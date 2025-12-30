Gói thầu tiền tỷ tại Cảng Bến Nghé: Tiết kiệm 0,44%, liên danh duy nhất trúng thầu [Kỳ 1]

Với tỷ lệ tiết kiệm chưa tới 0,5%, gói thầu sửa chữa mặt đường tại Cảng Bến Nghé do liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình HT và Công ty TNHH Xây dựng Hai Lộc thực hiện đang gây chú ý bởi tính cạnh tranh thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 18/12/2025, ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cảng Bến Nghé đã ký Quyết định số 95/QĐ-CBN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng". Đây là gói thầu thuộc công trình "Sửa chữa mặt đường khu vực cổng B, bãi RTG và sân khu nhà hải quan trước cổng cảng".

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, mức giá trúng thầu của đơn vị được lựa chọn là 5.291.488.653 đồng. Trong khi đó, giá dự toán của gói thầu này được phê duyệt ở mức 5.315.024.026 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, Cảng Bến Nghé chỉ tiết kiệm được cho nguồn vốn doanh nghiệp hơn 23,5 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm thấp đạt khoảng 0,44%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự thiếu vắng tính cạnh tranh thể hiện rõ qua biên bản mở thầu ngày 24/11/2025. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công trình HT và Công ty TNHH Xây dựng Hai Lộc. Việc "một mình một chợ" tham gia và nghiễm nhiên trúng thầu với mức giá sát nút giá dự toán khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính hiệu quả kinh tế trong công tác sử dụng vốn tại doanh nghiệp này.

Công trình này được thực hiện tại địa chỉ số 9, đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, TP HCM với thời gian thực hiện hợp đồng là 75 ngày. Theo hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được lấy từ vốn của doanh nghiệp.

