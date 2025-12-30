Công ty T&T Hồng Hà trúng gói thầu thủy lợi gần 2 tỷ, tiết kiệm 0,45% [Kỳ 1]

Gói thầu sửa chữa kênh chính Đông do Công ty Thủy lợi Miền Nam làm chủ đầu tư vừa ghi nhận Công ty T&T Hồng Hà trúng thầu với mức tiết kiệm ngân sách siêu thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03: Sửa chữa đoạn mặt đường bờ tả bờ kênh chính Đông K8+750 ÷ K10+016 (cầu K10). Theo Quyết định phê duyệt số 1172/QĐ-TLMN-KHTC ngày 18/12/2025 do ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại T&T Hồng Hà (Công ty T&T Hồng Hà).

Ảnh minh họa

Đáng chú ý, gói thầu này có giá dự toán là 1.902.922.000 đồng. Công ty T&T Hồng Hà đã trúng thầu với giá 1.894.229.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi (chào hàng cạnh tranh qua mạng), gói thầu này chỉ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 8.693.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,45%. Đây là một con số tiết kiệm rất thấp trong hoạt động đấu thầu xây lắp sử dụng vốn ngân sách.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, tình trạng "một mình một chợ" cũng diễn ra tại gói thầu này khi hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất Công ty T&T Hồng Hà nộp hồ sơ dự thầu và nghiễm nhiên trúng thầu sau khi vượt qua các bước đánh giá.

Không chỉ riêng gói thầu nêu trên, vào tháng 09/2025, tại Gói thầu số 03: Sửa chữa mặt đường bờ kênh chính Đông các đoạn bờ hữu K23+500÷K24+500... cũng do đơn vị này mời thầu, Công ty T&T Hồng Hà cũng là cái tên duy nhất tham dự. Với giá gói thầu 1.669.566.000 đồng, doanh nghiệp này trúng thầu ở mức giá 1.653.070.030 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ đạt dưới 1%.

Dưới góc nhìn pháp lý, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán tuy không vi phạm quy định hiện hành nếu quy trình tổ chức đúng pháp luật, nhưng nó đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu. Theo Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, mục tiêu cốt lõi của đấu thầu là hiệu quả, cạnh tranh và minh bạch. Khi các chỉ số này ở mức quá thấp, chủ đầu tư cần xem xét lại khâu lập hồ sơ mời thầu xem có yếu tố gây hạn chế nhà thầu hay không".

