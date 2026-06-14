Đồng Nai: Gói thầu xây đường hơn 9,3 tỷ chỉ có một nhà thầu tham dự, tiết kiệm 1,5%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/06/2026, giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (TTDVTH) xã Tân Hưng (TP Đồng Nai) đã ký Quyết định số 44/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Xây dựng đường từ ĐT 757 đi ấp 4, xã Tân Hưng (đoạn qua nhà máy nước An Khương). Công trình giao thông liên kết tuyến ấp này trước đó đã được chủ tịch UBND xã Tân Hưng phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 12/05/2026 với tổng mức đầu tư 10,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gói thầu Xây dựng nêu trên có giá dự toán được xác định hơn 9,389 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu được công bố là Liên danh Công ty Thái Sơn, gồm hai thành viên: Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn (mã số thuế: 3800405177, đóng tại Tổ 8, Khu phố Phú Thuận) và Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp (mã số thuế: 3801183382, đóng tại Tổ 5, Khu phố Xa Cam 2), cùng thuộc địa bàn Phường Bình Long, TP Đồng Nai. Giá trúng thầu làm tròn được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-TTDVTH hơn 9,248 tỷ đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi, giá trị giảm giá nguồn vốn cho công quỹ đạt xấp xỉ 140.848.218 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,5%.

Quyết định số 44/QĐ-TTDVTH phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu Xây dựng thuộc dự án: Xây dựng đường từ ĐT 757 đi ấp 4, xã Tân Hưng (đoạn qua nhà máy nước An Khương). (Nguồn MSC)

Dữ liệu từ biên bản mở thầu mã số E-TBMT IB2600217342 hoàn thành ngày 29/05/2026 ghi nhận duy nhất hồ sơ dự thầu của Liên danh Công ty Thái Sơn.

Xét về lịch sử đấu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cả hai thành viên trong liên danh trúng thầu đều có những chỉ số hiệu suất rất đáng lưu ý. Công ty TNHH Một thành viên Thái Sơn đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng 18 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng đạt khoảng 104,812 tỷ đồng, chứng minh vị thế của một đơn vị có năng lực thầu nội vùng rất mạnh. Trong khi đó, đối tác liên danh là Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp cũng bộc lộ năng lực thi công hạ tầng giao thông đa dạng khi đã tham gia 39 gói thầu, trong đó trúng 35 gói, trượt 4 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng khoảng 343,883 tỷ đồng.

Mới đây, vào ngày 08/6/2026, liên danh này đã trúng gói thầu xây dựng thuộc dự án Đường vành đai ấp Sóc Ruộng đi ấp Địa hạt - Sóc Dầm (giai đoạn 1) do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Tân Hưng làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 14,299 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích, việc phê duyệt kết quả thầu khi có một nhà thầu duy nhất tham gia là hoàn toàn hợp pháp nếu tuân thủ đầy đủ quy trình xử lý tình huống quy định tại Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, xét dưới khía cạnh quản lý nguồn lực nhà nước, việc các gói thầu giao thông lớn liên tiếp đạt tỷ lệ giảm giá ngân sách thấp đặt ra trách nhiệm giải trình lớn cho người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư. Cơ quan quản lý cấp trên cần tăng cường rà soát để nâng cao hiệu quả tiết kiệm, đặc biệt trong bối cảnh siết chặt kỷ cương đầu tư công năm 2026.

NHÀ THẦU LIÊN DANH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ RÀNG BUỘC Nhà thầu liên danh là hình thức hợp tác giữa các tổ chức hoặc cá nhân để cùng tham dự thầu, đứng tên dự thầu và thực hiện hợp đồng. Theo Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu, văn bản thỏa thuận liên danh là tài liệu bắt buộc, trong đó phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với toàn bộ phạm vi gói thầu. Tư cách hợp lệ của nhà thầu liên danh được quy định tại Điều 5, yêu cầu tất cả các thành viên phải đáp ứng các điều kiện về đăng ký kinh doanh, hạch toán độc lập và không trong quá trình giải thể. Về bảo đảm dự thầu, Khoản 7 Điều 14 Luật Đấu thầu cho phép các thành viên thực hiện bảo đảm riêng hoặc thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện cho cả liên danh. Tuy nhiên, nếu một thành viên vi phạm quy định dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu (như rút hồ sơ sau thời điểm đóng thầu hoặc gian lận), thì bảo đảm dự thầu của tất cả các thành viên trong liên danh đều sẽ bị tịch thu. Khi ký kết hợp đồng, Khoản 3 Điều 67 Luật Đấu thầu và Khoản 3 Điều 26 Nghị định 214/2025/NĐ-CP nhấn mạnh: Tất cả các thành viên trong liên danh phải trực tiếp ký và đóng dấu vào văn bản hợp đồng. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ vào bảng giá dự thầu hoặc các hạng mục công việc cụ thể, không được phân chia các phần việc không thuộc phạm vi gói thầu. Năm 2026, tại các dự án cấp tỉnh và xã, cơ chế liên danh giúp các doanh nghiệp địa phương hợp tác với các tập đoàn lớn để nâng cao năng lực thực hiện, nhưng đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ về tính độc lập pháp lý theo Điều 6 Luật Đấu thầu.

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