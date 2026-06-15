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[VIDEO] Mưa đá khổng lồ đe dọa toàn cầu khi Trái Đất nóng lên

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[VIDEO] Mưa đá khổng lồ đe dọa toàn cầu khi Trái Đất nóng lên

Nghiên cứu cảnh báo mưa đá lớn hơn, nguy hiểm hơn do biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến Bắc Âu, Canada, Australia.

Minh Quân - Hà Anh
#Biến đổi khí hậu và tác động #Mưa đá khổng lồ và nguy hiểm #Ảnh hưởng của nhiệt độ toàn cầu #Các khu vực bị đe dọa do biến đổi khí hậu #Nghiên cứu và cảnh báo khoa học

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