Công ty Sông Trà trúng gói thầu gần 4 tỷ của Sawaco sau khi phải làm rõ hồ sơ

Vượt qua đối thủ tại vòng tài chính, Công ty TNHH Vận chuyển Thương mại Xây dựng Sông Trà vừa được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) phê duyệt trúng gói thầu xây lắp tại Bình Chánh. Đáng chú ý, nhà thầu này từng phải bổ sung tài liệu để làm rõ năng lực thiết bị và vật tư.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 25/11/2025, ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Sawaco) đã ký Quyết định số 2649/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng". Đây là gói thầu thuộc dự án "Cải tạo, nâng cấp, phát triển mạng lưới cấp nước xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (đợt 5)".

Quyết định số 2649/QĐ-TCT-KHĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp vật tư và thi công xây dựng". Nguồn: MSC

Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Vận chuyển Thương mại Xây dựng Sông Trà (Công ty Sông Trà), với giá trúng thầu là 3.949.641.189 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 4.073.403.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 3,03%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 95 ngày theo đơn giá cố định.

Gói thầu này được phát hành E-HSMT từ ngày 16/9/2025 đến ngày 26/9/2025, thu hút sự tham gia của 2 nhà thầu là Công ty Sông Trà và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng An Phát.

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 64/2025/BC-BLV ngày 07/11/2025 do Công ty TNHH Bản Lề Vàng lập, cả hai nhà thầu đều vượt qua bước đánh giá về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, tại vòng đánh giá tài chính, Công ty Sông Trà đã vượt lên nhờ bỏ giá thấp hơn (3,949 tỷ đồng so với 4,011 tỷ đồng của đối thủ).

Đáng chú ý, trong quá trình đánh giá hồ sơ, Tổ chuyên gia đã phải yêu cầu Công ty Sông Trà làm rõ một số nội dung quan trọng trong E-HSDT. Cụ thể, theo văn bản số 7003/TCT-CNNT ngày 16/10/2025 của Chủ đầu tư, nhà thầu Sông Trà cần làm rõ khả năng cung ứng vật tư (phụ tùng gang, van cổng...) do tên gói thầu trong hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp chưa chính xác. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng phải bổ sung tài liệu chứng minh việc huy động thiết bị thi công chủ yếu là ô tô tải tự đổ có tải trọng trên 7 tấn.

Sau khi nhà thầu có văn bản giải trình và bổ sung các phụ lục hợp đồng đính chính tên gói thầu cũng như hợp đồng thuê thiết bị, Tổ chuyên gia đã đánh giá Công ty Sông Trà "Đạt" yêu cầu kỹ thuật và tiến hành xếp hạng nhất tại bước tài chính.

"Gương mặt thân quen" của ngành cấp nước

Công ty TNHH Vận chuyển Thương mại Xây dựng Sông Trà được thành lập năm 2009, có trụ sở đăng ký tại số 156 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Bình Thạnh, TP HCM. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Nam.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty Sông Trà là một nhà thầu khá "quen mặt" trong lĩnh vực xây lắp cấp thoát nước tại TP HCM. Trong năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia khoảng 8 gói thầu và trúng tới 5 gói, thể hiện tỷ lệ trúng thầu rất cao.

Ngoài gói thầu vừa trúng tại Sawaco nêu trên, vào ngày 12/05/2025, Công ty Sông Trà cũng được Sawaco lựa chọn thực hiện gói thầu "Cung cấp vật tư và cải tạo, sửa chữa doanh trại Đại đội công an C4 Nhà máy nước Thủ Đức" với giá hơn 184 triệu đồng.

Đặc biệt, tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (một đơn vị liên kết trong ngành nước), Công ty Sông Trà cho thấy sự áp đảo tuyệt đối khi tham gia 5 gói thầu và trúng cả 5. Cụ thể, ngày 14/10/2025, nhà thầu này được công bố trúng cùng lúc 2 gói thầu "Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây dựng" với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Công ty Sông Trà cũng trúng gói thầu Xây lắp trị giá hơn 1,4 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi làm chủ đầu tư.

Việc một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, đặc biệt là tại các chủ đầu tư quen thuộc, là tín hiệu tích cực về năng lực hoạt động. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra yêu cầu cao về việc phân bổ nguồn lực, nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, tránh tình trạng dàn trải hay chậm tiến độ, nhất là khi các gói thầu đều có yêu cầu khắt khe về kỹ thuật thi công mạng lưới cấp nước.

Dưới góc độ pháp lý, Luật Đấu thầu năm 2023 và Nghị định 214/2024/NĐ-CP luôn đề cao tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch. Việc các bên mời thầu thực hiện nghiêm túc quy trình làm rõ hồ sơ dự thầu như tại gói thầu IB2500358083 là rất cần thiết để lựa chọn được nhà thầu thực sự đủ năng lực, tránh các sai sót về mặt thủ tục.

Trong bối cảnh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, năng lực thực tế của các nhà thầu "quen mặt" như Sông Trà sẽ tiếp tục được dư luận và các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ qua chất lượng thực tế của từng mét đường ống được lắp đặt.