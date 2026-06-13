Đấu thầu rộng rãi gói thầu mương kè tại Lộc Quang: Duy nhất một hồ sơ dự thầu

Được mời thầu rộng rãi qua mạng nhưng gói thầu mương kè giá trị hơn 2 tỷ tại xã Lộc Quang chỉ thu hút một nhà thầu tham gia với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 1,58%.

Mới đây, Chủ tịch UBND xã Lộc Quang (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án xây dựng mương kè tuyến đường tổ 4 ấp Việt Tân, tổ 2, 3 ấp Bù Tam, xã Lộc Quang. Đơn vị duy nhất tham gia nộp hồ sơ và được phê duyệt trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang.

Quyết định phê duyệt dự án và cơ cấu tài chính dòng vốn công

Dự án hạ tầng thoát nước này được tổ chức đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công trực thuộc ngân sách xã quản lý. Nghiên cứu Quyết định phê duyệt dự án số 713/QĐ-UBND do UBND xã Lộc Quang ký ngày 08/05/2026 cho thấy, tổng mức đầu tư của dự án được thiết lập ở mức 2.640.618.460 đồng.

Cơ cấu dự toán các khoản mục chi phí cấu thành nên tổng mức đầu tư công này bao gồm: Chi phí xây dựng công trình chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.202.623.310 đồng; chi phí quản lý dự án được phân bổ 66.607.329 đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 206.672.663 đồng; chi phí khác chiếm khoảng 38.942.464 đồng và khoản chi phí dự phòng rủi ro phát sinh được ấn định ở mức xấp xỉ 125.772.694 đồng. Trong số này, cấu phần chi phí xây dựng chính là giá trần để bên mời thầu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng.

Thế trận đấu thầu một nhà thầu tham dự và bài toán tối ưu ngân sách

Tại quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công xây dựng nêu trên được áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Công tác tổ chức đánh giá hồ sơ mời thầu được giao cho đơn vị tư vấn chuyên môn là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Kỹ thuật Hoàng Gia Phát thực hiện. Tuy nhiên, biên bản mở thầu ghi nhận tại thời điểm kết thúc thời gian nộp hồ sơ trực tuyến vào lúc 09:40 ngày 02/06/2026, hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ xuất hiện duy nhất hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang.

Sau các bước đánh giá, doanh nghiệp này đã được chấm đạt toàn bộ các bước tiêu chuẩn và được phê duyệt trúng thầu với giá là 2.167.768.734 đồng. So sánh giữa giá trần của gói thầu là 2.202.623.310 đồng và giá trúng thầu thực tế, số tiền tiết kiệm tuyệt đối giảm trừ cho công quỹ ngân sách của UBND xã Lộc Quang đạt khoảng 34.854.576 đồng. Biên độ giảm giá này quy đổi ra tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức xấp xỉ 1,58%.

Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu thi công xây dựng thuộc dự án xây dựng mương kè tuyến đường tổ 4 ấp Việt Tân, tổ 2, 3 ấp Bù Tam, xã Lộc Quang. (Nguồn MSC)

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Xây dựng Hoàng Sang (mã số thuế 3801124933) được thành lập ngày 23/05/2016. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính đăng ký tại ấp 10, xã Lộc Ninh, TP Đồng Nai. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy đây là một nhà thầu có vị thế cao khi đã tham gia 101 gói thầu, trong đó trúng 70 gói, trượt 6 gói, 25 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 289.854.571.932 đồng.

Góc nhìn của chuyên gia về trách nhiệm giải trình của người đứng đầu

Dưới lăng kính pháp lý, hành lang quản lý nhà nước về đầu tư công trong bối cảnh hành chính mới năm 2026 đang áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát chi phí cực kỳ khắt khe nhằm chống lãng phí triệt để. Theo luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và các văn bản hướng dẫn thi hành luôn đặt mục tiêu tối cao là bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế".

Đặc biệt, đối với các gói thầu xây lắp triển khai trong năm 2026, Bộ Tài chính đã có văn bản chỉ đạo trực tiếp tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, ban hành các tiêu chí định lượng yêu cầu các địa phương thực hiện giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp. Việc dự án mương kè tại xã Lộc Quang hoàn thành lựa chọn nhà thầu với biên độ tiết kiệm xấp xỉ 1,58% cần được nhìn nhận một cách khách quan dựa trên trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư trước các mục tiêu quản lý tài chính công hiện hành.

Theo chuyên gia Đào Giang "để tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách xã sau khi sắp xếp lại mô hình chính quyền địa phương, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư tại thành phố Đồng Nai cần nâng cao năng lực khảo sát giá, xây dựng tiêu chí mời thầu thông thoáng, loại bỏ các yêu cầu kỹ thuật mang tính cục bộ nhằm kích thích tính cạnh tranh lành mạnh trên thị trường". Đây cũng chính là tinh thần cốt lõi được Thủ tướng Chính phủ quán triệt sâu sắc tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và xác định rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong hoạt động quản lý đầu tư công.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất. Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%). Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

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