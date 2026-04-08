Tổng kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở cung cấp suất ăn trường học

UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, thực phẩm cho trường học trên địa bàn.

Theo kế hoạch, TP HCM sẽ thực hiện kiểm tra 317 cơ sở là nơi cung cấp suất ăn và cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho trường học.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. Trong đó, đoàn kiểm tra chú trọng hồ sơ pháp lý gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với những cơ sở thuộc diện bắt buộc.

TP HCM cũng kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở như: Vệ sinh cơ sở; trang thiết bị, dụng cụ; điều kiện về con người... Đoàn kiểm tra sẽ rà soát nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng nguyên liệu, thực phẩm dùng để chế biến suất ăn và sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm cung cấp cho trường học.

Ngoài ra, TP HCM còn kiểm tra hồ sơ tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, ghi nhãn; việc thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu cùng các hồ sơ pháp lý liên quan khác.

Sở An toàn thực phẩm sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu để thực hiện. Trong trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra có thể mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp.

Thời gian kiểm tra dự kiến diễn ra trong tháng 4-2026. Sở An toàn thực phẩm sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả cho UBND TP khi kết thúc đợt kiểm tra hoặc báo cáo nhanh khi có yêu cầu.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá khách quan việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của các đơn vị phục vụ bữa ăn cho học sinh. Qua đó, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, ngăn ngừa sự cố an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh.

Thông qua hoạt động này, TP cũng chấn chỉnh những bất cập trong quản lý nhà nước và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm trong trường học.

Công khai đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm trên các trang TTĐT

Sau vụ việc thực phẩm bẩn xâm nhập bữa ăn học đường, Bộ GD&ĐT cũng vừa ban hành Công văn số 1602, chỉ đạo toàn bộ hệ thống từ các sở giáo dục đến cơ sở đào tạo trên cả nước triển khai bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên, các đơn vị phải khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ hợp đồng với nhà cung cấp suất ăn và thực phẩm; yêu cầu thực hiện nghiêm các cam kết đã ký. Khi phát hiện vi phạm, phải lập biên bản ngay và phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý, không để sự việc kéo dài hoặc xử lý nội bộ.

Đáng chú ý, Bộ yêu cầu các trường công khai danh sách đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm trên trang thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông. Giải pháp này nhằm tăng cường giám sát từ phụ huynh và xã hội, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Đây được xem là bước chuyển quan trọng từ kiểm soát nội bộ sang giám sát cộng đồng.

Song song đó, công tác tuyên truyền kiến thức về vệ sinh ATTP cần được đẩy mạnh trong đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; đảm bảo vệ sinh tại bếp ăn, căng-tin, chủ động phòng ngừa nguy cơ ô nhiễm và lây truyền dịch bệnh qua thực phẩm.

Cuối cùng là cơ chế phối hợp kiểm tra giữa nhà trường với cơ quan y tế, y tế học đường và các đơn vị liên quan cần được tăng cường; đặc biệt, vai trò giám sát của Ban đại diện cha mẹ học sinh và tổ chức Đoàn được nhấn mạnh như một kênh phát hiện vi phạm từ cơ sở.

Một điểm quan trọng trong chỉ đạo lần này là việc Bộ GD&ĐT yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm ATTP. Điều này đồng nghĩa với việc hiệu trưởng, giám đốc các cơ sở đào tạo sẽ không thể đứng ngoài cuộc nếu thực phẩm bẩn lọt vào trường mình.

Theo Bộ GD&ĐT, tới đây Bộ sẽ tăng cường sự phối hợp kiểm tra giữa cơ sở giáo dục, y tế và cơ quan chức năng trong giám sát, để phát hiện kịp thời, tham mưu biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục khi để xảy ra vi phạm.