù tỷ lệ trượt thầu trong lịch sử khá cao (trượt 132/182 gói đã tham gia), nhưng đơn vị này vẫn thể hiện sự kiên trì khi liên tục góp mặt trong các gói thầu xây lắp tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Góc nhìn từ chuyên gia và luật sư

Trao đổi về tính minh bạch và cạnh tranh trong gói thầu này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định: "Việc có tới 5 nhà thầu tham dự một gói thầu xây lắp quy mô hơn 6 tỷ đồng tại cấp phường là một tín hiệu tích cực về tính cạnh tranh của thị trường. Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm giải trình rất cao trong việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và chất lượng kỹ thuật. Đặc biệt, theo Thông tư 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc công khai minh bạch thông tin trên hệ thống là bắt buộc, giúp hạn chế tối đa các tiêu cực trong quá trình xét thầu."

Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) bổ sung thêm: "Hợp đồng trọn gói 120 ngày đòi hỏi nhà thầu phải có năng lực quản trị tiến độ cực tốt. Các nhà thầu cần lưu ý quy định tại Luật số 90/2025/QH15 về trách nhiệm của nhà thầu đối với các sai sót trong quá trình thi công. Sự chênh lệch giá lớn (hơn 14%) như trường hợp nhà thầu công ích Quận 4 đòi hỏi tổ chuyên gia phải đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi của đơn giá để tránh tình trạng bỏ thầu giá thấp rồi 'đuối sức' khi triển khai, gây ảnh hưởng đến công trình công cộng của Nhân dân phường Gia Định."

Gói thầu thi công xây dựng tại UBND phường Gia Định là minh chứng cho sức nóng của thị trường xây lắp đầu năm 2026. Với sự giám sát chặt chẽ từ cộng đồng và các quy định pháp luật ngày càng hoàn thiện, hy vọng rằng đơn vị xứng đáng nhất sẽ được lựa chọn để mang lại một trụ sở làm việc khang trang, phục vụ tốt nhất cho Nhân dân địa phương. Kết quả cuối cùng vẫn đang là một ẩn số nằm trong tay Hội đồng xét thầu của Văn phòng HĐND và UBND phường Gia Định.