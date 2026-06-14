Gói thầu hơn 13 tỷ ở xã Phú Riềng: Tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 1,01%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 04/06/2026, Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng, TP Đồng Nai đã thông qua Quyết định số 131/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa các đường liên thôn Tân Hiệp 1 kết hợp làm mương thoát nước. Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách xã năm 2026, đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn địa phương.

Dữ liệu từ hồ sơ thầu cho thấy, gói thầu giao thông kết hợp thủy lợi này có giá toán gần 13,713 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Trang trí Nội thất Tiền Hải (Mã số thuế 3800367789), có trụ sở tại tổ 4, khu phố Phú Cường, phường Bình Phước, TP Đồng Nai. Giá trúng thầu của doanh nghiệp được phê duyệt ở mức 13,574 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng xây lắp được ấn định là 300 ngày. Qua đối chiếu giữa giá dự toán và giá trúng thầu, số tiền tiết kiệm cho nguồn vốn ngân sách nhà nước tại dự án này đạt khoảng 138,278 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm ở mức xấp xỉ 1,01%.

Quyết định số 131/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu xây lắp thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa các đường liên thôn Tân Hiệp 1 kết hợp làm mương thoát nước. (Nguồn MSC)

Trước khi đi đến bước phê duyệt kết quả chung cuộc, công tác chuẩn bị lựa chọn nhà thầu đã được triển khai thông qua Quyết định số 112/QĐ-VP ngày 20/05/2026 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) và Quyết định số 117 QĐ/VP ngày 22/05/2026 phê duyệt hồ sơ mời thầu điện tử, đều do Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng ký phê duyệt.

Diễn biến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy cuộc thầu thu hút được 2 đơn vị tham gia nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Trang trí Nội thất Tiền Hải và Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Hoàng Hưng. Tuy nhiên, do đối thủ cạnh tranh không vượt qua được các bước đánh giá kỹ thuật và hồ sơ năng lực, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Trang trí Nội thất Tiền Hải đã tiến thẳng vào vòng xếp hạng và trúng thầu.

Việc gói thầu quy mô lớn trên 13 tỷ đồng dù có tính chất cạnh tranh giữa 2 nhà thầu nhưng biên độ giảm giá cuối cùng cho ngân sách công vẫn dừng lại ở mức trung bình là thực tế đáng chú ý.

Phân tích dưới góc độ quản lý kinh tế và đầu tư công, hiệu quả của công tác tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng cần được đánh giá song song qua tính minh bạch của quy trình và tỷ lệ tối ưu hóa chi phí vốn. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu rộng rãi công khai là tạo sân chơi sòng phẳng để các doanh nghiệp cạnh tranh về cả giải pháp kỹ thuật lẫn giá thành, từ đó đem lại lợi ích kinh tế cao nhất cho dòng vốn ngân sách.

Khi một gói thầu xây lắp giao thông nông thôn cấp xã có giá trị hơn 13 tỷ đồng nhưng số vốn giảm giá sau đấu thầu chỉ đạt khoảng hơn 1% dự toán, cơ quan quản lý địa phương cần chú trọng giải pháp kiểm soát chi phí đầu tư nhằm nâng cao hiệu lực phân bổ ngân sách công.

Đồng quan điểm trên, xét về khía cạnh pháp lý, theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), hành lang pháp luật hiện hành quy định rất chặt chẽ nghĩa vụ bảo đảm hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư.

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu đã đặt ra yêu cầu kiên quyết chống thất thoát, lãng phí và triệt tiêu các biểu hiện cài cắm tiêu chí cục bộ hạn chế nhà thầu. Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 05/5/2026 cũng đã hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp tiết kiệm nguồn vốn đầu tư công năm 2026.

QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng. Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn). Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn: Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.

Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.

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