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Bạn đọc - Phản biện

An Giang: Công ty Kỹ thuật Y tế Toàn Diện trúng gói thầu hơn 50 tỷ đồng

Sở Y tế An Giang vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thiết bị CT Scanner cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, với giá trúng thầu sát giá dự toán được duyệt.

Hữu Thông

Nhằm nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh và các vùng phụ cận, hoạt động đầu tư và hiện đại hóa trang thiết bị y tế tại địa phương đang được triển khai đồng bộ. Mới đây, Sở Y tế tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1835/QĐ-SYT do Giám đốc Trần Quang Hiền ký ngày 15/06/2026 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 06: Cung cấp và lắp đặt thiết bị. Đây là gói thầu thuộc dự án đầu tư Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 512 lát cắt (CT Scanner ≥ 256 lát cắt/vòng quay) cho Bệnh viện Đa khoa An Giang, sử dụng nguồn vốn đầu tư công do địa phương quản lý.

Theo các nội dung văn bản được phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế Toàn Diện. Doanh nghiệp có trụ sở chính đăng ký tại tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP HCM.

Đơn vị này hoạt động dưới sự điều hành của ông Nguyễn Thanh Duy với chức vụ Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Hệ thống kỹ thuật cao mà doanh nghiệp cung cấp cho cơ sở y tế lần này là 01 Hệ thống chụp cắt lớp vi tính ≥ 512 lát cắt, ký mã hiệu Revolution Vibe (cấu hình: Revolution Vibe với Power Xtream) do hãng GE Medical Systems LLC (Mỹ) sản xuất từ năm 2025 trở về sau. Thời gian thực hiện hợp đồng và gói thầu được ấn định là 210 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

Dữ liệu công khai từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận, Gói thầu số 06 được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Mặc dù hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) đã được phát hành từ ngày 29/04/2026, nhưng đến thời điểm đóng và mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (E-HSĐXKT) vào ngày 19/05/2026, chỉ có duy nhất Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế Toàn Diện nộp hồ sơ tham dự. Đơn vị tư vấn xét thầu là Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Thiên Thanh đã tiến hành các bước rà soát độc lập theo quy trình quy định.

Tại Báo cáo đánh giá E-HSĐXKT số 42/BCĐG-TT ngày 03/06/2026, đơn vị tư vấn ghi nhận ở giai đoạn đánh giá sơ bộ, đối với tiêu chí nhân sự chủ chốt, nhà thầu cần cung cấp thêm tài liệu chứng minh kinh nghiệm làm việc. Sau khi Sở Y tế tỉnh An Giang ban hành Công văn số 3530/SYT-KHTC ngày 27/5/2026 yêu cầu làm rõ, Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế Toàn Diện đã nộp tài liệu giải trình bổ sung kịp thời, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định của hồ sơ mời thầu.

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư ký Quyết định số 1732/QĐ-SYT phê duyệt danh sách đáp ứng kỹ thuật, tiến tới mở hồ sơ đề xuất tài chính vào ngày 05/06/2026. Giá dự toán của gói thầu công bố ở mức 50.880.000.000 đồng. Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế Toàn Diện đã trúng thầu với giá 50.580.000.000 đồng (Theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 1835/QĐ-SYT, ngày 15/6/2026). Số tiền chênh lệch giảm giá sau đấu thầu là 300.000.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 0.6%.

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Nguồn MSC

Được biết, Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế Toàn Diện (Mã số thuế: 0302375372) là một doanh nghiệp có thâm niên thành lập từ năm 2001 và đã tham gia nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại khu vực phía Nam. Nhà thầu từng tham gia tổng cộng 238 gói thầu công bố trên hệ thống, trong đó ghi nhận trúng 213 gói. Riêng tại địa bàn tỉnh An Giang, thống kê lịch sử ghi nhận doanh nghiệp từng tham gia và trúng thầu tại 29 gói thầu do các cơ sở y tế công lập trên địa bàn mời thầu, đem lại tổng giá trị trúng thầu tích lũy trước đó khoảng 77.988.727.000 đồng.

Các đơn vị từng lựa chọn nhà thầu này bao gồm Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang với 12 gói thầu (tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán trung bình đạt 99.74%), Bệnh viện Sản -Nhi An Giang với 7 gói thầu (ghi nhận tỷ lệ giá trúng thầu trùng khớp với giá dự toán), và Bệnh viện Tim mạch An Giang với 4 gói thầu (tỷ lệ đạt 99.72%).

Nhìn nhận về quy trình tổ chức gói thầu khi có ít nhà thầu tham dự, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho biết: "Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, việc chủ đầu tư xử lý tình huống mở thầu ngay khi có ít hơn 3 nhà thầu tham gia sau thời điểm đóng thầu hoàn toàn tuân thủ đúng trình tự pháp lý. Để tối ưu hóa hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước, các cơ quan quản lý và các chủ đầu tư luôn khuyến khích việc xây dựng hồ sơ mời thầu thông thoáng, tạo điều kiện cho nhiều nhà phân phối cùng tiếp cận và tham gia cạnh tranh lành mạnh trên thị trường".

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, XÂY LẮP

Điều 58 Luật Đấu thầu quy định các phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu bao gồm: Phương pháp giá thấp nhất; Phương pháp giá đánh giá; Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. Phương pháp giá thấp nhất thường áp dụng cho các gói thầu đơn giản, các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính được quy định thành các tiêu chuẩn "đạt" hoặc "không đạt". Nhà thầu nào có hồ sơ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và có mức giá thấp nhất sẽ được xếp hạng thứ nhất.

Phương pháp giá đánh giá (thường dùng cho các gói thầu quy mô lớn) là phương pháp quy đổi các yếu tố về kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và giá về cùng một mặt bằng giá để so sánh. Nhà thầu có giá đánh giá thấp nhất là nhà thầu trúng thầu. Cuối cùng, phương pháp kết hợp kỹ thuật và giá áp dụng cho các gói thầu công nghệ cao hoặc có tính chất đặc thù, trong đó điểm tổng hợp được tính theo tỷ trọng (thường kỹ thuật chiếm 70-80%, giá chiếm 20-30%).

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, hội đồng đánh giá (Tổ chuyên gia) phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu và phải chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả chấm thầu. Với sự hỗ trợ của công nghệ năm 2026, việc chấm thầu qua mạng giúp loại bỏ các sai sót thủ công và đảm bảo tính khách quan. Người dân và các nhà thầu có thể tra cứu biên bản mở thầu công khai để biết giá dự thầu của các đối thủ, từ đó giám sát được sự minh bạch trong khâu chấm thầu của chủ đầu tư.

#Sở Y tế An Giang đấu thầu #Công ty TNHH Kỹ thuật Y tế Toàn diện trúng thầu #thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa An Giang #Hệ thống CT Scanner Revolution Vibe #Luật Đấu thầu 2023

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