Công ty Nam Anh tái phạm kinh doanh thực phẩm nhập lậu

Ngày 10/10, thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 16 Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa tại địa điểm kinh doanh số 01 - Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Nam Anh (gọi tắt Công ty Nam Anh; địa chỉ số 35 Thạch Cầu, phường Long Biên, TP Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Nam Anh đang bày bán một số mặt hàng thực phẩm do nước ngoài sản xuất gồm: 360 gói thạch sữa chua Pudding DeeDo Mikku; 120 gói kẹo dẻo Wiggles; 180 chai nước cốt chanh. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 35.100.000 đồng.

Đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa (là thực phẩm) của Công ty Nam Anh nhập lậu.

Giám đốc Công ty là bà Nguyễn Thị Lan, đại diện làm việc nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội QLTT số 16 xác định Công ty Nam Anh có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu (là thực phẩm). Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm nhập lậu, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trên của doanh nghiệp.

Đáng nói, trước đó, ngày 20/8/2025, Đội QLTT số 16 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Nam Anh về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu. Dù vậy, chỉ sau hơn 1 tháng Công ty này tiếp tục tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, với việc tiếp tục tái phạm trong thời gian ngắn, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đội QLTT số 16 đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

