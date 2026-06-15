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Quân sự - Thế giới

Anh chặn bắt tàu dầu nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' của Nga

Lực lượng vũ trang Anh đã chặn bắt một tàu chở dầu nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga ở eo biển Manche.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 14/6 thông báo, lực lượng vũ trang Anh đã chặn bắt và lên một tàu chở dầu bị nghi ngờ thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga.

"Lực lượng đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Hoàng gia đã đu dây từ trực thăng xuống tàu Smyrtos ở eo biển Manche trong một chiến dịch do Anh dẫn đầu", nguồn tin cho hay. Chiến dịch này được thực hiện “phối hợp chặt chẽ” với giới chức Pháp. Được biết, Pháp trước đây từng chặn bắt một số tàu có liên quan đến “hạm đội bóng tối”.

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Lực lượng đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh bắt giữ tàu chở dầu Smyrtos tại eo biển Manche ngày 14/6/2026. Ảnh: LPhot Hutchins/Hải quân Hoàng gia/AP.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, con tàu sẽ bị giữ lại và giám sát ngoài khơi bờ biển phía nam nước Anh để phục vụ điều tra.

Được biết, Anh đã áp lệnh trừng phạt hàng trăm tàu nghi thuộc đội tàu mà Nga dùng để né lệnh trừng phạt của phương Tây kể từ năm 2022.

Cơ quan chức năng Anh cho biết thêm, tàu Smyrtos là một trong 700 tàu thuộc "hạm đội bóng tối" chịu trách nhiệm vận chuyển 75% lượng dầu xuất khẩu của Nga.

Theo trang web MarineTraffic, tàu Smyrtos, treo cờ Cameroon, đã rời cảng Ust-Luga thuộc vùng Baltic của Nga vào ngày 5/6, hướng đến cảng Port Said, Ai Cập.

Giới chức Anh nhấn mạnh các hoạt động (bắt giữ tàu) như vậy "đang trực tiếp làm suy yếu các nguồn lực duy trì cuộc chiến của Nga ở Ukraine và làm giảm khả năng đe dọa an ninh trên khắp châu Âu và xa hơn nữa".

>>> Mời độc giả xem thêm video: Nga duy trì kênh đối thoại về Ukraine

Nguồn video: VTV
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