[VIDEO] Ấn Độ chặn dòng nước sang Pakistan: Nguy cơ xung đột mới

Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Bộ Công an đề xuất truyền hình ảnh lái xe vận tải về CSGT để xử lý vi phạm
Bộ Công an đề xuất camera trên xe vận tải truyền dữ liệu trực tiếp về Cục CSGT nhằm nâng cao công tác xử lý vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự.
Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ xác nhận chặn dòng Indus theo chỉ đạo của Thủ tướng Modi, gây căng thẳng với Pakistan.
Bộ Công an đề xuất camera trên xe vận tải truyền dữ liệu trực tiếp về Cục CSGT nhằm nâng cao công tác xử lý vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự.
Tòa Hàng Châu xử phạt công ty 38.000 USD vì sa thải nhân viên để thay bằng AI, khẳng định hành động này là trái luật.
Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ xác nhận chặn dòng Indus theo chỉ đạo của Thủ tướng Modi, gây căng thẳng với Pakistan.
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Mẫu SUV MG ZS Hybrid+ 2026 vừa được ra mắt thị trường Malaysia, xe chỉ tiêu thụ lượng nhiên liệu 5,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp theo chu trình WLTP.
Bộ Công an đề xuất camera trên xe vận tải truyền dữ liệu trực tiếp về Cục CSGT nhằm nâng cao công tác xử lý vi phạm và đảm bảo an ninh trật tự.
Tòa Hàng Châu xử phạt công ty 38.000 USD vì sa thải nhân viên để thay bằng AI, khẳng định hành động này là trái luật.
Tổng thống Trump dự đoán giá cả giảm khi chiến tranh Iran kết thúc, bất chấp lo lắng về lạm phát vượt mức 4%.
Giá vàng SJC giảm mạnh từ đỉnh 191 triệu, nhà đầu tư lỗ 63 triệu/lượng. Chuyên gia Nguyễn Quang Huy cảnh báo về rủi ro tâm lý đám đông.
Prinano thành công với tấm wafer chip quang học bằng công nghệ nano, giảm 90% chi phí so với quy trình DUV truyền thống.
CPI tháng Năm Mỹ tăng 4,2%, mức cao nhất ba năm, do giá nhiên liệu leo thang vì xung đột Trung Đông. Fed sẽ họp chính sách sắp tới.
Dragon Capital đăng ký mua hơn 1.300 tỉ đồng cổ phiếu Điện Máy Xanh trong đợt IPO sắp tới, thể hiện kỳ vọng lớn vào tiềm năng của doanh nghiệp.
Nhà sáng lập dự án Nuôi Em Hoàng Hoa Trung công bố kết quả từ cơ quan chức năng, khẳng định không vi phạm hình sự, nhưng thừa nhận sai sót.
Hàng nghìn công nhân Khu công nghiệp Bắc Thăng Long sống trong điều kiện khó khăn giữa nắng nóng 40 độ C, chính phủ thúc đẩy phát triển nhà ở mới.
Chính phủ Nhật Bản hợp tác với Eneos, ANA và Japan Airlines triển khai chiến dịch Fry to Fly, thu gom dầu ăn thải sản xuất nhiên liệu hàng không bền v
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