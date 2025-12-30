Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Công ty T&T Hồng Hà trúng gói thầu thủy lợi gần 2 tỷ, tiết kiệm 0,45% [Kỳ 1]

Gói thầu sửa chữa kênh chính Đông do Công ty Thủy lợi Miền Nam làm chủ đầu tư vừa ghi nhận Công ty T&T Hồng Hà trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách siêu thấp.

Hải Đăng

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Sửa chữa đoạn mặt đường bờ tả bờ kênh chính Đông K8+750 ÷ K10+016 (cầu K10). Theo Quyết định phê duyệt số 1172/QĐ-TLMN-KHTC ngày 18/12/2025 do ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T&T Hồng Hà (Công ty T&T Hồng Hà).

snapedit-1767081417112.jpg
Ảnh minh họa

Đáng chú ý, gói thầu này có giá dự toán là 1.902.922.000 đồng. Công ty T&T Hồng Hà đã trúng thầu với giá 1.894.229.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi (chào hàng cạnh tranh qua mạng), gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 8.693.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,45%. Đây là một con số tiết kiệm rất thấp trong hoạt động đấu thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng "một mình một chợ" cũng diễn ra tại gói thầu này khi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty T&T Hồng Hà nộp hồ sơ dự thầu và nghiễm nhiên trúng thầu sau khi vượt qua các bước đánh giá.

Không chỉ riêng gói thầu nêu trên, vào tháng 09/2025, tại Gói thầu số 03: Sửa chữa mặt đường bờ kênh chính Đông các đoạn bờ hữu K23+500÷K24+500... cũng do đơn vị này mời thầu, Công ty T&T Hồng Hà cũng là cái tên duy nhất tham dự. Với giá gói thầu 1.669.566.000 đồng, doanh nghiệp này trúng thầu ở mức giá 1.653.070.030 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ đạt dưới 1%.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán tuy không vi phạm quy định hiện hành nếu quy trình tổ chức đúng pháp luật, nhưng nó đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu. Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là hiệu quả, cạnh tranh và minh bạch. Khi các chỉ số này ở mức quá thấp, chủ đầu tư cần xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu xem có yếu tố gây hạn chế nhà thầu hay không".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 2:] Chân dung Công ty T&T Hồng Hà: Từ dự án VnSAT tỷ đồng đến những gói thầu sát giá dự toán.

#Thủy lợi #Gói thầu #T&T Hồng Hà #Tiết kiệm ngân sách #Đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Công trình và Mỏ - QN "một mình một ngựa" trúng gói thầu 15,9 tỷ tại Than Khe Chàm [Kỳ 1]

Tại gói thầu hơn 15,9 tỷ đồng do Công ty than Khe Chàm - TKV làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình và Mỏ - QN là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,5%.

Ngày 18/12/2025, Giám đốc Công ty than Khe Chàm - TKV Lê Đình Dương đã ký Quyết định số 10.319/QĐ-VKCC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2: Thi công đào chống lò ngầm TG mức -160/-280 (Đoạn từ IIK300 đến IIK600). Gói thầu này thuộc phương án thuê ngoài TKV đào lò theo phương án kỹ thuật khai thác hầm lò mỏ than Khe Chàm III năm 2026 (Giai đoạn 1).

1111-7936.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Bạn đọc

Phú Mỹ, TP HCM: Công ty An Phát Vũng Tàu trúng gói thầu đèn tín hiệu hơn 1,7 tỷ đồng [Kỳ 1]

Với mức giảm giá sâu hơn 300 triệu đồng, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng An Phát Vũng Tàu đã vượt qua đối thủ để giành gói thầu xây lắp tại Ban Quản lý dự án Phú Mỹ.

Ngày 18/12/2025, ông Võ Văn Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Phú Mỹ đã ký Quyết định số 208/QĐ-DA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp (gói số 07) thuộc công trình Lắp đặt đèn tín hiệu tại các nút giao địa bàn các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch.

qd1-2586.jpg
Xem chi tiết

Bạn đọc

Liên danh Hồng Anh - Tân Văn trúng gói thầu 56 tỷ và những cú "ngã ngựa" đầy bất ngờ [Kỳ 2]

Trong khi trúng gói thầu "khủng" tại Tây Ninh, Công ty Thiết bị trường học Tân Văn cùng đối tác lại liên tiếp trượt thầu tại Cần Thơ do những lỗi hồ sơ được đánh giá là khá sơ đẳng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, bức tranh đấu thầu của Công ty TNHH Thiết bị trường học Tân Văn trong năm 2025 không chỉ toàn màu hồng. Dù trúng gói thầu 56 tỷ đồng tại Long An, nhà thầu này đã phải nhận những "cú ngã" đầy bất ngờ tại thị trường Cần Thơ.

Cụ thể, tại gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị (bổ sung)" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP Cần Thơ mời thầu (IB2500353849), Liên danh của Tân Văn đã bị loại. Báo cáo đánh giá E-HSDT chỉ rõ nhà thầu này không đạt cả 3 tiêu chuẩn quan trọng: Tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.