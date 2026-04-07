Đấu thầu suất ăn Hà Nội: Những bản hợp đồng từ "trường hợp đặc biệt" của Công ty Ban Mai [Kỳ 3]

Các chủ đầu tư đang vận dụng quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP để thực hiện quy trình thương thảo trực tiếp, mang về lợi thế tuyệt đối cho nhà thầu Ban Mai

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, căn cứ pháp lý được các trường học sử dụng để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai là Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025. Đây là văn bản quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu, trong đó có mục 3 quy định về "Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt".

Cơ chế đặc thù cho suất ăn học đường

Theo Điều 84, Khoản 4, Điểm n của Nghị định 214/2025/NĐ-CP, gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường cho học sinh bán trú tại cơ sở giáo dục công lập thuộc trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu đặc biệt. Quy trình này cho phép chủ đầu tư lập kế hoạch, sau đó tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu có đủ năng lực mà không nhất thiết phải đấu thầu rộng rãi truyền thống.

Chính cơ chế này đã mở đường cho những bản hợp đồng được ký kết một cách nhanh chóng. Tại Trường Tiểu học Hạ Yên Quyết, biên bản thương thảo hợp đồng diễn ra ngày 04/09/2025 và ngay hôm sau, 05/09/2025, Hiệu trưởng đã ký quyết định phê duyệt kết quả. Tại Trường Tiểu học Dục Tú, quy trình thương thảo và phê duyệt kết quả cũng được hoàn tất chỉ trong ngày 03/09/2025.

Chuyên gia Đào Giang phân tích: "Quy định tại Nghị định 214 về trường hợp đặc biệt nhằm giúp các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong việc đảm bảo bữa ăn cho học sinh. Tuy nhiên, Điều 85 của Nghị định cũng nêu rõ chủ đầu tư phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Việc 'vận dụng' quy định này để chỉ thương thảo với duy nhất một nhà thầu quen mặt như Công ty Ban Mai trong nhiều năm liên tiếp có thể làm giảm đi tính cạnh tranh của thị trường và tính minh bạch của hoạt động đầu tư công".

Sự im lặng của các đối thủ

Số liệu thống kê cho thấy Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai đã tham gia và trúng thầu tại 35 bên mời thầu khác nhau nhưng chưa từng ghi nhận việc đấu với nhà thầu nào trên hệ thống. Điều này đặt ra câu hỏi về việc tiếp cận thông tin và cơ hội tham gia của các đơn vị cung cấp suất ăn khác trên địa bàn Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) góp ý: "Hoạt động đấu thầu trong trường hợp đặc biệt vẫn phải tuân thủ nguyên tắc công khai theo Điều 8 của Luật Đấu thầu. Việc các chủ đầu tư chỉ nhắm đến một nhà thầu duy nhất với lý do 'năng lực vượt trội' cần phải được minh chứng bằng các báo cáo đánh giá khách quan. Nếu hồ sơ mời thầu hoặc yêu cầu kỹ thuật được xây dựng quá sát với năng lực của một đơn vị cụ thể, nó sẽ vô tình tạo ra rào cản kỹ thuật trái với quy định pháp luật".

Thực tế, nhà thầu Ban Mai với hồ sơ năng lực 46 gói thầu trúng tuyệt đối đã tạo ra một "lợi thế áp đảo" khi thương thảo. Nhưng với đội ngũ chỉ 7 nhân sự theo đăng ký chính thức, tính khả thi của việc vận hành đồng thời hàng chục bếp ăn vẫn là một bài toán cần lời giải đáp thực tế từ các cơ quan chức năng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Nhà thầu Ban Mai: Năng lực thực tế có như cam kết?

QUY ĐỊNH VỀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT

Gói thầu suất ăn học đường được pháp luật quy định quy trình lựa chọn riêng biệt nhưng vẫn phải tuân thủ các bước chặt chẽ:

  • Phạm vi áp dụng: Theo Điểm n, Khoản 4, Điều 84 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, gói thầu cung cấp suất ăn, bữa ăn học đường tại cơ sở giáo dục công lập thuộc trường hợp áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.
  • Quy trình chuẩn: Căn cứ Khoản 1, Điều 85 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, quy trình bắt buộc gồm 4 bước: 1. Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 2. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu đủ năng lực; 3. Phê duyệt và công khai kết quả; 4. Ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng.
  • Nội dung hợp đồng: Theo Khoản 1, Điều 85, hợp đồng phải bao gồm đầy đủ yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc, thời gian thực hiện và đặc biệt là chất lượng công việc cần đạt được.
Bạn đọc - Phản biện

Nghịch lý đấu thầu suất ăn Hà Nội: Giá trúng thầu khớp khít với giá dự toán [Kỳ 2]

Một điểm chung khó tin tại hàng loạt gói thầu do Công ty Ban Mai thực hiện là tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và nguồn thu xã hội hóa đạt mức 0 đồng

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, hiệu quả kinh tế trong công tác lựa chọn nhà thầu là thước đo quan trọng nhất để đánh giá trách nhiệm của chủ đầu tư. Tuy nhiên, tại các gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai thực hiện, khái niệm "tiết kiệm" dường như trở nên xa xỉ khi tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán luôn duy trì ở mức 100%.

Tiết kiệm đạt mức... 0 đồng

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu Ban Mai và chuỗi 46 gói thầu "không đối thủ" tại bếp ăn học đường Hà Nội [Kỳ 1]

Với tỷ lệ trúng thầu 100% tại các đơn vị đã tham gia, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai đang cho thấy một sự "thống trị" đáng kinh ngạc tại các bếp ăn học đường Hà Nội

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai (MST: 0106124728) có trụ sở tại tầng 2, vị trí số 3, nhà B, khu VL1 khu TM dịch vụ Trung Văn, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội. Được thành lập từ ngày 15/03/2013, doanh nghiệp này đã vươn lên trở thành một thực thể "đáng gờm" trong lĩnh vực cung cấp suất ăn học đường.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một kết quả kinh doanh "bất bại" của nhà thầu này. Tính đến nay, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ban Mai đã tham gia tổng cộng 46 gói thầu và ghi nhận tỷ lệ trúng thầu đạt 100% (trúng 46/46 gói). Tổng giá trị các gói thầu đã trúng với vai trò độc lập lên tới 282.569.250.000 đồng. Điều đáng nói là toàn bộ 46 hoạt động thầu của doanh nghiệp này đều dẫn tới kết quả "trúng thầu", không có bất kỳ lần thất bại hay hủy thầu nào được ghi nhận trong hồ sơ năng lực.

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu An Đại Lộc và Nam Bộ đối đầu tại dự án xây dựng Trường TH thị trấn Vĩnh Hưng

Gói thầu xây dựng Trường TH thị trấn Vĩnh Hưng vừa công khai biên bản mở thầu với sự tham gia của 02 nhà thầu, ghi nhận mức giá dự thầu sát với giá dự toán được phê duyệt

Cuộc cạnh tranh giữa hai nhà thầu

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vừa công bố biên bản mở thầu gói thầu "Thi công xây dựng + Lắp đặt thiết bị" (mã TBMT: IB2600111410) thuộc dự án Trường TH thị trấn Vĩnh Hưng. Gói thầu này có giá dự toán 13.814.354.000 đồng, do Phòng kinh tế xã Vĩnh Hưng làm chủ đầu tư. Theo kết quả mở thầu lúc 09:00 ngày 03/04/2026, chỉ có 02 nhà thầu tham dự độc lập là Công ty Cổ phần Xây dựng An Đại Lộc và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Bộ.

