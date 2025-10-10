Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công ty Nam Anh tái phạm kinh doanh thực phẩm nhập lậu

Chỉ sau hơn 1 tháng bị phạt kinh doanh hàng hóa nhập lậu, Công ty Nam Anh tiếp tục bị cơ quan chức năng phát hiện tái vi phạm.

Bảo Ngân

Ngày 10/10, thông tin từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 16 Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa tại địa điểm kinh doanh số 01 - Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Nam Anh (gọi tắt Công ty Nam Anh; địa chỉ số 35 Thạch Cầu, phường Long Biên, TP Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Nam Anh đang bày bán một số mặt hàng thực phẩm do nước ngoài sản xuất gồm: 360 gói thạch sữa chua Pudding DeeDo Mikku; 120 gói kẹo dẻo Wiggles; 180 chai nước cốt chanh. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 35.100.000 đồng.

a1-1463.jpg
Đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa (là thực phẩm) của Công ty Nam Anh nhập lậu.

Giám đốc Công ty là bà Nguyễn Thị Lan, đại diện làm việc nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Đội QLTT số 16 xác định Công ty Nam Anh có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu (là thực phẩm). Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là thực phẩm nhập lậu, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trên của doanh nghiệp.

Đáng nói, trước đó, ngày 20/8/2025, Đội QLTT số 16 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Nam Anh về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm nhập lậu. Dù vậy, chỉ sau hơn 1 tháng Công ty này tiếp tục tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, với việc tiếp tục tái phạm trong thời gian ngắn, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm” theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đội QLTT số 16 đề xuất xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Người già thường tin vào mạng xã hội. (Nguồn VTV).

#Công ty Nam Anh #kinh doanh hàng hóa nhập lậu

Bài liên quan

Xã hội

Quảng Trị tiêu huỷ lượng lớn thực phẩm nhập lậu

Số hàng hóa bị tiêu hủy gồm hơn 5.359kg thực phẩm các loại, đây là những mặt hàng nhập lậu, quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng theo quy định.

Chiều 25/9, Hội đồng tiêu hủy tài sản - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị đã triển khai phương án và tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.

1000060949-4376-574.jpg
Lực lượng chức năng tiêu huỷ thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Xem chi tiết

Xã hội

Phát hiện hơn 4.000 sản phẩm thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Nghệ An

Lực lượng chức năng Nghệ An vừa phát hiện hơn 4.000 sản phẩm thực phẩm đông lạnh gồm chân gà, xúc xích, nem chua không rõ nguồn gốc.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an phường Trường Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý hàng ngàn sản phẩm thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc tại một cơ sở trên địa bàn.

c2-compressed.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 3.600 chiếc chân gà đông lạnh, 500 xúc xích phô mai và 500 nem chua thịt, tất cả đều đóng trong bao bì đơn giản, không nhãn mác...
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới