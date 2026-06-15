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[VIDEO] Ấn Độ chặn dòng nước sang Pakistan: Nguy cơ xung đột mới

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[VIDEO] Ấn Độ chặn dòng nước sang Pakistan: Nguy cơ xung đột mới

Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ xác nhận chặn dòng Indus theo chỉ đạo của Thủ tướng Modi, gây căng thẳng với Pakistan.

Minh Quân - Hà Anh
#Xung đột biên giới Ấn Độ-Pakistan #Chặn dòng nước sông Indus #Hiệp ước chia sẻ nước 1960 #Chính sách tài nguyên nước #Nguy cơ chiến tranh khu vực

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