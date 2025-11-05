Công ty Mai Xuân trúng thầu hơn 14,9 tỷ đồng tại BV Hóc Môn: Năng lực ra sao?

Vượt qua 2 đối thủ, Công ty Mai Xuân trúng gói thầu hơn 14,9 tỷ đồng tại BV Hóc Môn với tỷ lệ tiết kiệm 7,74%. Năng lực và lịch sử đấu thầu của doanh nghiệp này có gì đáng chú ý?

Dư luận đang quan tâm đến kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp, lắp đặt trang thiết bị cho dự án Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân đã vượt qua hai đối thủ để trúng thầu với giá gần 15 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,74%.

Gói thầu thiết bị và hành trình về đích của Mai Xuân

Ngày 23/10/2025, ông Nguyễn Văn Trường – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban QLDA DD&CN TP.HCM) đã ký Quyết định số 1033/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) qua mạng Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt máy móc, trang thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động chung" (Mã TBMT: IB2500367483-00). Gói thầu thuộc dự án trọng điểm Xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Một phần Quyết định số 1033/QĐ-DDCN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu "Cung cấp và lắp đặt máy móc, trang thiết bị văn phòng phổ biến và máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động chung". Nguồn: MSC

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân (MST: 0305566953), địa chỉ tại Phường An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh. Giá trúng thầu là 14.955.255.000 đồng , thấp hơn giá gói thầu (16.209.779.438 đồng ) khoảng 1,25 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 7,74%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, theo loại hợp đồng trọn gói.

Được biết, gói thầu này sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời điểm đóng thầu là 09h00 ngày 09/10/2025.

Biên bản mở thầu ghi nhận có 3 nhà thầu nộp E-HSDT gồm:

Công ty Mai Xuân (giá dự thầu 14.955.255.000 đồng)

Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Nguyệt Ánh II (MST: 2500304881, giá dự thầu 15.202.806.000 đồng)

Liên Danh Viết Vinh - Nam Tiến (Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Viết Vinh, MST: 0303455711 và Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí Nội thất Nam Tiến, MST: 0306054394; giá dự thầu 15.751.205.500 đồng)

Vì sao hai nhà thầu còn lại không được chọn?

Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 377/BCĐG-TLG ngày 21/10/2025 của đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia và Quyết định phê duyệt KQLCNT số 1033/QĐ-DDCN, cả 3 nhà thầu đều được đánh giá đạt về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Tuy nhiên, ở bước đánh giá kỹ thuật, Liên danh Viết Vinh - Nam Tiến bị đánh giá "Không đạt". Lý do được nêu chi tiết là một số hàng hóa do nhà thầu này đề xuất không đáp ứng thông số kỹ thuật yêu cầu trong E-HSMT. Cụ thể, Báo cáo đánh giá chỉ ra các điểm không phù hợp ở các mục: Tủ hồ sơ trưởng, phó khoa phòng (chất liệu gỗ), Máy nước nóng, lạnh (công suất lọc), Tủ lạnh 120 lít và 180 lít (công nghệ tiết kiệm điện Inverter, dung tích ngăn đá, chất liệu khay). Ngoài ra, có sự không nhất quán về mã hiệu Xe đẩy hàng giữa đề xuất và tài liệu đính kèm. Do không đạt về kỹ thuật, E-HSDT của liên danh này không được xem xét ở các bước tiếp theo.

Hai nhà thầu còn lại là Công ty Mai Xuân và Công ty Nguyệt Ánh II đều được đánh giá "Đạt" về kỹ thuật. Công ty Nguyệt Ánh II được yêu cầu làm rõ E-HSDT và nội dung làm rõ được đánh giá là có cơ sở.

Tại bước đánh giá về tài chính, theo phương pháp giá thấp nhất, Công ty Mai Xuân có giá dự thầu (sau hiệu chỉnh, giảm giá nếu có) là 14.955.255.000 đồng, được xếp hạng thứ nhất. Công ty Nguyệt Ánh II có giá dự thầu (sau hiệu chỉnh, giảm giá nếu có) là 15.202.806.000 đồng, được xếp hạng thứ hai. Do đó, Công ty Mai Xuân được đề nghị và phê duyệt trúng thầu.

Nhà thầu Mai Xuân: Quy mô vừa, "quen mặt" tại nhiều gói thầu

Công ty Mai Xuân được thành lập từ năm 2008, do bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga làm Giám đốc. Lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp hàng hóa và xây lắp, với nhiều ngành nghề đăng ký kinh doanh đa dạng từ sản xuất đồ gỗ, thiết bị điện tử, y tế đến xây dựng, bán buôn, bán lẻ, vận tải, dịch vụ công nghệ thông tin....

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến cuối tháng 10/2025, Công ty Mai Xuân đã tham gia tổng cộng 322 gói thầu, trong đó trúng 142 gói, trượt 145 gói, 18 gói chưa có kết quả và 17 gói đã bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trên tổng số gói đã có kết quả hoặc hủy đạt khoảng 46.7%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) được ghi nhận là hơn 856 tỷ đồng, trong đó giá trị trúng thầu độc lập là hơn 591 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 95.31%, đồng nghĩa với tỷ lệ tiết kiệm trung bình qua các gói thầu chỉ đạt khoảng 4.69%, một con số khá khiêm tốn.

Riêng trong năm 2025, Công ty Mai Xuân tỏ ra khá tích cực khi tham gia 52 gói thầu. Kết quả tính đến nay là trúng 14 gói, trượt 24 gói, 12 gói đang chờ kết quả và 2 gói đã hủy. Tỷ lệ trúng thầu trong năm 2025 (tính trên các gói đã có kết quả/hủy) là 35%, thấp hơn so với tỷ lệ chung trong lịch sử hoạt động.

Những mối quan hệ đáng chú ý

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Mai Xuân có "mối duyên" đặc biệt với một số bên mời thầu. Điển hình là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi và đơn vị tiền thân (Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi). Thống kê cho thấy Mai Xuân đã trúng tới 17 trong tổng số 23 gói thầu đã tham gia tại hai đơn vị này. Đặc biệt, giai đoạn trước khi đổi tên, tỷ lệ trúng thầu của Mai Xuân tại Ban QLĐTXDCT huyện Củ Chi là tuyệt đối 100% (trúng 11/11 gói).

Một mối quan hệ khác cũng đáng lưu ý là với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hiệp Hòa. Khi đơn vị này đóng vai trò bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn, Công ty Mai Xuân đã tham gia 10 gói thầu và trúng tới 8 gói.

Luật Đấu thầu 2023 (Luật số 22/2023/QH15) và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đều nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu với tỷ lệ cao tại một số bên mời thầu nhất định, hay tỷ lệ tiết kiệm chung còn thấp, luôn là những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận và cần được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ.

Đối với gói thầu tại Bệnh viện Hóc Môn vừa qua, việc lựa chọn được nhà thầu có giá thấp nhất trong số các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật là phù hợp với quy trình. Tuy nhiên, việc có 3 nhà thầu tham dự và 1 nhà thầu bị loại vì lý do kỹ thuật cũng đặt ra câu hỏi về mức độ cạnh tranh thực sự của gói thầu.

Việc đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả trong từng gói thầu, đặc biệt tại các dự án quan trọng như Bệnh viện Hóc Môn, là yếu tố then chốt để nguồn vốn đầu tư công được sử dụng tối ưu, mang lại lợi ích cao nhất cho xã hội.