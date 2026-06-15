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Bạn đọc - Phản biện

Lạng Sơn tịch thu số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Lực lượng chức năng Lạng Sơn xử phạt 8 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số hàng hóa không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ người tiêu dùng và môi trường kinh doanh.

Bình Nguyên

Ngày 15/6 Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thông tin, qua công tác theo dõi, nắm bắt thu thập thông tin, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh quần áo có dấu hiệu vi phạm.

Cụ thể, ngày 11/6/2026, Đội QLTT số 6, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh N.T.Đ có địa chỉ tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn. Qua kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện hộ kinh doanh này đang kinh doanh, buôn bán 7.200 cái áo lót phụ nữ, trên thân sản phẩm có in tiếng nước ngoài, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.

Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa đang kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đội QLTT số 6 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý số hàng hóa vi phạm theo quy định. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định là 21.600.000 đồng. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Đội trưởng Đội QLTT số 6 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh N.T.Đ với số tiền 8 triệu đồng, đồng thời áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung tịch thu toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định.​

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng lớn quần áo nữ không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Ảnh DMS

​Trong thời gian tới, Đội QLTT số 6 tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng trên địa bàn.

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#Lạng Sơn #quần áo nhập lậu #kiểm tra hàng hóa #xử phạt #hàng giả

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